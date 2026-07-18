Гвардиола не болеет за Испанию на ЧМ-2026. Но именно Хосеп вернул им победы

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Йохан Кройф

На ЧМ -2006 испанский комментатор Андрес Монтес работал на матче Испании и Туниса. Команда с Касильясом, Рамосом, Хави, Раулем и Торресом одержала волевую победу 3:1, устроив рондо. Рондо – вариация «квадрата». Футболисты играют в пас, расположившись по кругу, а их коллеги в центре перехватывают мяч. Тот, кто ошибся в передаче, меняется местами с тем, кто разгадал пас. Кройф видел похожую игру в «ослик» на улицах Барселоны, когда приехал как футболист. Один из отцов академии Ла Масия – Лауреано Руис, превратил детскую забаву в упражнение в клубах.

Испанцы узнали рондо в матче Испании и Туниса, но комментатор Монтес нашел новый термин – «тики-така», похоже на звук часов «тик-так». «Тик-так», с каждой передачей соперник ближе к пропущенному голу. Фанатам понравилось. Новый испанский футбольный стиль назвали «тики-такой». На ЧМ -2006 команда Арагонеса вылетела в первом же матче плей-офф от французов с Зиданом и Рибери, а через двадцать лет Испания стабильно побеждает соседей и обычно долго контролирует мяч. Хотя трофей пришел лишь в 2008 году, основу для «тики-таки» продумали намного раньше.

Голландец Михелс объяснил миру тотальный футбол со сменой позиций и тренировал «Барселону». А всю футбольную Испанию окультурил его ученик Кройф. Йохан был слишком ленивым и эмоциональным человеком, чтобы долго работать тренером. Больное сердце было ему дороже. Кройф выиграл с «Барселоной» их первый в истории Кубок чемпионов с результативным защитником Куманом, четыре раза подряд был выше «Реала» в Ла Лиге, а затем ушел на покой. Он вдохновил следующего отца испанского футбола, ведь в центре поля у него играл некто Хосеп Гвардиола.

Хосеп Гвардиола

Странный и яркий Хосеп перестроил подход всех клубов, даже школы «Реала», где сейчас играют «4-3-3» с «тики-такой». Хосеп сказал, что не болеет за Испанию на ЧМ -2026, ведь каталонец – известный сепаратист. Гвардиола не хотел нарваться на статью о государственной измене, ведь в отпуске будет жить в Барселоне с братьями и 95-летним отцом Валенти. Но Хосеп специально подчеркнул, что не болеет за Испанию. В Аргентине у него тоже есть друзья, не только бывший подопечный Месси. Вот только неприязнь к Мадриду не помешала Гвардиоле пересоздать испанский футбол.

У Михелса на поле был Кройф, а у Гвардиолы – неудержимый Месси. До сих пор испанские школы любят «4-3-3», хотя по миру популярна модель «5-3-2». Также легко узнать три типа хавбеков – Бускетс, Хави, Иньеста. Гвардиола любит вингеров и тестировал «4-2-3-1», как у де ла Фуэнте. Хосеп давно не работал дома, но с ним «тики-таку» сделали школьным блюдом, а не праздничным, как она была у «Барселоны» Йохана. «Реал» среагировал на чужие победы. Сборная Испании выиграла Евро-2008 на багаже Кройфа, а последующие успехи сборных связаны с идеями Гвардиолы.

Жозе Моуриньо

Супергерою нужен суперзлодей. У португальцев особое место в истории Испании. Соседи быстрее создали независимое государство на Пиренейском полуострове, пока территория будущей Испании была поделена между королями. Моуриньо стал правителем Примеры с «Реалом»: заработал 100 очков и выжал 121 гол за сезон в Ла Лиге. Жозе заставил тренеров «Барселоны» не стоять на месте. Моуриньо заложил фундамент побед Анчелотти и Зидана, сделав футболистов «Реала» амбициозными и злыми. Жозе привез из Милана агрессию старой Серии А, что помогло испанцам на ЧМ и Евро.

Хуанма Лильо

Речь о сером кардинале испанского футбола, седовласом помощнике Гвардиолы в «Манчестер Сити». Выше в списке есть голландец, каталонец и португалец, а здесь баск. Хуан Мануэль стал тренером в 16 лет – редкий случай. Лильо постоянно менял скромные команды, он работал в Мексике, Колумбии и Чили. Главный тренер Лильо не побеждал на высоком уровне, но он заслужил репутацию Профессора, теоретика игры первым номером. Гвардиола пригласил Хуана в АПЛ , а теперь Лильо стал помощником экс-защитника «Барселоны» Рафаэля Маркеса в перспективной сборной Мексики.

Луис Арагонес

Арагонес, в отличие от Кройфа – носитель базовых идей испанского футбола о дисциплине, интенсивности и физике. Жесткий подход ближе к аргентинскому. Уроженец Мадрида был форвардом «Атлетико», а затем стал тренером. Луис возглавлял «Барселону» до Кройфа и пережил эпичные поражения сборной Испании как зритель. Не удавалось построить команду чемпионов, пока Арагонес не выиграл Евро-2008. Финал против немцев был сложным, но по ходу дела Испания уверенно разбиралась не только со сборной России. Луис стал любимым дедушкой испанского футбола.

Висенте Дель Боске

Висенте подхватил команду Арагонеса, насмотрелся на Эль Класико и цементировал клубные идеи на ЧМ -2010 и Евро-2012. Сборная Дель Боске была рациональной, закрытой и хитрой командой. Атаковали Торрес и Вилья, оборонялись Пуйоль и Рамос, играл блестящий голкипер Касильяс, который остановил Роббена в финале ЧМ . Победу принес гол Иньесты. Хави, Алонсо, Сеск и позже Бускетс выручали Испанию на крупных турнирах, как сейчас Родри и Руис. Дель Боске принес первый и пока единственный кубок мира. Он установил крышу на доме, который заложили Кройф и Гвардиола, а построил Арагонес.

Унаи Эмери, Луис Энрике, Хинес Мелендес, Луис де ла Фуэнте

В этой четверке два теоретика и тренеры юношей – Мелендес и де ла Фуэнте. Также они – «учителя учителей», ведь выпускали из Национальной академии тренеров. Ещё двое – победители еврокубков. Эмери царит в Лиге Европы, а Энрике трижды покорил Лигу чемпионов. Работа Луиса со сборной и успех в ПСЖ повлияли на стиль новой Испании. Уильямс и Ямаль по состоянию здоровья не играют в манере Кварацхелии и Дуэ на ЧМ -2026, но бывший вингер Ойарсабаль словно Дембеле в матчах за ПСЖ . Стили Энрике и де ла Фуэнте объединяет хавбек ПСЖ Руис, а джокер Мерино – человек испанца Артеты.