Самый скучный финал в истории ЧМ. Аргентина опозорилась в матче с Испанией

сегодня, 01:12

Фаворитом перед игрой котировалась Испания. Вероятно, потому что обыграла в полуфинале Францию, которая шла главным претендентом на победу в турнире. И это вполне логично. Испанцы просто раскатали соперника. Да, Аргентина выбила Англию, но все же банда Дешама была посильнее команды Тухеля.

Конечно, противостояние Месси и Ямаля вышло на первый план. Как вообще такое возможно, чтобы Лео сфотографировался с малышом Ламином в ванной? Словно искуственный интеллект постарался, но такова судьба. Перед матчем появилась информация, что молодую звезду Испании назвали в честь Ламина и Ямаля. Людей, которые помогали молодой семье в то сложное для них время. Про Месси же и говорить не стоит. Выиграет ЧМ — могут короновать лучшим футболистом в истории. Без вариантов. Даже 1000 голов Роналду не перебьет его достижения.

Вопрос был в том, кто же завладеет мячом в матче. «Мессия не выполнима». Том Круз перед игрой произнёс пафосную речь. Камеры нацелились на Месси и Ямаля. Игра началась. Великий финал стартовал.

Прогнозируемо Испания взяла мяч сразу после стартового свистка. Ямаль мог забивать уже на 5-й минуте. Но он словно не ожидал, что обыграется в стенку с партнером, поэтому и пробил так слабо. Казалось, что Аргентине придется играть вторым номером. А это значит, что шансов у южноамериканцев просто не будет. Так ведь было с Англией. Магия началась, когда Аргентина отобрала мяч. Смогут ли они отобрать мяч теперь? Это был главный вопрос вечера.

И Аргентина к 20-й минуте смогла успокоить игру. Причем очень хитрым способом. Очень умело футболисты сборной Аргентины подставлялись под удары испанцев. Фолы, время на то, чтобы разыграть мяч. Немного атаки европейцев успокоились. Но все же у Аргентины и близко не было моментов. Похоже было на игру с Англией. Но не на игру Испании с Францией, все же аргентинцы оборону держали. Вот и наступила первая пауза на водопой.

Ну и что делать Аргентине в этой ситуации? Пропустить гол, а потом пойти вперед? Шутка, конечно. Но Испания и Франции мяч не отдала, когда счёт открыла. Только надежная игра в обороне и удачная контратака. Вот на это надеяться приходилось действующим чемпионам мира.

Проснулся матч на 39-й минуте. Ойарсабаль бахнул прямо по центру. Эмилиано Мартинес такие мячи ловит, наверное, если его и ночью разбудить. Месси же на поле не было видно, потому что мяч Испания не отдавала. По такой игре вообще без шансов для Аргентины, казалось. Первая желтая карточка была показана на 41-й минуте. Лисандро Мартинес срубил соперника возле чужой штрафной, чтобы не дать убежать в контратаку. Зрители ждали перерыва, чтобы посмотреть музыкальный концерт. Кукурелья стрельнул в конце первого тайма, но мяч прошел мимо. У Аргентины было диагностировано недержание мяча. А Лисандро Мартинес травмировался на ровном месте. Вышел ветеран Отаменди. Казалось, что у Испании на одного футболиста больше. Прозвучал свисток на перерыв. Что касается статистики, то у Аргентины за весь первый тайм было 0.00 xG, 0 ударов по воротам и даже 0 угловых. Да, Испания ушла недалеко. 0.23 хG, 3 удара и 2 из них в створ. Но на фоне соперника это было большое преимущество. По владению — 65% на 35% в пользу Испании. Хоть Бибера выпускай после перерыва! Что было делать Аргентине...

После перерыва Паредес начал чудить. В центре толкнул Родри, который упал словно после снайперского выстрела. Но имел на это право. А потом экс-футболист «Зенита» толкнул Ольмо. Почти прямо в арбитра. Зачем? Вывести испанцев из себя? Но тогда ты будешь висеть на желтой карточке... Да, и это после выхода на замену в перерыве. Нико Гонсалеса убрали. Испания же продолжила играть словно в большинстве. А чуть позже Скалони заменил и Молину, выпустив Монтиэля. Де ла Фуэнте же на 62-й минуте сделал двойную замену. Выпустил Педри и Феррана Торреса, убрав Ойарсабаля и Фабиана Руиса.

К 67-й минуте матча Аргентина не смогла нанести ни одного удара по воротам. Такое когда-то было в финалах ЧМ ? у Испании было 8 ударов, 5 из которых в створ. Тотальное доминирование. Началась вторая пауза на водопой. Кристиан Ромеро тоже ушел, снова травма центрального защитника. Вышел Молина. Просто чудовищный день для Аргентины.

74-я минута. Сколько раз Аргентина ударила по воротам? Верно. Ноль. Испания продолжила доминировать. Испанцы сняли Ольмо и Баэну, выпустив джокера Мерино и Нико Уильямса. Испанцы понимали, что так Аргентина в обороне может стоять до финального свистка. Причем и в овертайме. Нужно было добивать чемпионов мира. Ничего не изменилось в концовке. Скучнее зрелища припомнить в финалах ЧМ было сложно. Сколько ударов у Аргентины за основное время? Ноль. Не в створ. Просто ударов по воротам ноль. А потом Энцо срубил Кубарси и получил вторую желтую карточку. Да, без вопросов, что тут желтая. Но первую ведь он получил за слова в адрес арбитра! Глупейший поступок, как и желтая Паредеса. Казалось, что теперь у Аргентины просто нет шансов. Дотянуть до серии пенальти, а потом молиться на Эмилиано Мартинеса. Других вариантов словно не было. Вратарь Аргентины вытащил опасный удар со штрафного Ямаля. Прозвучал свисток. Банде Месси предстояло выстоять еще полчаса. А Энцо моментально погубил свою репутацию героя, которую он заработал в матче с Англией.

Статистика была убийственной. 66% процентов владения мячом у Испании, 15 ударов, 10 из них в створ. У Аргентины ноль ударов! За все основное время финала ЧМ у команды ни одного удара по воротам! И еще удаление в конце.

Месси даже начал жаловаться на Кукурелью, который прикрывал рот рукой, когда что-то говорил.

Испания начала добивать соперника, никак нельзя было тянуть до серии пенальти. Нико Уильямс имел два сумасшедших момента. Сначала удар вытащил Мартинес, а Мерино наступил на ногу соперника, это случилось за секунду до того, как Нико отправил мяч в сетку. Гол пришлось отменить. Вся Аргентина молилась в этот момент на серию пенальти. Де ла Фуэнте снял Родри и Ляпорта, выпустив Субименди и Эрика Гарсию. Первый тайм дополнительного времени Аргентина выстояла.

Но сразу же после начала второй половины дополнительного времени титан рухнул. Ферран Торрес забил. Навес, скинул мяч Нико Уильямс, Ферран стрельнул под перекладину. А теперь Аргентине нужно было идти вперед! Этой разбитой команде, которая до этого момента ни разу не ударила по воротам.