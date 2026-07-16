ЧМ-2026 после 102 матчей: день взятия Бастилии прошёл впустую. Что расскажут цифры? Третий финал с капитанской повязкой

сегодня, 16:49

На мундиале 2026 осталось провести два матча, которые расставят квартет оставшихся команд по ранжиру. Интрига сохраняется, но кажется — итог вполне очевиден. Но подождём до вечера воскресенья 19 июля.

Вот уж чего не ожидал от слова совсем — день взятия Бастилии прошёл точно впустую! Где была сборная Франции в тот день? Непонятно.

Не будем о переживаниях и личных пристрастиях. Доверимся беспристрастным цифрам.

Все параметры, которые последуют далее — по итогам полуфиналов, т.е. после 102 сыгранных матчей на ЧМ -2026.

Итак. В 102 матчах забито 297 голов. Понятно, что это намного больше, чем на предыдущих турнирах, сравнивать не сравниваемое не будем. Разве только в средних значениях или в относительных единицах, например, в процентном отношении.

Средняя результативность —2,91 гола за матч. Выше на немного была лишь в 1970 (2,97). Конечно, нельзя угнаться за первыми мундиалями с 1930 по 1958, когда средняя результативность ниже 3 голов вообще не опускалась, и были величины как 5,38 в 1954 году или 4,67 в 1938.

Потом всё устаканилось на 2 мячах с хвостиком за матч. Самые низкие показатели были в 1990 (2,21) и в 2006 (2,3). На прошлом мундиале этот параметр был зафиксирован на отметке 2,69. Даже если в оставшихся двух матчах в игровое время вообще не будет забито ни гола, всё равно ниже 2,89 результативность нынешнего мундиаля не упадёт.

Из 297 голов на ЧМ -2026 зафиксировано рекордное количество автоголов — пока 14. Возможно, позже какие-то из автоголов отдадут авторам целенаправленного удара по воротам, всякое может случиться.

В первом тайме командами забито 122 гола, т.е. 41% от всех голов, в том числе и 5 автоголов.

Ничего необычного в этом показателе нет. Если взять все голы с 1930 года (3017), то и за все годы процент голов первого тайма будет примерно тот же — 42% или 1268 голов.

На долю экстра-таймов приходится всего 6 голов из 297, в том числе 1 автогол. Понятно, что основная масса голов забита во втором тайме — 169. Это всё про текущий чемпионат.

Если посмотреть как забивались все голы — какой ногой или головой — то явный перевес у бьющих правой ногой.

Правой забит 161 гол, левой — 73, головой — 49. Опять же в % никаких резких скачков нет, всё в пределах средней статистики, не буду утомлять этими цифрами. Как и уточнять — бедром, коленом или голенью было забито — не суть.

Для сравнения, приведу результативность по стадиям турнира в сравнении с предыдущим мундиалем.

На групповом этапе картина примерно совпадает. В первом туре фиксируется самая высокая результативность — 2,56 (2022) и 3,18 (2026).

Во втором туре идёт спад — 2,5 (2022) и 2,75 (2026).

В третьем туре вновь подъём, но не выше 1-го тура — 2,44 (2022) и 3,08 (2026).

Пропустим стадию 1/16 финала — не с чем сравнивать. Для справки в этих 16 матчах в этом году — всего 2,63 гола за матч.

В 1/8, в четвертьфиналах и полуфиналах, всего 14 матчей: тогда было забито 43 гола, сейчас только 40. Средние цифры — 3,07 тогда против 2,86 сейчас. Плюс 9 голов тогда было забито в двух последних матчах.

В этом году столько не ожидается. Ну, если только команды не решат выставить вторые составы на утешительный финал. Французы это уже делали в 1982 в матче за 3-е место.

Бомбардиров много, много дублей. Хет-трика всего 3 — и это нормально. Кстати, количество дублей на этом мундиале превышает их количество в сумме на двух предыдущих. На текущем турнире уже 32 дубля зафиксировано, а на предыдущих было 10 и 18 соответственно в 2018 и 2022.

Кстати, более половины всех дублей — 17 из 32 — футболисты забивали либо разными ногами, либо головой и какой-либо ногой. И в этом также ничего сверхъестественного нет. Ну, на прошлом мундиале смешанных дублей было 8 из 18, на других турнирах Кубка мира бывало также более половины.

Если взять количество забитых голов отдельной командой, то в лидерах, разумеется, Аргентина с 19 голами в 7 матчах.

На второй позиции пока Франция с 16 голами. У Англии 14, у Испании 13, рассматриваем только те команды, которые ещё сыграют по одному матчу.

У Аргентины и Испании по одному разу «помогли» соперники забить гол в свои ворота. Но я сейчас о другом.

Посмотрите, сколько человек в сборной Аргентины забивали 18 голов (без автогола) — 8 человек! И это не смотря на то, что Месси забил чуть ли не половину всех их голов. Плюс пасы Месси партнёрам на гол, так называемые ассисты. Знаете ли вы или нет, но мой зарубежный коллега подсчитал, что Месси отдал всего второй голевой пас на Энцо Фернандеса на мундиалях. Все предыдущие его ассисты были 10 (!) разным футболистам Аргентины в матчах Кубка мира.

А сколько игроков забили 16 голов у Франции? Четверо, причём Мбаппе и Дембеле забили на двоих 13 из 16.

У сборной Англии та же картина — Кейн и Беллингем забили по 6 каждый, да гол Рашфорда в первом матче с Хорватией. Так было до вчерашнего полуфинала. Слава Богу, Гордон забил, четверо стало. А то уж я думал, что по этому показателю англичане переплюнут любую команду в истории Кубка мира — 13 голов забили трое. Поправили. Но тенденцию, вы, я думаю, уловили.

Это несбалансированность состава, неравноценные игроки в заявке. Не пошла игра у лидеров, или их взяли в оборот — забивать некому. Такое бывает. Такое и случилось.

Хочу привести статистику за всю историю мундиалей, когда команда за весь турнир забила от 15 голов и более с указанием сколько футболистов забивали голы.

Например, Франция.

На ЧМ -58 Франция забила 23 гола, 13 из них забил Жюст Фонтен. Но 10 голов забивали другие 5 футболистов. У французов 3-е место.

В 1982 Франция забила в 7 матчах 16 голов, забивали аж 10 игроков — это, между прочим, рекорд, повторённый только раз в 21 веке другой сборной. Матч за 3-е место Франция проиграла, после сумасшедшего полуфинала с Германией. Тот полуфинал не забыть…

В чемпионский год 1998 за 7 игр французы забили 15 голов, 1 из них автогол соперника. Но 14 голов забивали 9 игроков, не двое-трое.

На ЧМ -2018 у Франции «всего» 14 забитых (1 из них автогол в финале), забивали 6 человек.

Сборная Англии ни разу в своей истории на мундиалях не забивала более 15 голов за турнир. Есть шанс на этом взять этот рубеж. Перед матчем полуфинала с Аргентиной много раз вспоминали их противостояния на ЧМ -98 и 2002. Так на тех турнирах у англичан даже при малом количестве забитых самих забивающих было больше, чем сегодня. В 1998 7 голов забили пятеро, а в 2002 — 6 голов, но тоже пятеро. До полуфиналов, правда, не добирались.

У сборной Испании на проходящем мундиале с количеством забивающих проблем нет — 12 своих голов (без автогола) забивали шестеро. Правда, в 2010 Испания умудрилась на выигранном турнире забить всего 8 голов, а забивали их всего трое. И такое случалось.

Сейчас много разговоров о том, кого ФИФА назначит судить финал. Говорили, что прекрасно проведшие турнир англичанин Майкл Оливер и француз Клемен Тюрпен не смогут реферировать финал, так как и предположить не могли, что Франция туда не попадёт (как и Англия). Может футболисты Франции и Англии решили «расчистить» дорогу к финалу своим соотечественникам? Даже самому смешно.

В истории мундиалей в финалах европейская и южноамериканская команды встречались 11 раз, воскресный матч будет 12-м. В 8 случаях из 11 судили европейские арбитры. В 1986 матч Аргентина — Германия судил бразильский рефери Ромуальдо Арппи Фильо. На следующем мундиале в 1990 эту же пару команд судил мексиканский арбитр Эдгардо Кодесал — на самом деле он уругваец, его отец судил матчи на двух мундиалях. Просто Кодесал-сын переехал в Мексику и представлял эту страну.

В 1998 финальный матч Франция — Бразилия судил арбитр из Африки, Саид Белькола из Марокко. Кого на сей раз выберет Пьерлуиджи Коллина?, который и сам свистел в финале Бразилия — Германия в 2002 году. Вообще, итальянские арбитры трижды реферировали такие финалы — 1978, 2002 и 2014.

Ни один арбитр в истории Кубка мира не реферировал в двух финалах — это намёк на польскую бригаду арбитров. Не похоже, что назначат и иранца Фагани — не будет мистер Трамп на церемонии награждения пожимать руку иранцу, политика.

В 3 финалах мундиалей один футболист уже играл — это бразилец Кафу. Но вот никто ещё никогда не выводил свою команду на финальный матч чемпионата мира в качестве капитана в 3-й раз — это голый факт. Весьма надеемся, что это произойдёт вечером 19 июля ближе к 22-00 по Москве.

С учётом того, что в перерыве матча планируется получасовое музыкальное шоу — матч затянется.

И ещё одно. Небывалый случай в истории мундиалей. Один игрок на двух мундиалях перешагивает по количеству сыгранных минут через очередную тысячную отметку.

На ЧМ -2022 Лионель Месси перешагнул отметку в 2000 минут, сыгранных в матчах Кубка мира. По итогам прошлого турнира у него набралось 2314 минут.

На этом турнире перед финальным матчем в 7 играх в его актив добавилось ещё 620 сыгранных минут. Итого перед финалом у Месси 2934 минут накопилось. После 66-й минуты финала Месси разменяет и 4-ю тысячу. Как раз после очередной гидропаузы. Сплошные рекорды.

А может аргентинцам будет к тому времени не до рекордов? Вытаскивать матчи в последней четверти матча для них теперь привычное дело.