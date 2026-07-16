За это Месси ненавидели на родине. Лео прошёл тяжёлый путь в сборной

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Уступал Криштиану по влиянию на игру сборной

Сейчас это звучит комично – Криш на ЧМ -2026 не показал ровным счётом ничего, тогда как Лео протащил аргентинцев к финалу. Но 10 лет назад ситуация действительно обстояла так. Оба величайших к тому моменту ничего не выиграли со сборной, накопили багаж обидных поражений – Криштиану запомнил финал Евро-2004 и поражение от Греции, неудачи на последующих Евро, позор на ЧМ -2014, Лео наблюдал за поражениями в финалах Копы-2007 и ЧМ -2014.

2015 и 2016 год стали поворотным моментом в противостоянии двух капитанов. на Евро-2016 «селесау» разрушили проклятие. Из группы вышли с трудом с тремя ничьими – важнейший балл с венграми добыл как раз Роналду (дубль и голевая), а затем в полуфинале прошли Уэльс, тут форвард забил и отдал ассист. Хоть Рон и был заменён в финале с французами из-за травмы, победу на Евро смог занести в актив.

За год до этого на Копа Америка аргентинцы дошли до финала, но уступили Чили по пенальти, спустя год на том же турнире у сборной и лично у Лео был шанс реабилитироваться. Для Месси путь к финалу был успешен – хет-трик Панаме, по голу и ассистентскому дублю с Венесуэлой и США . Но в финале команда Чили повторила унижение, победив в финале, а Лионель смазал в серии пенальти. Мы могли бы и не получить голливудской развязки, а Лео – всех почестей. Тогда он в сердцах объявил о завершении карьеры в сборной.

Природа ненависти фанатов

Тогдашнее решение звезды нельзя назвать бесхарактерностью – он играл под прессом критики, который не доставался больше никому. В родной стране Лионеля просто ненавидели и открещивались, называя каталонцем. Каково выходить и отдавать всего себя в сборной, когда весь мир тебя боготворит, но собственная нация считает чужаком?

Определённая логика в этом всё же была. Лионель в 13 лет покинул Аргентину и рос в сердце Каталонии, не поиграл ни за один из аргентинских клубов в профессиональной карьере. Он просто изначально был чужим в отличие от Ди Марии, Агуэро, Пасторе. Но это не основная причина – Игуаин вот вырос в «Ривер Плейте», впитал аргентинские традиции и даже сыграл в паре «Суперкласико» с «Бокой», но не полюбился фанатам. Всё из-за промахов в решающих эпизодах крупных турниров.

С Лео похожая история. Он стал мировой звездой, творил чудеса с «Барселоной», встал у истоков тики-таки Гвардиолы, которая влюбила миллионы, затем покорял сердца болельщиков под крылом Луиса Энрике в искромётном трио с Суаресом и Неймаром, добывал для «блауграны» титулы один за другим. Всё это он делал для каталонского клуба – но не для сборной. В национальной команде звезда не показывала и половины того, что видели фанаты «Барсы» в каждом матче.

Лео закрыл гештальт благодаря Скалони

Между дном, которое пробили в 2016-м, и взлётом в 2021-м – целых пять лет. В этот период уместились ещё две оплеухи (вылет от Франции в 1/8 финала ЧМ -2018, бронза Копы-2019). Слом произошёл на Кубке Америки, который «небесно-голубые» забрали впервые с 1993 года. Всё благодаря Лионелю Скалони (личность колоритная – больше фактуры тут). Его назначение воспринимали противоречиво, но специалист сделал главное – объединил команду вокруг их капитана, подчинил всю игровую структуру тому, чтобы Месси решал, как пойдёт атака. Это сработало и в плане борьбы за трофеи, и в плане эффективности Лео.

Форвард наконец раскрылся. На победной Копе он забил решающие мячи Чили и Уругваю, в разгромном матче с Боливией (4:1) оформил дубль и отдал ассист, поучаствовал во всех трёх голах Эквадору, помог пройти Колумбию в полуфинале.

И тогда-то попёрло. Такой стратегии Аргентина придерживается вот уже пять лет. ЧМ -2022 Лео провёл ещё лучше – пять мячей и три голевые по пути к финалу. И решающий матч с французами – кульминация. Килиан тащит потерявшую игру сборную и оформляет хет-трик, у Лионеля дубль. В серии пенальти было снято проклятие. С тех пор аргентинцы доминируют и активно навёрстывают упущенное.

Снят последний вопрос

Наверное, главной болевой точкой для Месси было то, что он проигрывал в сравнении с Марадоной среди аргентинских фанатов. Была куча контраргументов – количество «Золотых мячей», раскрученность, влияние на мировой футбол и подрастающие поколения. Занозой в сердце оставался последний довод, с которым ничего нельзя было сделать – Диего был лидером сборной и победителем Чемпионата мира.

Лео по трофеям за сборную сравнялся с великим ещё в 2022 году, в 2024-м добавил ещё одну победу в Копе (у Диего ни одной). Но на этом ведь ещё не конец истории. С возрастом Месси в сборной только набирает темп. Вот на ЧМ -2026 он обновил личный рекорд по голам за один мундиаль – хет-трик Алжиру, дубль Австрии, голы Иордании, Кабо-Верде, Египту. Он уже лучший бомбардир в истории розыгрышей ЧМ .