ЧМ-2026: 300-й дубль и 34-й вариант счёта или послесловие к матчу за 3-е место Англия — Франция

сегодня, 21:25

Занятный вчера получился матч за 3-е место. Зрители на стадионе, повсему, остались довольны размашистому футболу и незаурядной результативности. В общем, все остались довольны.

Французские фанаты довольны, что сборная встрепенулась и выдала желаемое. А сколько моментов запороли! Количество забитых за матч голов обеими командами вполне могло быть и больше рекордных 12 в играх на Кубок мира.

Но и 10 голов — это вполне себе рекордный показатель, особенно для матчей за 3-е место.

До вчерашнего матча рекорд для утешительных финалов был 9 голов. На ЧМ -58 в матче за 3-е место встретились чемпионы мира предыдущего мундиаля Германия и сверх забивная Франция. Матч тот закончился со счётом 6:3 в пользу Франции. Это была первая медаль для французов на мундиалях, пусть и бронзовая. Жюст Фонтен забил 4 гола в том матче и с 13 голами стал лучшим бомбардиром турнира — его результат на отдельно взятом турнире до сих пор недостижим.

Но лучшим бомбардиром турнира Фонтен был бы и без тех 4 голов в ворота Германии — у него уже было 9 забитых перед утешительным финалом. У ближайших преследователей на счету было по 4-5 голов. По голу-другому трое преследователей в последних матчах забили, но догнать Фонтена было не реально.

В истории Кубка мира был всего один матч с 10 забитыми голами. И вновь это было на ЧМ -58, и вновь с участием Франции. Только было это не в последней игре на турнире для французов, а в самой первой их встрече, с Парагваем.

Для сравнения. 10 голов и в 1958, и во вчерашнем матче с участием Франции. В первом тайме забито 4 гола и тогда и ныне, 6 значит во втором. Один футболист оформил хет-трик, а другой дубль — что в матче 1958, что во вчерашнем. И тогда один гол был забит с пенальти, и вчера — причём и тогда левой ногой, и вчера. Да и дубль в том матче футболист сделал левой, как и вчера.

Только вот счёт в том матче был 7:3 в пользу французов, хет-трик у Фонтена, а дубль оформил парагваец Амарилья — о нём я писал несколько статей ранее, он стал известным киноактёром.

Мундиаль 2026 в матче за 3-е место подарил нам редкостное по нынешним временам открытие. Сыграно 1067 матчей на турнирах Кубка мира с 1930 года, а вот счёт 6:4 встретился впервые! Причём, удивительно и то, что и на прошлом мундиале был зафиксирован один вариант счёта, которого не было с 1930 года — счёт 6:2 был в матче Англия — Иран. В том матче гол забил Джуд Беллингем, дублем отметился Букайо Сака — это из тех, кто забивал и во вчерашнем матче.

Так что англичане на последних 2 мундиалях дважды участвовали в матчах, закончившихся с редким счётом, и приложили свои усилия для достижения таких результатов.

Подсчитано, что вариант счёта 6:4 стал 34-м в матчах Кубка мира. Казалось бы, уже все варианты встречались за более чем 1000 матчей — ан нет, открытия ещё случаются.

Килиан Мбаппе вчера сумел-таки забить 2 гола — это 33-й дубль на ЧМ -2026 и ровно 300-й в истории мундиалей.

Букайо Сака оформил хет-трик — он стал 4-м на турнире и 51-м в истории Кубка мира.

Но самое поразительные во вчерашнем матче не эти свершения. Из 10 голов сразу 6 были забиты левыми ногами троих футболистов — Сака, Мбаппе и Дембеле. До вчерашнего матча рекордным был матч Уругвай — Дания на ЧМ -86, когда 5 голов было забито левыми ногами датскими игроками. Счёт того матча 6:1 в пользу Дании. Датчане тогда забили на турнире 10 голов, 9 из них были забиты левой.

А вот забить 3 гола в ответ на 4 пропущенных — это, пожалуй, уникальный случай. Наоборот — 4 забитых в ответ на 3 пропущенных — было в четвертьфинале ЧМ -66, когда сборная КНДР вела в счёте 3:0 с Португалией, но уступила 3:5, благодаря покеру Эйсебиу (и ещё один гол у Аугушту).

Наконец-то, сборная Англии добралась хоть до каких-то медалей на мундиалях — 60 лет ждали, как в известной присказке: колхоз «40 лет без урожая».

Так что мотивация у англичан была поболее. В гонку бомбардиров на нынешнем турнире англичане вряд ли бы вклинились. Хотя Беллингем вот до бронзовой бутсы дотянулся. Но это предварительные намётки, что и кто забьёт в финале пока сиё неведомо.

Зато Сака оформил хет-трик. Это 4-й хет-трик англичан на мундиалях, все эти бомбардирские успехи были у английских футболистов возрастом 24-25 лет.

Джефри Хёрст в финале ЧМ -66 с Германией забивал в возрасте 24 лет. Гари Линекер на ЧМ -86 оформил хет-трик в матче с Польшей в возрасте 25. Харри Кейн на ЧМ -2018 в матче с Панамой был 24-летним. Букайо Сака 25 лет исполнится в сентябре текущего года. Правда, первые трое оформляли хет-трик на первом своём мундиале, а у Сака это уже второй, но это не так важно. Достойное завершение турнира.

Свой хет-трик Сака забил левой. Последнее такое достижение было в 2014 от швейцарца Шакири в матче с Гондурасом. А ещё ранее — точно неизвестно, видео нет, описаний также. Есть предположения, что в матче Бразилия — Польша 6:5 в 1938 бразилец Леонидас оформил хет-трик левой. А также на ЧМ -54 венгр Кочиш в первом матче с Германией трижды забивал левой, но ещё один гол он забил правой.

Совсем немного было мундиалей, на которых лучшим бомбардиром турнира становился тот, кто забивал в матче за 3-е место. Вспоминается итальянец Тото Скиллачи в 1990, забивший свой 6-й гол англичанам в матче за 3-е место. В 2010 сразу четверо закончили турнир с 5 забитыми, двое из них забили по голу в матче за третье место — уругваец Форлан и немец Томас Мюллер.

Кому достанется Золотая бутса турнира — узнаем совсем скоро. До финала осталось меньше часа.