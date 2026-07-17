Их боялись даже Аргентина и Англия. Команды-открытия ЧМ-2026

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Парагвай

«Красно-белые» достойны отдельного упоминания – всё же они отправили сборную Германии в отпуск, а Юлиана Нагельсманна оставили без работы. Парагвай не участвовал в чемпионатах мира с 2010 года, когда добрался аж до четвертьфинала. На мундиали в Бразилии, России и Катаре отобраться не удалось, зато в этот раз отборочный цикл сложился удачно.

Банда Густаво Альфаро не показывала яркий футбол, в каждой игре отдавала владение и выстраивала массированную оборону. Штаты наказали соперника, но вот у остальных возникли проблемы. С Австралией ничья, турки проиграли. У немцев в целом наблюдались игровые проблемы – ожидаемо, что с таким соперником оказались в тупике, а в серии пенальти удачливее были парагвайцы. Да даже 60 минут матча с Францией в 1/8 финала удавалось держать 0:0.

Выбить две топ-сборные для андердога оказалось слишком жирно, но то, что они доставили им немало проблем (а ещё вернули в игру Клоппа), заслуживает уважения.

Кабо-Верде

Завершившийся для команды чемпионат мира солидно прибавил аудитории в соцсетях 40-летнего вратаря – он сделал этот мундиаль для кабо-вердинцев. Пиком карьеры для Возиньи были португальские «Жил Висенте» и «Шавеш», футболист особой популярностью не пользовался. Но ЧМ -2026 для сборной страны-карлика стал шансом всей жизни, которым удалось воспользоваться.

Уже после матча с испанцами (0:0) все носили на руках возрастного голкипера: не проснувшиеся гиганты набили больше 2 хG, но не смогли распечатать ворота соперника. Это ещё можно было списать на случайность, но ведь затем то же самое повторили с Уругваем (2:2)! В той игре Кабо-Верде вообще повело в счёте, а затем отыграло минимальное отставание.

Матч жизни выдали в 1/16 финала против Аргентины. Видели рилсы с Возиньей под «I will survive». От него в той игре прямо искрило – пока Кабо-Верде мчалось сравнивать, вратарь заигрывал с атакой соперника, шёл в обыгрыш, руководил партнёрами. Андердоги перевели игру в дополнительное время, разменялись голами, пропустили от своего же – а Возинья призывал сохранять темп, подгонял своих партнёров. Покинули турнир с высоко поднятой головой.

ДР Конго

Вроде и странно говорить о команде, которая вылетела уже в 1/16 финала, но без неё мы бы не увидели, как мучается Англия. Всё же за такие открытия и стоит благодарить новый формат ЧМ : ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места. В группе начали с того, что отобрали очки у Португалии и без особых проблем остановили Криштиану Роналду, а в заключительной встрече вырвали путёвку, обыграв сборную Узбекистана.

В плей-офф мы увидели, как Конго забивает сборной Англии уже на седьмой минуте – и из-за этого «трём львам» приходится взвинтить темп. Когда основное время перевалило за 70-ю минуту, уже всерьёз казалось, что конголезцы каким-то чудом могут сдержать напор соперника. К сожалению для них, на поле ещё оставался неудержимый Харри Кейн, а также добавился новичок «Барселоны» Энтони Гордон. Эта парочка соорудила оба гола сборной Англии, которые позволили им пройти дальше.

Норвегия

А теперь к чемпионам среди команд-открытий – как же похорошела Норвегия при Холанде! Для скандинавов всё сложилось в идеальный пазл. Национальная команда не участвовала на мировых форумах в 21-м веке, а континентальное первенство на том же отрезке зацепило только раз – в 2000-м. Словом, никаких предпосылок, что это будет грозный соперник.

Эрлинг набрал просто космическую форму на турнире. По выступлениям в «Ман Сити» ему часто пихают, что норвежец растворяется в топ-матчах. Тут же форвард превратился в настоящий танк и последовательно снёс Ирак, Сенегал, Кот-д'Ивуар, выдал яркий перформанс с бразильцами – забил оба мяча скандинавов и вывел команду в четвертьфинал.

Личный рекорд сборной Норвегии на ЧМ – 1/8 финала. Тут мало того, что обновили его до 1/4, так ещё и добавили в список ярких воспоминаний победы над Сенегалом и Бразилией. С тем, как начиналась игра против англичан, банда Сольбаккена вполне могла бы замахнуться и на полуфинал – контролировали матч, повели в счёте. К сожалению для них, Англии нашлось чем ответить.

Швейцария

Возможно, повезло с соперниками по группе, может, и с сеткой в плей-офф. Вспомнить хотя бы два прошлых ЧМ : оба раза попадали в квартет с Бразилией, дважды становились вторыми, а в плей-офф вылетали от Португалии и Швеции. Вроде сейчас и со жребием повезло больше – с канадцами, боснийцами и Катаром на порядок проще. А вроде это не должно умалять заслуг Мурата Якина – тренер выстроил машину со швейцарской точностью. Она не дала сбоев в группе, в 1/16 финала уверенно разобралась с Алжиром.

Игра с Колумбией окончательно проявила характер «красных крестоносцев» – они умеют хладнокровно дожимать соперников. Встреча свелась к ничьей в основное время, в дополнительное тоже остались без голов, а в серии пенальти швейцарцы выбили путёвку в четвертьфинал. Для них это, кстати, личный рекорд: ранее стабильно проходили в 1/8, но там и останавливались. Будущих финалистов Швейцария кстати тоже прилично погоняла – во втором тайме удалось сравнять плюс было преимущество на мяче, но удаление Эмболо сломало игру. Даже так удалось дотянуть до дополнительного времени, но шансов уже не было.