Тухель не угадал с центральными полузащитниками. Англия снова без трофея

сегодня, 22:00

Боссы английского футбола хотели подписать элитного тренера. Того, кто уже выигрывал, кто даст им лучший шанс на первую победу на чемпионате мира за 60 лет. Первой целью был Пеп Гвардиола, с которым была устная договорённость, прежде чем он решил продлить контракт с «Манчестер Сити». Это привело к Тухелю, который выигрывал Лигу чемпионов. Но Англии не будет на стадионе MetLife, в нескольких милях от Манхэттена в Нью-Джерси, на финале чемпионата мира в эти выходные. Они будут в Майами, где встретятся с Францией в матче за третье место — матч, в котором никто не хочет играть. Восемь лет назад таким соперником была Бельгия. Но есть отличие. Тогда на ЧМ -2018 мало кто верил, что Англия способна выиграть турнир. Теперь таких болельщиков было приличное количество. Именно поэтому поражение от Аргентины стало таким горьким.

Тухель не был назначен для создания нового коллектива или для строительства чего-то на долгие годы. Он был назначен, чтобы выиграть чемпионат мира 2026 года. И он мог это сделать. Тухель в безопасности на своей работе. В его выгодном контракте были пункты, которые могли бы привести к разрыву партнёрства, если бы Англия покинула чемпионат мира до четвертьфинала. Но теперь Томасу придется заплатить много денег, если англичане решат с ним расстаться. Миссия, как всегда говорил Тухель, заключалась в том, чтобы «добыть вторую звезду» на футболку игроков Англии — сделать команду чемпионами мира во второй раз после 1966 года. Когда он объяснил это на своей первой встрече с игроками на стадионе Сент-Джордж Парк в марте прошлого года, они были поражены его уверенностью и аурой.

Но Тухель понимал, что просто иметь хороших игроков никогда не будет достаточно. Они хотел создать настоящую семью. Так что после предсказуемой победы над Андоррой 6 сентября Тухель был настолько впечатлён тем, как Гордон, Роджерс и Конса тренировались после игры, что поставил их в состав на матч в Белграде три дня спустя. Та победа 5:0 над Сербией стала эталоном: не только за то, как Англия прессинговала и контратаковала, но и за единство, проявленное всей командой. Как запасные болели за команду во время игры и как они радовались после финального свистка.

Когда Тухель решил играть тем же составом и не возвращать Джуда Беллингема в следующем месяце, его засыпали вопросами. Он неоднократно настаивал, что здесь не для того, чтобы «собирать таланты», а чтобы «строить команду» — фразу Билла Беличика, которую он уловил из документального фильма про команду НФЛ «Нью-Ингланд Пэтриотс».

Поэтому в последнюю неделю мая Тухель сделал около 50 звонков, сообщив кандидатам на поездку на чемпионат мира, кто поедет на турнир, а кто нет. Взял игроков, которые поверили в «братство» и которые могли хорошо себя проявить в кампании, которая могла бы длиться семь недель. Игроки, которые могли сыграть по выбранной им схеме 4-2-3-1. Игроки, которые молча и покорно сидели бы в запасе, если бы пришлось.

Это означало, что в составе не оказалось ни Фила Фодена, ни Коула Палмера, потому что другие десятки — Беллингем, Роджерс и Эберечи Эзе — сыграли лучше. Не было Трента Александера-Арнольда, который почти не играл при Тухеле. Не было Харри Магуайра. И, что самое важное в конце концов, не было ни Адама Уортона, ни Моргана Гиббса-Уайта — двух лучших английских полузащитников АПЛ последних лет.

Это была команда, построенная на преданности. Команде не хватало дриблеров и правых защитников. После Эллиота Андерсона и Деклана Райса единственными центральными полузащитниками в составе были Джордан Хендерсон и Кобби Майну. Роль 35-летнего Хендерсона была понятной, это роль дядьки в раздевалке, но Майну так ни разу не сыграл ни одной официальной минуты на ЧМ . Может, с Францией выпустят.

Поиски базового лагеря для чемпионата мира сводились к тому, чтобы в идеале найти место в центральной полосе Соединённых Штатов. Речь не только в климате. Это ещё был вопрос удобства. Футбольная ассоциация не хотела долгих перелётов через континент после матчей. Может показаться проще базироваться на восточном побережье, но что, если они заняли бы второе место в группе и сыграли матч на выбывание в Лос-Анджелесе или Сиэтле? Безопасным вариантом было оставаться в центре страны, где большинство рейсов на матчи длились три часа.

Были и тревожные моменты. До прибытия команды в Канзас-Сити были украдены предметы экипировки — включая четыре пары бутс, пять пар обуви, три подписанные футболки национальной сборной стоимостью $5,000, мяч чемпионата мира, динамик и даже комплекты Lego с кроссовками Nike Air. А позже в пресс-центр сборной Англии зашел мужчина с гаечным ключом. Проблема в том, что у него имелись психические расстройства, но никто не пострадал.

Но в целом атмосфера внутри отряда в их штабе была положительной. Согласно нескольким источникам, знакомым с бытом англичан на ЧМ , это было в целом счастливое и сплочённое место. Беллингем, который не всегда выглядел счастливо на Евро-2024 — на поле или вне его, — полностью верил во всё, что Англия делала в США . Ему помогал Хендерсон, который выполнял роль наставника. Впрочем, учитель из него получился не очень хорошим, ведь Джордан сломал запястье при падении, перепрыгивая через рекламный щит у поля после победы над Мексикой. Это была тихая жизнь на спокойном Среднем Западе Америки. Некоторым игрокам нравилась возможность исследовать этот район, зная, что их не окружит толпа так, как в Великобритании. Единственной проблемой была скука.

Майну было трудно скрыть разочарование, когда матчи проходили без его участия, а его унылые прохождения по смешанным зонам после матчей — он часто был одним из первых, кто возвращался в автобус — стали неприятной привычкой. В любом случае, так и не было понятно, каковы планы Тухеля на игрока. Проблема была в том, что именно такие голодные игроки были нужны Тухелю в конце. И такие футболисты в итоге остались на скамейке запасных.

Кейну нужен был большой турнир. Харри уже несколько месяцев говорил прессе, что он в лучшей форме своей жизни. В прошлом сезоне он забил 61 гол за «Баварию» и завоевал второй для себя чемпионский титул Бундеслиги. Одно из самых впечатляющих качеств Кейна — его способность продолжать прогрессировать даже в таком возрасте. Когда Англия обеспечила себе путевку на этот турнир, выиграв у Латвии 14 октября, Кейн произнёс вдохновляющую речь, рассказав молодым игрокам, насколько особенным является чемпионат мира и что им нужно сохранять желание попасть в финал этим летом. Кейн очень серьёзно относился к своим обязанностям капитана, особенно когда дело касалось развлечения товарищей по команде во время такой долгой поездки. Кейн пригласил своего хорошего друга Эда Ширана, чтобы тот выступил для команды. Легенда НФЛ Том Брэди, ещё один его вип-знакомый, заглянул, чтобы поздороваться с футболистами.

Кейн хорошо начал, забив два гола в первом матче против Хорватии. Он объяснил игрокам на встрече перед игрой с Ганой шесть дней спустя, насколько важно разорвать привычку Англии играть вничью во втором матче на турнире. Им не удалось этого сделать, сыграв вничью 0:0, но Кейн забил свой третий гол в турнире, когда они обыграли Панаму в третьем туре. Когда Кейн потерял голос, празднуя победу над Мексикой, казалось, что публика увидела в нём немного другую сторону. Да, Харри тоже просто человек. И этот человек провалил матч с Аргентиной.

Но когда не получалось у Кейна, на сцену выходил Беллингем. Тухель всегда хотел получать максимум от Беллингема, получать голодного, сосредоточенного игрока. Гораздо лучшую версию, чем та, которая была на Евро-2024. Джуд выходил в стартовом составе на всех матчах чемпионата мира и доказал, что является удивительно универсальным игроком — десятым номером, который может двигаться от штрафной до штрафной. Тухель бросил ему вызов стать командным игроком, и футболист «Реала» вызов принял. Но Джуд провалил матч с Аргентиной.

И всё же, чем глубже Англия продвигалась в турнире, тем дальше они отдалялись от того идеала, который хотел видеть Тухель. Он это знал и всегда был откровенным в том, чего ожидал от команды. Перед почти каждой игрой он говорил о новом уровне, который хотел увидеть, всегда с ощущением, что всё вот-вот сложится. После каждой игры Томас говорил, что «нужно что-то улучшать». Некоторые эксперты теперь сомневаются, заслуживает ли Тухель репутацию хорошего тактика. Они уверены, что отступление Англии в глубокую защиту после счёта 1:0 с Аргентиной было фатальной ошибкой.

Другие эксперты отмечают, что Англия начала опускаться глубже ещё до перерыва на водопой во втором тайме. У Тухеля никогда не было полностью подготовленного Райса, которого можно было бы позвать на помощь. Полузащитник «Арсенала» выходил на поле с болью в подколенном сухожилии, а затем подхватил сильную желудочную инфекцию. А Тухель построил команду вокруг Райса в полузащите.

Но Тухель в безопасности. После поражения от Аргентины было понятно, что и Тухель, и боссы сборной Англии преданы друг другу. На бумаге это была хорошая кампания, которая должна стать ступенькой к более успешному выступлению на Евро через два года. Тухель был чрезвычайно популярен среди болельщиков сборной Англии вплоть до поражения от Аргентины. Во вторник и среду в Атланте можно было услышать, как они пели «Футбол возвращается домой, с Томасом Тухелем», но после двух ассистов Лионеля Месси эти песни уже никто не пел. Пока неизвестно, какая реакция будет у болельщиков английской сборной на главного тренера. Но с песнями пока точно придется подождать.