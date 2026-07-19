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Балерина, контент-менеджер и немецкая модель. Самые красивые жёны футболистов сборной Испании

сегодня, 18:00
Инес Гарсия
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Ямаль Ламин
Ямаль Ламин
Нападающий
Родри
Родри
Полузащитник
Педри
Педри
Полузащитник

Здесь собраны настоящие красотки.

Давайте посмотрим на самых красивых спутниц футболистов сборной Испании. Без рейтинга, имя лучшей для вас можете написать в комментариях.

Ламин Ямаль и Инес Гарсия

Балерина, контент-менеджер и немецкая модель. Самые красивые жёны футболистов сборной Испании

В свои 19 лет Ламин Ямаль — самая молодая звезда испанского футбола, и его отношения с 21-летней Инес Гарсией привлекли внимание в социальных сетях. Пара начала встречаться весной 2026 года.

Нико Уильямс и Айнхи Гарсия

Балерина, контент-менеджер и немецкая модель. Самые красивые жёны футболистов сборной Испании

Пара начала отношения в первых месяцах 2025 года. Они познакомились через младшую сестру Уильямса и долгое время были друзьями, прежде чем завязались романтические отношения. Гарсия интересуется ИИ, приобрела большую популярность в социальных сетях после начала отношений с Уильямсом. В интернете она публикует посты о своих интересах и путешествиях, а пара делится моментами своей жизни.

Педри и Алехандра Дорта

Балерина, контент-менеджер и немецкая модель. Самые красивые жёны футболистов сборной Испании

Педро Гонсалес (так в паспорте написано у хавбека «Барселоны») и Алехандра Дорта держали свои отношения в секрете на раннем этапе, впервые появились на публике в декабре 2025 года. Они по-прежнему предпочитают сохранять приватность, но иногда выходят вместе в свет. Дорта также ведет относительно закрытый образ жизни, хотя она модель и популярная личность в социальных сетях. В своем аккаунте она делится контентом о моде и путешествиях.

Гави и Ана Пелайо

Балерина, контент-менеджер и немецкая модель. Самые красивые жёны футболистов сборной Испании

Пабло Гавира (а вот это написано в паспорте у Гави) и Ана Пелайо встречаются с середины 2025 года. Ходят слухи, что они познакомились через сестру Гави, Аврору. Пелайо, уроженка Севильи, активно ведет страницы в социальных сетях и завоевала популярность благодаря контенту о путешествиях, моде и образе жизни.

Микель Мерино и Лола Либерал

Балерина, контент-менеджер и немецкая модель. Самые красивые жёны футболистов сборной Испании

Джокер сборной Испании вместе с этой девушкой уже несколько лет, примерно с 2019 года. Пара поженилась в 2024-м на закрытой церемонии. Недавно у них родился первенец, мальчик по имени Марко.

Дани Ольмо и Лаура Абла

Балерина, контент-менеджер и немецкая модель. Самые красивые жёны футболистов сборной Испании

Встречаются примерно с 2023 года. Абла — немецкая модель и инфлюенсер, которая часто делится в интернете контентом о моде и путешествиях.

Родри (Родриго Эрнандес) и Лаура Иглесиас

Балерина, контент-менеджер и немецкая модель. Самые красивые жёны футболистов сборной Испании

Родри состоит в длительных отношениях с Лаурой, начиная со студенческих лет, примерно с 2016 года. Пара свадьбу не сыграла, но поддерживает очень стабильные, закрытые отношения. Иглесиас работает в медицинской сфере и в основном избегает внимания общественности.

Фабиан Руис и Роза Перейра

Балерина, контент-менеджер и немецкая модель. Самые красивые жёны футболистов сборной Испании

Вместе уже несколько лет и поженились в 2025 году. Недавно пара объявила, что ждет своего первого ребенка, мальчика.

Маркос Льоренте и Пэдди Ноарбе

Балерина, контент-менеджер и немецкая модель. Самые красивые жёны футболистов сборной Испании

Одна из самых известных пар в нашем списке. Они начали встречаться в 2016 году и поженились в июне 2023-го. В День святого Валентина 2025 года у них родилась дочь по имени Амур. Ноарбе — известный фитнес-блогер и предприниматель, активно работающий в сфере контента о здоровье и благополучии.

Марк Кукурелья и Клаудия Родригес

Балерина, контент-менеджер и немецкая модель. Самые красивые жёны футболистов сборной Испании

Вместе с подросткового возраста, примерно с 2018 года. У них трое детей. Родригес часто делится подробностями семейной жизни в социальных сетях и работает контент-менеджером.

Эмерик Ляпорт и Сара Ботелло

Балерина, контент-менеджер и немецкая модель. Самые красивые жёны футболистов сборной Испании

Вместе уже несколько лет, поженились в 2023 году. У них двое детей. Ботелло, профессиональная балерина, ведет относительно закрытый образ жизни, но иногда делится семейными моментами в интернете.

Педро Порро и Мария Уртадо

Балерина, контент-менеджер и немецкая модель. Самые красивые жёны футболистов сборной Испании

Отношения пары публично обсуждаются с конца 2023 года. Есть один общий ребенок, но у Порро также есть дочь от предыдущих отношений.

Ниже можете выбрать самую красивую даму на ваш вкус, друзья. Но они все хороши собой. Надеемся, что хорош будет и футбол сегодня вечером.

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