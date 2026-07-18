С 1930 по 2026: история и статистика волевых побед на Кубке мира

вчера, 21:46

На нынешнем турнире Кубка мира после 102 проведённых матча — осталось два последних сыграть — зарегистрировано 14 волевых побед.

Это, разумеется, самое большое число волевых побед на отдельно взятом турнире. Но и команд, и самих матчей сильно прибавилось. Давайте посмотрим сопоставимую статистику.

За все прошедшие турниры Кубка мира с 1930, включая и нынешние 102 матча, зафиксировано 132 волевых побед в 1066 проведённых матчах. Но посмотрим другую цифирь.

А сколько матчей из всех проведённых вообще заканчивались победой одной из команд? Не важно — волевой или с минимальным счётом, или с разгромным счётом «всухую». Так вот выиграно 828 матчей из 1066, а это составляет 77,7%.

Примерно вокруг этого показателя фиксируются и результаты на 13 предыдущих мундиалях, и на нынешнем, т.е. с турнира 1974 это средне-статистическое значение. «Провалы» были — в 1982 вообще процент всех выигранных матчей упал ниже 70 — 67,3%, и в 1998 едва перевалил за 70%. В 1982 впервые играли в турнире сразу 24 команды — тогда это казалось революционным шагом. Было много ничьих, да к тому же полноценных матчей плей-офф не было — ни 1/8, ни четвертьфиналов, а играли на втором этапе стандартные матчи по 90 минут в группе из 3 команд. Но полуфиналы были. Из 52 матчей только 35 закончились выигрышем в основное время, в одном из полуфиналов было дополнительное время и первая в истории серия послематчевых пенальти. Так получился наименьший за всю историю процент выигранных матчей на отдельно взятом турнире — 67,31%.

В 1998 вновь «революция» — теперь 32 команды стартовали на мундиале. Из 64 матчей выиграли только в 45, это и составило 70 с небольшим процентов.

В 2026 мы стали свидетелями очередного увеличения количества команд. Если долгое время с 1930 по 1978 на 11 турнирах количество команд было 16, с небольшими урезаниями в некоторые годы, то затем от 16 стали прибавлять скачками. В 1982 увеличили квоту в полтора раза — до 24. В 1998 увеличили в 2 раза — стало 32. Теперь утроили — до 48. Следующий шаг — увеличат в 4 раза, чего мелочиться.

Итак, в среднем выигрывают в 77% матчей. На текущем мундиале остановились пока на уровне в 76,5% — 78 матчей выиграно из 102 сыгранных.

А вот из 78 выигранных мы и высчитаем долю волевых побед — получаем почти 18% — это нормальный средне-статистический уровень последних 7 турниров. Когда-то бывают «провалы», как в 2010 — только 3 волевые победы из 48 выигранных матчей. А так разброс был от 6 до 9 подобных матча на одном турнире. На нынешнем 14 матчей выиграли команды, которые пропустили первыми — это 17,95%. Хоть самих таких матчей и много, но в %-ном отношении вполне приемлемо.

Однако есть и свои нюансы, о них позже.

Самая первая волевая победа зафиксирована на самом первом мундиале в 1930. На том турнире была уникальная ситуация — все матчи были выиграны, ничьих не было. А волевая победа была только одна — в полуфинале Уругвай — Югославия. Понятно, что хозяева турнира выиграли, пропустив первыми, — иначе как бы они стали первыми обладателями Кубка мира?

Уникальность того полуфинала почти вековой давности состоит в том, что уругвайцы в ответ на один пропущенный ответили аж 6 своими забитыми. Но это не рекорд мундиалей, было и более забито в искомых матчах с проявлением силы воли.

К тому же первый матч с волевой победой был в плей-офф, в полуфинале — тогда, правда, на турнире четвертьфиналов не было.

На двух следующих мундиалях, проводившихся в Европе (1934 и 1938), все матчи до одного были на стадии плей-офф, таков был регламент. На обоих турнирах зафиксировано впервые по 2 волевые победы у одной команды. В 1934 сборная Чехословакии в 1/8 финала победила 2:1 Румынию, пропустив первой. То же самое команда Чехословакии сделала и в ¼ финала против Швейцарии, победив 3:2. Чехословакия вышла в итоге в финал, где первой открыла счёт. Но чемпионами стали итальянцы, одержав волевую победу 2:1. Так что одна команда может быть по разные стороны этих «баррикад».

В 1938 сборная Бразилии также одержала две волевые победы на турнире, но в финал не попала. Только в утешительный, где и одержала волевую победу над Швецией со счётом 4:2. А в четвертьфинале бразильцы со счётом 2:1 обыграли Чехословакию, пропустив первыми.

На том мундиале впервые зарегистрирована волевая победа команды, пропустившей сначала целых 2 гола. Сборная Швейцарии в переигровке с Германией в 1/8 финала выиграла 4:2, проигрывая к 22 минуте 0:2, причём второй гол — это автогол швейцарца Лёрчера.

И вновь на ЧМ -38 была волевая победа в полуфинале — сборная Венгрии, пропустив от шведов мяч, ответила 5 своими забитыми. Но в финале вновь победили итальянцы.

Впервые на мундиалях волевую победу одержала команда, впервые игравшая на таком турнире — это сборная Кубы выиграла 2:1 в переигровке у Румынии.

На ЧМ -50 вообще не было ни единого матча плей-офф, согласно регламенту. А вот у сборной Уругвая было две прекрасные волевые победы, обе в финальной стадии с участием 4 сильнейших команд.

В первом матче топ-4 команд Уругвай также отыгрывался, хотя забили первыми, это матч с Испанией. В результате ничья 2:2. А вот в оставшихся двух матчах уругвайцы первыми пропускали. На 4-й мин матча со шведами пропустили, сравняли, и всё равно первый тайм проигрывали 1:2. В концовке матча вырвали победу 3:2.

Вторая волевая победа — самая историческая, так называемая Мараканасо. Пропустили уругвайцы в начале второго тайма, а сломили бразильцев в концовке, забив 2 гола.

Тогда же в 1950 зафиксирована первая волевая победа на ЧМ у Испании — против США , счёт матча 3:1.

На ЧМ -54 было зафиксировано всего 3 волевые победы, 2 из которых особенные.

В четвертьфинале Австрия — Швейцария к 20-й минуте матча счёт был уже 3:0 в пользу хозяев мундиаля швейцарцев. Но австрийцы не собирались сдаваться. В течение 3-4 минут они сравняли счёт, шла только 29-я мин первого тайма. Потом команды забили ещё 6 голов — всего 12! Это до сих пор самый результативный матч в истории мундиалей. Австрийцы всё-таки выиграли тот матч со счётом 7:5, забив 7 голов в ответ на пропущенные в дебюте 3 гола. Вот это и есть рекордный показатель в волевых матчах.

Ну, а волевая победа сборной Германии в финале ЧМ -54 стала уже легендарной, причём отыгрались немцы со счёта 0:2, и это в финале!

На ЧМ -58 было много примечательных исторических событий. Что касается волевых побед, то в первый и пока единственный раз на мундиалях сразу две команды-дебютанта одержали волевые победы над грозными некогда командами. Уэльс в дополнительном матче обыграл 2:1 Венгрию, а Сев.Ирландия одолела также в дополнительном матче Чехословакию 3:1.

Вновь в полуфинале была волевая победа — хозяева шведы обыграли действующих чемпионов мира Германию со счётом 3:1, немцы открыли счёт в матче.

В финале шведы уже сами первыми открыли счёт, но сдержать бразильцев было не под силу никому, Бразилия — Швеция 5:2.

Сборная Франции в первой же игре пропустила первой, а затем забила 7 голов в ворота Парагвая. Повторение рекорда. А затем и вновь в группе сами уже проиграли Югославии 2:3, когда Жюст Фонтен открыл счёт в матче.

На том же мундиале впервые волевую победу одержала и сборная Аргентины — над Сев.Ирландией в группе 3:1. А первое поражение сборной Аргентины на мундиалях в матче, где они открыли счёт, было в далёком 1934, когда они со счётом 2:3 проиграли Швеции в первом раунде плей-офф.

На ЧМ -62 у Бразилии вновь 2 волевые победы, и вновь одна из них в финале, против Чехословакии. На первый гол чехов бразильцы ответили 3 своими и второй титул чемпионов подряд.

В 1966 в третий раз подряд в финале турнира была зафиксирована волевая победа! Хозяева англичане победили Германию 4:2.

Тогда же ещё один дебютант мундиалей установил впечатляющий рекорд, вырвав победу после счёта 0:3. И это в четвертьфинале. Речь, конечно, о матче Португалия — КНДР , которая, впрочем, также была дебютантом. 5:3 окончательный счёт в пользу европейцев.

На ЧМ -70 впервые в истории Кубка мира у одной команды было сразу 3 волевых победы на турнире. Но не она стала чемпионом. Речь о сборной Германии: в группе немцы в двух первых матчах пропускали первыми и с Марокко, и с Болгарией, но в итоге две победы 2:1 и 5:2 соответственно; а в четвертьфинале против Англии немцы горели 0:2, но сумели в концовке сравнять счёт, а в овертайме вырвать победу и выйти в полуфинал. А в полуфинале у них был триллер с Италией — проигрывали минимально весь матч, только на последних секундах сравняли счёт и перевели дело в овертайм. В дополнительные полчаса команды забили 5 голов, но Италия выиграла 4:3. Буквально в последнем номере СЭ коллега Бурдаков внёс и этот полуфинал в список волевых побед. Ошибочка вышла — итальянцы выиграли и сами же открыли счёт в том матче.

На ЧМ -70 впервые сразу две команды одержали волевые победы, отыгравшись со счёта 0:2 — кроме Германии в матче с Англией это сделала также сборная Перу в игре с Болгарией. Так как эти две команды играли в одной группе с Германией, то из 6 матчей в той группе 3 закончились волевыми победами, дважды не повезло болгарам.

В полуфинале Бразилия усилием воли обыграла Уругвай 3:1 — это единственная волевая победа бразильцев на мундиалях против команды своего континента.

В 1974 кроме финального и матча за 3-е место не было других игр навылет. Зафиксировано всего 4 матча с волевыми победами. И вновь это произошло в финале, матч Германия — Голландия. Голландцы уже на 2 мин забили с пенальти. Но в футбол тогда играли все, а выигрывали немцы. У них в активе была и волевая победа против Швеции в полуфинальной группе на втором этапе.

В 1978 было 8 волевых побед у 8 разных команд, в том числе у Австрии против Германии. Плюс победа Бразилии в матче за 3-е место против Италии.

На ЧМ -82 и ЧМ -86 сборная Франции проиграла в полуфиналах дважды Германии, которая сама до титула не дотянула оба раза. Но до того те проигрыши были обидными для французов, что играть матч за 3-е место лидеры команды просто отказались — никакой мотивации.

Мишель Платини, капитан команды на тех двух мундиалях, не играл ни в одном из тех двух матчей за 3-е место. В 1982 тренер французов Мишель Идальго задействовал 3 не сыгравших до того на турнире игроков. У Польши состав был стабильным весь турнир. Французы первыми забили, но Польша вырвала победу 3:2.

Через 4 года вновь разочарование у французов, вновь задействовано четверо не сыгравших на турнире. Но кроме Платини, остальные футболисты играли и вырвали у Бельгии волевую победу 4:2 в матче за 3-е место.

А сами бельгийцы в 1/8 финала победили сборную СССР , забившую первой.

На мундиале 1990 года зафиксирован редкий случай — всего одна волевая победа, сборная Коста-Рики победила Швецию 2:1 в группе.

Первое поражение на мундиалях при первом забитом голе получила сборная России — это было на ЧМ -94 в матче со Швецией. Там было удаление нашего игрока и в итоге поражение.

В 1998 в полуфинале Франция вырвала волевую победу у Хорватии и стала потом чемпионом. Бразилия в четвертьфинале едва избежала поражения с датчанами, но выиграли 3:2, оба брата Лаудрупа были в ударе.

В 2002 было зафиксировано рекордное по тем временам количество волевых побед — 9. Две было у Бразилии — с Турцией в группе (потом они играли и в полуфинале), и с Англией в ¼ финала, две победы 2:1, открывали счёт соперники.

В 2006 волевые победы в 1/8 финала одержали сборные Франции и Аргентины.

Франция выиграла в 1/8 у Испании 3:1 — были такие времена, были…

Аргентина выиграла у Мексики 3:1.

В 2010 из 3 волевых побед на турнире одна была в плей-офф — Голландия в четвертьфинале превзошла Бразилию 2:1.

В 2014 из 8 волевых побед сразу 6 зафиксированы в первом туре. А Голландия вновь отметилась: в первом туре ответила своими 5 голами на первый гол Испании в матче; а в 1/8 финала вырвала победу у Мексики 2:1.

На ЧМ -2018 из 6 волевых побед только 2 были в плей-офф. В группах же это были матчи 2-го или 3-го туров — поровну. В 1/8 Бельгия одолела-таки Японию 3:2. А в полуфинале Англия, хоть и забила первой, удержать победу не смогла — в финал прошла Хорватия. Но титул достался не ей.

В 2022 все 6 волевых побед состоялись на групповом этапе, в том числе и Саудовской Аравии над Аргентиной.

На нынешнем турнире из 16 матчей первого раунда плей-офф (т.е. в 1/16 финала) зафиксировано сразу 4 волевые победы. И если в матчах Бразилия —Япония, Англия — ДР Конго и Португалия — Хорватия команды, указанные первыми, одержали победы со счётом 2:1, пропустив первыми, то Бельгия отыгралась со счёта 0:2.

Ещё одна такая победа была в 1/8 финала, когда неудержимая Аргентина вырвала победу у Египта, проигрывая 0:2.

На этом мундиале сразу две команды одержали по 2 волевые победы в плей-офф — это Англия и Аргентина. Вторую свою волевую победу Аргентина одержала как раз против Англии.

Аргентина одержала только 1 волевую победу на турнирах в годы своего чемпионства — в 1978 в самом первом матче с Венгрией. Ни в 1986, ни в 2022 Аргентина не одерживала волевых побед.

Всего в активе у Аргентины 6 волевых побед на мундиалях, и только две из них были против команд из Европы — указанный выше матч с Венгрией в 1978 и последняя победа в полуфинале над Англией.

Мы видим, что Аргентина играет в полную мощь только после хорошей встряски от соперника. А если не будет встряски, то мы и футбола не увидим? Не хотелось бы.

У сборной Испании в активе также 6 волевых побед на мундиалях. Но последняя состоялась в 2006 году, целая вечность назад.

У сборной Англии — одни воспоминания 60-летней давности. Ну, у ДР Конго они победу вырвали на этом мундиале — и всё. Сохранят ли они запал на матч за 3-е место. Кто там на самом деле будет играть? У англичан не сыграли ещё двое полевых и двое воротчиков, есть шанс заиграть и их.

У Франции при Дидье Дешаме всего одна волевая победа на мундиалях. У них сегодня проблема, скорее всего, сродни той, что была с Мишелем Платини — не за такие медальки приехали сюда играть…

С другой стороны — более раскрепощены игроки, а стать лучшим бомбардиром мундиаля можно и с голами в утешительном финале — чем не мотивация.

Так что поглядим — триллера может и не увидим, а вот бомбардиры пусть проявят себя. До матча за 3-е место остаётся пара часов с небольшим.