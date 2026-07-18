Дешам желает полный комплект медалей, Англия хочет домой. Кто возьмёт бронзу ЧМ-2026

сегодня, 10:04

Матч, в котором могут выпустить дубли.

Это тот матч, в котором ни один игрок или команда не хочет участвовать? Вероятно. Это встреча двух команд, которым не хватило всего одной игры до финала чемпионата мира, так что это вполне объяснимо. Если бы вместо Англии или Франции в полуфинале оказалась, например, сборная Кабо-Верде, то она бы играла во всю силу в матче за третье место, но для звездных игроков Англии и Франции такой матч не особо интересен. Но интрига все же есть. Судьба «Золотой бутсы», вручаемой лучшему бомбардиру турнира, по-прежнему остается под вопросом: Килиан Мбаппе забил восемь голов, столько же и у Лионеля Месси, а Харри Кейн и Джуд Беллингем имеют в активе по шесть мячей каждый. Это также даст возможность увидеть некоторых игроков французской и английской сборных, которые мало или совсем не участвовали в турнире, а также матч станет последним у руля сборной Франции для главного тренера Дидье Дешама, который покинет свой пост после 14 лет работы. Победа же даст Томасу Тухелю излечить нервы после мучительного поражения от Аргентины.

Как Франция дошла до матча за третье место?

До вторника многие считали Францию ​​лучшей командой на этом чемпионате мира. Команда Дешама легко прошла сложную группу, обыграла Швецию и Парагвай в первых раундах плей-офф, а затем продемонстрировала уверенную игру против Марокко в четвертьфинале. Казалось, всё идёт как надо: Мбаппе забил восемь голов в шести матчах, а плеймейкер «Баварии» Михаэль Олисе руководил игрой, отдав 5 ассистов. Усман Дембеле набирал форму, которая принесла ему «Золотой мяч». Даже полузащита, которую некоторые считали слабым местом перед турниром, показывала хорошую игру. А в лице Дешама Франция имела тренера, хорошо знакомого с важнейшими стадиями чемпионатов мира. Затем, в полуфинале против Испании, всё рухнуло. Французская атака, ранее столь мощная, перестала работать. Уильям Салиба, лучший защитник команды, покинул поле до перерыва из-за проблем со спиной. Левый защитник Люка Динь был полностью переигран Ламином Ямалем. Французы были полностью переиграны, а итоговый счёт 0:2 не отображал происходящего на поле. Для Дешама матч будет уникальным, ведь если Франция победит, то Дидье в качестве тренера насобирает полный комплект медалей. В 2018 – золотая, в 2022 – серебряная, и теперь может добавить бронзу.

Как Англия попала в матч за третье место?

Это произошло из-за крайне разочаровывающего поражения в полуфинале от Аргентины со счетом 1:2. Англия вела в счете благодаря голу Энтони Гордона во втором тайме, но пропустила дважды в концовке матча после того, как Тухель ушел в защиту и отдал инициативу серией неудачных замен. Англичане тоже заняли первое место в своей группе. Обыграли Хорватию и Панаму, сыграли вничью с Ганой. Затем они, проигрывая по ходу матча, одержали победу над ДР Конго со счетом 2:1 в 1/16 финала, Кейн забил дважды. Они выдержали непростое испытание на высокогорье на стадионе «Ацтека», где дубль Джуда Беллингема и гол с пенальти Кейна позволили им обыграть Мексику. Вышли в полуфинал, отыгравшись со счета 0:1 у Норвегии Эрлинга Холанда.

Чего нам следует ожидать от Франции?

Разочарование от игры с Испанией слишком велико, а престиж третьего места, а не четвертого, слишком незначителен, чтобы ожидать от них полной отдачи в этом матче. Наиболее вероятный сценарий предполагает, что Дешам предоставит игровое время на чемпионате мира тем игрокам, которые нечасто появлялись на поле в предыдущих семи матчах этого турнира. Учитывая, что он практически не ротировал состав, таких игроков много. Можем увидеть на поле Райана Шерки, Маркуса Тюрама, Магнеса Аклиуша, Жан-Филиппа Матету, Н'Голо Канте, Уоррена Заир-Эмери и нескольких других игроков, которые редко выходили на поле. Исключением из правила может быть Мбаппе. Да, победа на чемпионате мира уже недостижима, но он по-прежнему имеет все шансы завоевать «Золотую бутсу», трофей лучшего бомбардира турнира. Кроме того, есть еще и общий рекорд по количеству забитых голов на чемпионатах мира: Килиан отстает от Месси на один гол (21 против 20) и будет мотивирован увеличить свой бомбардирский счет.

Чего нам следует ожидать от Англии?

Как и в случае с французами, ротация состава наиболее вероятна. В двух предыдущих встречах в матчах за бронзу — в 1990 и 2018 годах — Англия не придавала этим играм большого значения. Будем надеяться, что в этот раз ситуация изменится, ведь хочется посмотреть интересный футбол. Здесь тоже стоит ожидать появления в старте запасных. Кобби Майну не выходил на поле ни в одной из первых семи игр. Олли Уоткинс и Иван Тоуни практически не играли. Эберечи Эзе тоже не получил много возможностей проявить себя. Деклан Райс весь турнир выглядел измотанным, на что были причины. А Кейн к концу полуфинального матча казался физически истощенным. Шансы на то, что кто-либо из этой тройки сыграет в этом матче, крайне малы. Впрочем, у Кейна шесть голов… Может, настроится на хет-трик? Так что ожидайте непривычный состав сборной Англии и некоторые эксперименты от Тухеля в любом случае.

Есть ли какая-либо предыстория у этого противостояния?

Англия обыграла Францию ​​со счетом 2:0 на пути к победе на чемпионате мира 1966 года, а затем повторила этот успех в групповом матче 1982 года, когда Брайан Робсон забил один из самых быстрых голов в истории турнира всего через 27 секунд. Третья встреча этих команд на чемпионате мира состоялась четыре года назад в Катаре и закончилась для англичан разочарованием: Харри Кейн реализовал один пенальти, но промахнулся с одиннадцатиметровой отметки в конце четвертьфинального матча, завершившегося поражением со счетом 1:2. Также на чемпионате Европы состоялось пять матчей между Англией и Францией (три ничьи, две победы Франции). Более того, если учесть товарищеские матчи, то в последние годы соперничество склонилось в пользу Франции: только одна из последних девяти встреч (товарищеский матч 2015 года) завершилась победой Англии. Вполне возможно, что игра закончится с неожиданным счётом, если оба тренера выберут какие-нибудь необычные варианты. Тот факт, что может произойти что угодно, должен сделать просмотр увлекательным — хотя и бесперспективным.

Статистика

Франция нанесла больше всего ударов в створ ворот (50) на этом турнире, совершила больше всего обводок (181) и насобирала больше всех хG (14,7). А Англия владеет рекордом, которым не пожелала бы похвастаться ни одна футбольная держава. По данным Opta, в XXI веке только два раза когда-либо команда забивала первой в полуфинале чемпионата мира, но не выходили в финал. В обоих случаях это была Англия — в 2018 году против Хорватии, а теперь против Аргентины.

А судьи кто?

Арбитр Хесус Валенсуэла проведет свой четвертый матч на турнире и первый после 1/16 финала, где он судил матч Норвегии и Кот-д'Ивуара. 42-летний венесуэлец участвует в своем втором чемпионате мира после того, как отработал два матча на предыдущем турнире в 2022 году — отработал на поединке Англии с США (0:0) на групповом этапе и осудил матч Франции и Польши (3:1) в плей-офф. В текущем турнире он судил поединки Австралия — Турция (2:0) и Босния и Герцеговина — Катар (3:1). Валенсуэла пока не показал ни одной красной карточки на чемпионате мира или Кубке Америки, где он в общей сложности судил 10 раз, включая полуфинал 2021 года между Аргентиной и Колумбией. Там он показал 10 желтых карточек за 120 минут, когда Аргентина в итоге одержала победу в серии пенальти. В том же году он был признан лучшим арбитром Южной Америки.

Прогноз «Соккер.ру»: 3:1 победа сборной Франции. Мбаппе захочет стать лучшим бомбардиром, команда достойно проводит Дешама.