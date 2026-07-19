Балерина, контент-менеджер и немецкая модель. Самые красивые жёны футболистов сборной Испании

сегодня, 18:00

Здесь собраны настоящие красотки.

Давайте посмотрим на самых красивых спутниц футболистов сборной Испании. Без рейтинга, имя лучшей для вас можете написать в комментариях.

Ламин Ямаль и Инес Гарсия

В свои 19 лет Ламин Ямаль — самая молодая звезда испанского футбола, и его отношения с 21-летней Инес Гарсией привлекли внимание в социальных сетях. Пара начала встречаться весной 2026 года.

Нико Уильямс и Айнхи Гарсия

Пара начала отношения в первых месяцах 2025 года. Они познакомились через младшую сестру Уильямса и долгое время были друзьями, прежде чем завязались романтические отношения. Гарсия интересуется ИИ, приобрела большую популярность в социальных сетях после начала отношений с Уильямсом. В интернете она публикует посты о своих интересах и путешествиях, а пара делится моментами своей жизни.

Педри и Алехандра Дорта

Педро Гонсалес (так в паспорте написано у хавбека «Барселоны») и Алехандра Дорта держали свои отношения в секрете на раннем этапе, впервые появились на публике в декабре 2025 года. Они по-прежнему предпочитают сохранять приватность, но иногда выходят вместе в свет. Дорта также ведет относительно закрытый образ жизни, хотя она модель и популярная личность в социальных сетях. В своем аккаунте она делится контентом о моде и путешествиях.

Гави и Ана Пелайо

Пабло Гавира (а вот это написано в паспорте у Гави) и Ана Пелайо встречаются с середины 2025 года. Ходят слухи, что они познакомились через сестру Гави, Аврору. Пелайо, уроженка Севильи, активно ведет страницы в социальных сетях и завоевала популярность благодаря контенту о путешествиях, моде и образе жизни.

Микель Мерино и Лола Либерал

Джокер сборной Испании вместе с этой девушкой уже несколько лет, примерно с 2019 года. Пара поженилась в 2024-м на закрытой церемонии. Недавно у них родился первенец, мальчик по имени Марко.

Дани Ольмо и Лаура Абла

Встречаются примерно с 2023 года. Абла — немецкая модель и инфлюенсер, которая часто делится в интернете контентом о моде и путешествиях.

Родри (Родриго Эрнандес) и Лаура Иглесиас

Родри состоит в длительных отношениях с Лаурой, начиная со студенческих лет, примерно с 2016 года. Пара свадьбу не сыграла, но поддерживает очень стабильные, закрытые отношения. Иглесиас работает в медицинской сфере и в основном избегает внимания общественности.

Фабиан Руис и Роза Перейра

Вместе уже несколько лет и поженились в 2025 году. Недавно пара объявила, что ждет своего первого ребенка, мальчика.

Маркос Льоренте и Пэдди Ноарбе

Одна из самых известных пар в нашем списке. Они начали встречаться в 2016 году и поженились в июне 2023-го. В День святого Валентина 2025 года у них родилась дочь по имени Амур. Ноарбе — известный фитнес-блогер и предприниматель, активно работающий в сфере контента о здоровье и благополучии.

Марк Кукурелья и Клаудия Родригес

Вместе с подросткового возраста, примерно с 2018 года. У них трое детей. Родригес часто делится подробностями семейной жизни в социальных сетях и работает контент-менеджером.

Эмерик Ляпорт и Сара Ботелло

Вместе уже несколько лет, поженились в 2023 году. У них двое детей. Ботелло, профессиональная балерина, ведет относительно закрытый образ жизни, но иногда делится семейными моментами в интернете.

Педро Порро и Мария Уртадо

Отношения пары публично обсуждаются с конца 2023 года. Есть один общий ребенок, но у Порро также есть дочь от предыдущих отношений.

Ниже можете выбрать самую красивую даму на ваш вкус, друзья. Но они все хороши собой. Надеемся, что хорош будет и футбол сегодня вечером.