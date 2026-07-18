Ямаль и Месси разыграют кубок мира. Их сборные – футбольные братья

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Финалисты заслужили великий трофей

Отбросим симпатии и антипатии, поговорим о фактах. Сборная Испании пропустила на чемпионате мира один гол, а забила 16. Аргентина пропустила 8 мячей, забив 17 раз. Защитники помогали в атаке, хавбеки и форварды к ним присоединились. Голкипер Мартинес шутит, что с радостью дальше останется в тени, он не хочет быть героем финала, как в Катаре. У испанцев героями стали многие актеры второго плана – Мерино, Порро, Кукурелья и Ойарсабаль, все они пока полезнее Ямаля. Кубарси тоже прекрасен, 19-летний центральный защитник по праву претендует на звание лучшего молодого футболиста ЧМ -2026.

А лучший ветеран турнира играет за Аргентину. Месси тренировался босым на песке утром и после обеда даже на каникулах на родине, где у него теперь статус легенды. Лионель раскрепостился после победы на ЧМ -2022, стал чаще шутить и болтать с прессой. Хотя застеснялся на общем фото на странной пресс-конференции перед финалом, куда игроков и тренеров согнал Инфантино. На мероприятии Скалони встретил своего наставника из академии, где Лионель получил лицензию тренера. Де ла Фуэнте следил за карьерой ученика. Скалони говорит, что они «амигос» – давние приятели, но о футболе не общались.

У двух тренеров, которые идеально подходят дерзким командам, есть пересечения во вкусах. Испания и Аргентина – футбольные братья. Один брат намного богаче: он расслаблен и стабилен. Испанцев познакомили с футболом британские моряки и инженеры в Уэльве. Бунтари из Аргентины, которые в войне за независимость победили испанскую королевскую армию, познакомились с футболом благодаря английским и шотландским железнодорожникам. Оба народа давно влюбились в футбол. Оба хотели занять важное место в игре с первых международных турниров. Аргентинцы в целом везучее в мире сборных.

Хотя испанцы выиграли Евро-1964, они до 2010 года не были чемпионами мира. Аргентинцам повезло с лидерами – Кемпес, Марадона и Месси забирали кубки мира. Аргентинцы – наследники иберийцев с итальянцами. У Месси есть родственники в Каталонии, а не только бабушка из Италии. Скалони назвал свою команду «индейцами», намекая на происхождение. Парни из бедных кварталов криминальных центров, вроде Росарио, где легко могут убить во время ограбления, не боятся ответственности, для них футбол – легкий путь, альтернативы куда хуже. У испанцев часто жизнь легче, а школы намного богаче.

До камбэка Аргентины с Англией и до выноса французов сборной Испании можно было собирать аргументы в пользу чемпионства других полуфиналистов. Но команды Скалони и де ла Фуэнте заслужили финал. Они братья, которые воевали и дружили. И у них разный темперамент. Аргентина – единственная большая футбольная страна мира, где дети постоянно бьют соперника по ногам после того, как он расстался с мячом. В Испании играют добрее, но обе футбольные школы из числа лучших на планете. Финалисты одинаково успешны в футбольной педагогике, невзирая на огромную разницу в финансовых ресурсах.

Месси – футбольный крестный отец Ямаля

Семьи из небогатого пригорода Барселоны с иммигрантами из Африки приняли участие в розыгрыше от ЮНИСЕФ . Там готовили социальную рекламу о поддержке африканских детей. Кастинг выиграла семья юной девушки из Экваториальной Гвинеи и её партнера-школьника из Марокко. Шейла родила сына от Мунира, который собирал металлолом, чтобы купить еду первенцу Ламину Ямалю. Это двойное имя, а не имя и фамилия. У испанца двойная фамилия – Насрауи Эбана, на русском языке она звучит не очень поэтично. А вот Ламин и Ямаль – имена людей, которые помогли молодой семье финансово.

На арабский манер получится Амин Джамаль. Мама будущей звезды сборной Испании выиграла конкурс и пришла на фотосессию со щекастым малышом Ламином. ЮНИСЕФ в рекламе представлял аргентинский вингер «Барселоны» Месси. У Лионеля тогда не было детей, он ещё не встречался с соседкой из Росарио Антонеллой, будущей женой и мамой троих сыновей. Улыбчивый Месси искупал забавного ребенка, который вырос в новую надежду «Барселоны» и чемпиона Европы по футболу со сборной Испании. Мифологическое совпадение: Ямаль встретит Месси в главном поединке четырехлетия.

Тренер Де ла Фуэнте перед финалом вспомнил, как работал в юношеской команде «Севильи». В Кубке Испании они играли против «Барселоны». Луису рассказали о невысоком форварде Месси, тренер решил приставить к нему персонального опекуна. Защитник заработал желтую карточку, тренер заменил его примерно на 70-й минуте. После этого Месси забил «Севилье» четыре гола. Позже андалусийцев мучил другой выпускник Ла Масии, но Ямаля ещё быстрее выдернули в основной состав «Барселоны», чем Лионеля. Ламин стартовал результативнее Месси, хотя на чемпионате мира испанец играет скромнее.

Лионель в очередной раз удивил публику. В 39 лет сохранил желание пинать мяч лучше всех в мире. В юности Месси бегал быстрее молодого Роналду, если говорим о максимальной скорости в матчах Лиги чемпионов, а теперь он чаще ходит по полю. Но против Англии правой ногой с родного фланга отдал две голевые передачи. Испанцы не садятся в оборону, как сборная Англии на провальном отрезке полуфинала, но Аргентина привыкла ломать чужие планы и умеет терпеть. У одних есть Ямаль, а у других – Месси. А похожи соперники благодаря мудрым тренерам и наличию единых коллективов без тени зависти.

Приятно, что в финале встретятся футбольные народы. Национальная сборная – продукт работы десятков тысяч детских тренеров, поддержки родителей, менеджеров клубов и миллионов фанатов. Героем может стать любой участник финала. Аргентинские фанаты агрессивнее и эмоциональнее, а испанцы одни из самых тихих ультрас планеты, которые даже протестуют, тихо махая белыми платками. Аргентинцы часто шутят, что в их сборной легко найти семь психопатов. Испанские футболисты спокойнее, но в них тоже живет ярость чемпионов. Победители Кубка Америки против чемпионов Европы. Не сюжет, а сказка.