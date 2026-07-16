Сверкнули на ЧМ, не дойдя до финала. Их имена запомнят надолго

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Герои, которых невозможно не упомянуть.

Эрлинг Холанд

Эрлинг в «Ман Сити» и Эрлинг в сборной Норвегии – это два совершенно разных футболиста. В АПЛ норвежец производил монструозное впечатление разве что в дебютный сезон – потом с ним научились играть, за тараном закрепилась дурная слава, что он растворяется в топ-матчах и отыгрывается на более слабых соперниках. На Чемпионате мира нападающий оставил совершенно другое впечатление.

Норвежцы сами по себе стали открытием мундиаля – команда обновила личный рекорд на ЧМ и дошла до четвертьфинала (могла бы забраться и дальше, но Англия взвинтила темп). Эрлинг же объединил коллектив вокруг себя и потащил за собой. На групповом этапе досталось Ираку и Сенегалу – в обеих играх форвард оформил по дублю. С французами играли дублёры, а в плей-офф Холанд сохранил темп. Тяжело складывалась игра с Кот-д’Ивуаром – форвард забил победный мяч на 86-й минуте. С Бразилией вообще оформил дубль. Форвард – буквально творец успеха Норвегии. И могли бы замахнуться на финал, если бы не вопиющая несправедливость.

Винисиус

Вини растворился в плей-офф, но на групповой стадии был лидером «пентакампеонов». Главное, что бросалось в глаза – в умелых руках Анчелотти скандалист наконец сконцентрировался на футболе. Винисиус обеспечил ничью в матче с Марокко, поучаствовал в четырёх из шести мячей с Гаити и Шотландией.

Плей-офф уже для всей команды получился сложным – с трудом прошли Японию, которая за два ЧМ стала кошмаром Германии, Испании и Нидерландов. А против сверхмотивированной Норвегии, которая набрала форму, просто не было шансов.

Килиан Мбаппе

У форварда было время очиститься на этом ЧМ . Он уже схватил приличную порцию критики и мемов в сезоне-25/26 а в сборной Франции напомнил, что он прежде всего лидер, который готов делать разницу на поле.

Вплоть до полуфинала – шикарная статистика. Групповой этап прошли на классе, на этой стадии у Килиана три дубля – два голевых, один ассистентский. Два из трёх мячей со шведами в 1/16 финала также забил Мбаппе, Парагвай прошли за счёт его гола с пенальти, с Марокко 2:0 – у нападающего гол и ассист.

Возможно, именно молчание Килиана привело к поражению от Испании. С другой стороны, у французов есть и другие лидеры, которым стоило подхватить инициативу.

Майкл Олисе

До этих пор отмечали исключительно бомбардиров, но надо сказать и о плеймейкерах. Олисе — лучший в этом списке (и может им остаться). Майкл шикарно вписался в россыпь звёзд, когда на острие выходит Килиан Мбаппе, а на одном из флангов – Усман Дембеле. «Десятка» «Баварии» и «синих» раздавала голевые в матчах с Сенегалом, Ираком, ассистентский буль помог пройти Швецию.

Сейчас наступает решающий этап – у Месси четыре голевые, у него ещё финальная игра. Встреча с Англией напомнила, что это элитный диспетчер. Олисе в игре с Испанией промолчал, но и у него будет последняя игра на турнире – за бронзу против сборной Англии.

Харри Кейн

Это уже «три льва», а не «три кота», как сказал великий во время трансляции полуфинала – англичане при Тухеле играют в привлекательный футбол и были в шаге от победы над Аргентиной. 0+0 Кейна в таком важном матче не должны смущать – он обеспечил команде проход к решающим стадиям.

Уже в первой игре не без труда сломили хорватов – Харри в том матче оформил дубль. Потом добавил гол Панаме. Самое важное было дальше. Англичанам не повезло попасть на ДР Конго в 1/16 – это один из соперников, который забрал много сил у топ-команд, англичанам пришлось отыгрываться. Только на 75-й минуте форвард сравнял счёт, а на 86-й забил победный – буквально на своих плечах вынес сборную в следующую стадию. С мексиканцами сверкнул другой герой, о котором скажем – но и Харри отметился забитым мячом и голевой. А теперь стал рекордсменом.

Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» разгонялся постепенно, но к плей-офф вышел на пик. В заключительной игре группы поучаствовал в обоих голах «трёх львов», с мексиканцами оформил дубль. Вообще ни один из матчей плей-офф не складывался для Англии легко, а в четвертьфинале так вообще досталась команда-открытие ЧМ – Норвегия.

Причём первые минуты игры скандинавы забрали подчистую – контролировали ход встречи и забили первыми. Джуд облегчил жизнь, забив на второй добавленной. Но даже так без дополнительного времени не обошлось – и там снова последнее слово было за Беллингемом. В общей сложности у хавбека шесть мячей и один ассист на ЧМ -2026. Остался матч за третье место.

Браим Диас

У Марокко не было яркого бомбардира, как у Норвегии – зато раскрылся диспетчер. Наибольшая острота исходила от Браима Диаса, который несколько лет назад решил сменить спортивное гражданство. Ассисты футболиста «Реала» обеспечили сборной марокканцам ничью с Бразилией и победу над Шотландией. В плей-офф на пути к четвертьфиналу сошлись с хозяевами ЧМ . И тут Браим отметился ассистентским дублем.

Французы в четвертьфинале хорошенько прикрыли что Диаса, что Ашрафа Хакми, но достоинств Браима это не умаляет.

Возинья

Самое главное оставили напоследок. Как же хорош был Возинья! Мы любим сюжеты, где карлики дают отпор гигантам – сборной Кабо-Верде же, которая дебютировала на ЧМ , пришлось играть сначала с Испанией, а потом и с Аргентиной. Именно Возинья стал для своих партнёров главным источником мотивации и оплотом надёжности. С «красной фурией» в итоге сыграли в «сухую» ничью.