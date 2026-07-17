Фильм со Сталлоне, больница и тренерская работа. Что делали легенды футбола в возрасте Месси, когда тот блистает на ЧМ-2026

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Месси продолжает демонстрировать величие несмотря на возраст, когда большинство его ровесников уже завершили карьеры. Если Лео выиграет еще один чемпионат мира, забив на этом турнире уже восемь голов, его, возможно, раз и навсегда признают величайшим футболистом всех времен. Чтобы подчеркнуть, насколько мощно Месси играл в последнее время, давайте вспомним, чем занимались другие величайшие легенды в том же возрасте.

Пеле

Пеле, которого называют «величайшим игроком всех времен», произвел фурор на чемпионате мира в возрасте всего 17 лет в 1958 году. С тех пор бразильский нападающий и игрок «Сантоса» поддерживал свой высокий уровень игры перед воротами, став трехкратным чемпионом мира. Но играл он, кстати, в двух финалах из трех по причине травмы. Последним матчем в его карьере стал выставочный матч за «Нью-Йорк Космос» в октябре 1977 года, и эта игра состоялась за несколько недель до его 37-летия. Когда Пеле было 39 лет, он снимался в фильме «Победа», который вышел в 1981 году, уже после того, как ему исполнилось 40. Пеле сыграл капрала Луиса Фернандеса в этом военном фильме о футболе. Главную же роль исполнил Сильвестр Сталлоне. Он также занимался разработкой видеоигры Pele's Soccer, которая вышла в 1981-м, когда ему было 40 лет. В 39-летнем возрасте Пеле вернулся на поле, чтобы принять участие (и забить) в прощальном матче Франца Беккенбауэра за «Космос».

Диего Марадона

Карьера Марадоны к концу пошла на спад, причины всем известны. Но в лучшие годы он ярко блистал как один из самых неординарных игроков в истории футбола. В Аргентине будут вечно идти споры о том, кто лучше. Марадона или Месси. Даже если Лео победит в воскресенье. К моменту завершения карьеры в 1997 году, после нескольких сезонов выступлений за «Бока Хуниорс», аргентинцу было около 37 лет. К сожалению, первые годы после ухода Марадоны из спорта были омрачены проблемами с наркотической зависимостью. В 39 лет он попал в реанимацию после передозировки, а затем прошел реабилитацию на Кубе. Отвлекшись от личных проблем, Марадона в том же 2000-м выпустил свою первую автобиографию «Yo Soy El Diego» («Я — Эль Диего»).

Йохан Кройф

Кройф был не только одним из лучших футболистов всех времен, но и оставил огромное наследие как тренер – и этот путь начался еще в 39 лет. Игровая карьера Кройфа завершилась в 1984 году, когда ему было 37. Всего год спустя он вернулся в «Аякс», чтобы стать его новым тренером. В конце своего первого сезона во главе «Аякса» ему исполнилось 39 лет. Команда заняла второе место после ПСВ – несмотря на невероятную разницу забитых и пропущенных мячей +85, учитывая, что в среднем они забивали более 3,5 голов за игру – но все же выиграли Кубок Нидерландов и Кубок обладателей кубков.

Криштиану Роналду

Многие считают, что успех Месси на чемпионате мира разрешил споры между ним и Роналду, но некоторые по-прежнему яростно защищают португальскую звезду. Однако на крупном международном турнире, в котором он участвовал в возрасте 39 лет, Криштиану не смог оказать столь значительного влияния, как Лео на нынешнем мундиале. Роналду тогда не забил ни одного гола на пути Португалии к четвертьфиналу Евро-2024. Криштиану исполнилось 39, когда он проводил свой второй сезон в составе «Аль-Насра», который стал для него самым результативным в Саудовской Профессиональной лиге на данный момент. Но уходить великий португалец из футбола пока не собирается.

Альфредо Ди Стефано

Ди Стефано продолжал играть в возрасте 39 лет. Отпраздновав свой день рождения летом, он начал свой последний сезон в качестве футболиста в составе «Эспаньола». Он забил пять голов в 33 играх за команду, которая финишировала чуть выше за пределами зоны вылета в Ла Лиге. Его международная карьера, в ходе которой он представлял три разные страны, но так и не сыграл ни на одном чемпионата мира, завершилась четырьмя годами ранее.

Ференц Пушкаш

После того как Пушкашу исполнилось 39 лет в апреле 1966 года, он сыграл всего три матча, все в Кубке Испании за мадридский «Реал». В одном из них забил гол. Однако легендарный венгерский бомбардир завершил карьеру в конце сезона, пропустив оставшиеся матчи «Реала» в Ла Лиге. Тем летом, в возрасте 39 лет, он стал тренером, возглавив «Эркулес». К концу следующего сезона команда вылетела из Ла Лиги, но Пушкаш впоследствии добился успеха в этой работе, особенно с «Панатинаикосом» в начале 1970-х годов.

Роналдо

Талант бразильца Роналдо ярко проявился в начале карьеры, сделав его самым молодым обладателем «Золотого мяча» в истории в 1997 году. К сожалению, травмы разрушили карьеру феноменального футболиста, но некоторые до сих пор считают его самым лучшим форвардом всех времен. Роналдо завершил карьеру после игры за «Коринтианс» в возрасте 34 лет. Пять лет спустя он руководил проектом по открытию новых филиалов своей академии, которая расширилась на Китай и США .

Зинедин Зидан

После того как игровая карьера великого Зизу бесцеремонно завершилась ударом головой в грудь Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года, Зидан оставался связан с мадридским «Реалом» на разных уровнях. В возрасте 39 лет он был назначен спортивным директором клуба по просьбе главного тренера Жозе Моуриньо. В следующем сезоне «Реал» выиграл Ла Лигу, побив по пути несколько рекордов. Год спустя Зидан стал помощником Карло Анчелотти. Теперь его ждет новый вызов.