10 голов в медальном матче Англии и Франции. Мбаппе уступил, но доволен

сегодня, 09:24

Французские футболисты не уважили Дешама

Тренер сборной Англии Тухель сказал, что Франция и Англия были нацелены на выход в финал, поэтому никто из футболистов этих команд не хотел играть в матче за третье место. Немец имел в виду, что «не планировал играть», но получил волну критики. Фанаты из Англии встретили Тухеля свистом перед матчем с Францией. До игры Томас напомнил, что на чемпионатах мира у «трёх львов» шестьдесят лет не было даже бронзы, которую теперь завоевал. Возможно, Тухель прочитал высказывания другого бронзового призера мундиаля Давора Шукера: «Некоторые выиграли столько трофеев и заработали денег, что матч за третье место для них не важен. Уважайте соперника и поймите, что футбол принадлежит не только вам. Он принадлежит всем сборным, и маленьким, и большим. И всем, кто любит игру. Кто выигрывал „бронзу“, через 20 лет будет вспоминать успех с теплотой. Дело не в Тухеле, в целом подобная позиция – полная ерунда».

Шукер прав: футболистам не надо ставить себя выше фанатов, которые купили билеты на матч. В результате Тухель исправился на поле, ведь сборная Англии разнесла Францию до перерыва со счетом 4:0. Во втором тайме команды продлили голевое шоу. Матч окончательно превратился в товарищеское представление с атаками. Мбаппе и Олисе могли устроить камбэк. Но Майкл не реализовал сильные моменты, а пенальти в ворота Меньяна исключил ничью 4:4. Сака сделал хет-трик, его команда забила Франции шесть раз. Дешам ушел после зрелищной неудачи.

Доволен только Мбаппе. У Килиана дубль и целых 10 голов на новом чемпионате мира. Двухзначное число мячей на мундиале забили впервые с 1970 года, когда 10 раз отличился Мюллер. Только два футболиста в истории сыграли результативнее Килиана и Герда на одном турнире. Венгр Кошич на ЧМ -1954 забил 11 голов, а через четыре года француз Фонтен отличился 13 раз. Жюст тоже помог себе в матче за третье место, забив четыре раза ФРГ . У Мбаппе, как и у Месси, было больше матчей, но история написана. Француз близок к «Золотой бутсе» на новом мундиале.

А вот его команду по делу жестко критиковали до матча и будут ругать снова. Безвольная игра против сборной Испании завершилась для французов вылетом в полуфинале. Дальше футболисты из заявки Дешама попросили дополнительный выходной, но Дидье им отказал. Как увидели в Майами, сборная Франции не была нацелена сражаться за опытного тренера во имя бронзы. Англия больше хотела победить, хотя обе команды несерьезно отнеслись к поединку. Сборную Франции ждёт знакомство с новым тренером. Зидан хочет собрать огромный штаб из 60 человек.

Сборная Англии может заменить главного тренера

Тухель вышел в полуфинал чемпионата мира, как Саутгейт на ЧМ -2018. Гарет проиграл Бельгии в матче за третье место, ведь вылет от Хорватии ударил по самолюбию британцев. Восемь лет назад звезды АПЛ и мультимиллионеры посчитали «клетчатых» сборной маленькой страны, невзирая на поражения от хорватов в прошлом. Теперь Англию выбили действующие чемпионы мира из Аргентины. И важно напомнить статистику. За 18 переломных минут второго тайма у Аргентины было 122 точных паса из 128, а у Англии – 13 из 33. «Львы» явно испугались.

После таких неудач у футболистов одна жалоба: «Тренер не дал команде сыграть в футбол». Когда матч не сложился и сбились стандартные настройки, игроки всегда винят тренера. В этом случае критика оправдана. Тухель не просчитал момент, когда Аргентина физически переключила передачу, а попытка тренера закрыться, как в меньшинстве с Мексикой, в этот раз провалилась. Месси, Фернандес и Мартинес круче Моры, Альварадо и Хименеса. Лионель лишил шанса на Кубок мира, а хет-трик Сака – слишком слабое утешение после ключевого провала англичан.

В коллективе за глаза будут обвинять Тухеля, Томасу важно не потерять доверие футболистов. Традиционно он чаще ссорился с руководством клубов, как было в Париже, где игроки его поддерживали. Но немец в целом конфликтный тренер. Если у него будут проблемы с Беллингемом, а возвращение в команду Фодена и Палмера изменит игру к лучшему в отборе Евро-2028, коллектив может запросить иного наставника. Не сразу, ведь полуфинал ЧМ -2026 – не провал. Вот только англичане прокачали футбольный аппетит: им мало лишь бронзы, нужны трофеи.

Здесь всплывает вторая проблема Тухеля, помимо внутренних противоречий с игроками – Гвардиола. Испанец в интервью сказал, что впервые в жизни хочет заняться собой, проводить время с семьей и 95-летним отцом, пока папа жив. Но все знают привычки одержимых людей. Клопп отдохнул, помолодел, потусовался с весельчаком Мюллером на ЧМ -2026 в качестве эксперта, а теперь выкатил план реформирования всего немецкого футбола снизу доверху. Гвардиола на четыре года моложе Клоппа, он устанет смотреть фильмы и отдыхать, особенно если холостяк.