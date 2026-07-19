«Индейцы» Скалони – дети бедных улиц. Секрет успеха сборной Аргентины

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Представляя тренера Скалони, чемпион мира и начальник сборной Менотти сказал, что футболист – культурный феномен, находящий оклик в сердцах людей на улицах, в бедных кварталах и в школах Аргентины. К сожалению, Сесар Менотти умер два года назад и не наслаждается игрой Месси на ЧМ -2026. Но по-прежнему важна тема идентификации и представлении народа через сборную. Команды на ЧМ -2026 часто отражают состояние футбольного хозяйства. Клубный мир извращен деньгами, трансферами и легионерами.

А вот сборные Аргентины, Испании и Франции похожи на их юношеские клубные команды любого уровня. «Альбиселесте» вышли в третий финал мундиаля за 12 лет. Скалони назвал подопечных «индейцами», имея ввиду коренные народы Аргентины. Лионель добавил, что ляпнул лишнего и уточнил, что «индейцев в хорошем смысле», хотя нет ничего плохого в рождении в бедных районах, где выросли Месси и Марадона. Дети опасных улиц пошли в футбольные школы, а крутые академии – козырь аргентинского футбола.

«Ривер Плейт»

Базовая академия сборной Аргентины. В школе «Ривер Плейт» учились Фернандес и Альварес. Там немного поиграл сын Симеоне, ведь Диего тренировал команду с красной полосой на футболке. В «Ривер Плейт» воспитали Монтьеля. В школе клуба учились резервисты Паласиос и Медина. Исторически у «Ривер Плейт» техничный стиль футбола, они также обучали Пабло Аймара. Помощник Скалони – кумир детства Лионеля Месси. Хулиан Альварес и Энцо Фернандес стали ключевыми футболистами на победном ЧМ -2022. У них были проблемы в США , но оба – опасные футболисты. Альварес знает соперника по финалу.

«Бока Хуниорс»

Противостояние «Ривера» и «Боки» построено на противоречиях. Хотя глупо вешать ярлыки, соседи из Буэнос-Айреса отличаются по философии. «Бока Хуниорс» умеет побеждать вопреки всему, как сборная Аргентины. Великие клубы сдали – выиграли одно чемпионство на двоих из восьми последних, две академии по-прежнему привлекают талантов. Скалони получил Паредеса, Молину, Барко и Балерди, у всех есть опыт игры за «Бока Хуниорс». Бывший игрок «Зенита» Паредес даже вернулся в родной клуб. У Скалони 24 легионера и 2 человека из чемпионата Аргентины, но сердце цветов «Боки» не только у Леандро.

«Ньюэллс Олд Бойз»

Кроме Буэнос-Айреса, футбольным центром всегда был Росарио. Опасный город, но там любят футбол и там родился Месси. Бабушка отвела тихого мальчика в академию «Ньюэллс Олд Бойз». Невероятный ветеран приближается к очередному «Золотому мячу» после выхода в финал ЧМ -2026, куда не попали Кейн, Мбаппе и Дембеле. Месси является продуктом школы «Барселоны», но не видим в истории испанского футбола много чистых «десяток», а у Аргентины были Марадона, Месси, Аймар и Рикельме. Кроме Лионеля, в школе клуба из Росарио воспитали Лисандро Мартинеса, защитник тоже помог на ЧМ -2026.

«Архентинос Хуниорс»

Одна из самых красивых школ, родная для Марадоны. «Архентинос Хуниорс» до сих пор поставляет сборной Аргентине важных исполнителей. У клуба есть блестящая юношеская команда в лиге под номером восемь, там растут новые звезды. В Аргентине юношеские турниры обозначили цифрами от 4 до 9, меньше номер – взрослее таланты. В прошлом в школе «Архентинос Хуниорс» выросли Нико Гонсалес и МакАллистер. Алексис из футбольной династии. Его отец играл с Марадоной за сборную Аргентины, старшие братья и дядя тоже футболисты. «Архентинос Хуниорс» умеет воспитывать чемпионов.

«Расинг Авельянеда»

У «Расинга» из восточного пригорода Буэнос-Айреса прекрасная футбольная школа. Их резервная команда выиграла весенний чемпионат Аргентины – Апертуру, то есть «Открытие» сезона. Сейчас на родине Месси зима и стартовала Клаусура, то есть «Закрытие». Школа «Расинга» подарила сборной Лаутаро Мартинеса, который забил победный гол в ворота англичан в полуфинале. Также в заявке Скалони есть еще два воспитанника «Расинга»: голкипер Муссо и хавбек Де Пауль. Полузащитник «Интера Майами» прозван телохранителем Месси. Возраст дает о себе знать, но Родриго всегда готов сражаться на поле.

Остальные академии

В Аргентине много великих футбольных школ, но у выпускники разных академий похожий почерк. Родной для Хуана Верона «Эстудиантес» воспитал наглого Эмилиано Мартинеса. Голкипер похож по темпераменту на защитника Ромеро. Кути – выпускник «Бельграно» из Кордовы, где любят крутых парней в обороне. «Велес Сарсфилд» воспитал Альмаду, а теперь планирует подарить первой сборной Стивена Рамоса, которого все зовут Кики. Семнадцатилетний вингер на слуху в Аргентине. Семья Кики бежала от гаитянской нищеты, а Рамос может стать первым за много лет темнокожим игроком первой сборной.

Рамос похож на Ди Марию по манере: ставка дриблинг и скорость, но Кики чаще смещается на позицию «девятки». Аргентинские улицы поставляют новых и новых талантов. Тяжело быстро дождаться нового Месси, но даже в Европе снова помогают аргентинской сборной. Паса воспитали в «Тенерифе» и «Реале». Игру Нико доведет до ума испанский тренер «Комо» Фабрегас, бывший напарник Месси из школы «Барселоны». Виден испанский след, но Аргентина не копирует бывших колонистов, а развила свою футбольную культуру. По населению страна крупнее Уругвая в 13 раз, нет дефицита кадров.

Идентичность – секрет сборной Аргентины

Идентичность важна на ЧМ -2026. Чем сильнее Испания походила на сборные времен Евро-2008 и ЧМ -2010 – тем ближе команда была к финалу в Нью-Джерси. Чемпионская Аргентина времен идеологов Билардо и Менотти держалась не только на тактике, но и на патриотизме, индивидуальном мастерстве и характере. Кемпес и Марадона из разного футбольного теста, но они одинаково упрямые чемпионы, как был Ди Стефано, который выступал за сборные Аргентины и Испании. Преемственность, уважение к истории и родине важны на мундиалях, что доказала даже сборная Кабо-Верде.

Именно они по ходу турнира не проиграли ни Испании, ни Аргентине в основное время. Успешные испанцы тоже помнят о корнях. Ямаль после голов показывает 304 – цифры из почтового индекса района Рокафонда, где вырос. В тех краях отец Ламина получил ножевое ранение в 2024 году. Мунира нет на трибунах в США якобы из-за проблем со здоровьем: боится эпилепсии. Но поножовщина могла повлиять при оформлении визы. Через границу в США не пускали и за меньшие проступки, чем уличная драка. А Месси вырос в Росарио, где в 2023 году расстреляли супермаркет его тестя.

Говорят, старший брат Лионеля дружил с наркоторговцами, а те враждуют с мэром Росарио. Именно политика Хавкина вспомнили в записке с угрозами Месси. Вопрос безопасности заставил Лионеля нанять колоритного телохранителя в Майами, где много испаноязычных гангстеров. Во Флориде легко найти человека, который нападет на невысокого Лионеля на улице. Бодигард Чеуко стал очень популярным, но Яссин научился не светиться после запрета чиновников МЛС находиться на бровке поля. Впрочем, пока Лионель играет за сборную, аргентинские наркоторговцы его точно не тронут.

Но от корней не убежать. Когда воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз» Скалони назвал футболистов «индейцами», то сделал комплимент. Аргентинский футбол сохранил уличную природу, которой больше нет у богатых англичан и немцев. А когда нет огня, даже у больших футбольных народов есть проблемы на крупных турнирах. Месси и его банда – прекрасные футболисты, но ещё они – уличные хулиганы, которые умеют постоять за страну. Порой они переходят грань, но их сила – в единстве. Перед финалом многие игроки опубликовали командное фото и написали теплые слова коллективу.