Символическая сборная ЧМ-2026. Триумф Родри, рекорды Месси и Мбаппе

сегодня, 09:21

Вратарь

Орландо Хилль (Парагвай)

Возинья – любимец публики, Симону отдали «Золотую перчатку» от ФИФА , а Мартинес совершил несколько важных сэйвов. Но если искать вратаря, который определил успех своей сборной на ЧМ -2026, то парагваец Хилль превосходит коллег. У Орландо рекорд турнира по сэйвам. Голкипер, который недавно продавал вещи, чтобы оплатить лечение сына, выбил сборную Германии в серии пенальти и пропустил от Франции лишь с «точки».

Защитники

Педро Порро (Испания)

По-мужски встретил решение де ла Фуэнте не включить его в заявку на Евро-2024. Порро не стал чемпионом два года назад, зато победил на ЧМ -2026. По пути правый защитник из «Тоттенхэма» завоевал уважение напарников и экспертов. Педро прекрасно работал в обороне и активно подключался к атакам. У его напарника по флангу Ямаля не все получалось, а Порро был прекрасен: подстраховал Ламина голом в ворота сборной Франции в полуфинале.

Пау Кубарси (Испания)

Во многих футбольных культурах не самого высокого и мощного 19-летнего парня не поставили бы в основу. Но испанцы ценят Кубарси. Де ла Фуэнте не взял юного защитника на Евро-2024, но теперь именно Пау стал ключевым в сборной Испании. Кубарси помог «Красной фурии» пройти ЧМ -2026 с одним пропущенным голом и стал лучшим молодым футболистом турнира. Пау недавно был школьником, а теперь защитник – наследник Пике и Пуйоля.

Лисандро Мартинес (Аргентина)

Структурно оказался ключевым игроком сборной Аргентины, как и Кубарси. Вынужденная замена Лисандро в финале после травмы повлияла на команду. Без гола и ассиста защитника против Кабо-Верде не было бы выхода в решающий матч. Конечно, при таком количестве участников отметились и другие защитники. Прекрасно сыграли Ляпорт и Упамекано, но Лисандро был ещё важнее для своей команды, олицетворяя её жажду к победной борьбе.

Марк Кукурелья (Испания)

Зря он обозвал Месси – по губам читалось грубое ругательство, а вот сыграл здорово. У португальца Мендеша тоже многое получалось, но он не выиграл в финале. Марк до ЧМ -2026 перешел в «Реал», где его характер подходит новому тренеру Моуриньо, а в Северной Америке Кукурелья стал надежным дополнением схем де ла Фуэнте на левом фланге. Пока Нико Уильямс восстанавливался от травмы, именно латераль закрывал почти всю бровку.

Полузащитники

Родриго Эрнандес (Испания)

Получил приз лучшему игроку турнира. Спорное решение: Месси очевиднее повлиял на успех Аргентины, чем Родри на триумф Испании. Но хавбек включился в решающий момент – в полуфинале и финале. Сбылось предсказание Гвардиолы, который вспоминал травмы Родри и прикинул, что обладатель «Золотого мяча» вернется на пик формы по ходу мундиаля. Так и получилось. После триумфа Родри может сменить клуб, ведь «Реалу» нужен опорник.

Фабиан Руис (Испания)

Сыграл 50 матчей за сборную Испании, не проиграв ни разу. До финала на место рядом с Родри в полузащите рассчитывал Энцо Фернандес. Но хавбек подставил Аргентину глупым удалением – обеих карточек можно было легко избежать, так что обойдемся без него. А вот Руис не просто выбил Педри из основы, не просто развязал руки Ольмо на позиции «десятки», а связал линии сборной Испании. Фабиан выиграл всё – и Лигу чемпионов, и ЧМ -2026.

Джуд Беллингем (Англия)

Беллингем пережил сложный сезон в «Реале», но набрал форму в сборной. Хавбек обновил английский голевой рекорд. Никто из состава «Трёх львов» до него не забивал 7 мячей на одном чемпионате мира, даже прекрасные центральные форварды, вроде Кейна, Линекера или Херста. У Беллингема все голы с игры без пенальти. В матчах с Мексикой и Норвегией хавбек сделал дубли. Джуд был лидером сборной, которая впервые за 60 лет с медалями ЧМ .

Нападающие

Лионель Месси (Аргентина)

Родри и сборная Испании – заслуженные победители, но Месси в 39 лет был лучшим игроком ЧМ -2026. Также он оказался лучшим футболистом в истории. На протяжении карьеры он был прекрасен у чужих ворот, как раньше Пеле. Лионель умеет тащить и удерживать мяч, как Марадона. И он понимает тактику на уровне Зидана и Кройфа. Месси – снайпер, дриблер и плеймейкер в одном лице. Напарники подставили легенду в финале, но туда их вытащил Лионель.

Эрлинг Холанд (Норвегия)

Норвежец прав, что у Кейна шире диапазон действий, но на ЧМ -2026 именно Эрлинг проявил себя более циничным форвардом. У Холанда 7 голов после 12 ударов в пяти матчах, в том числе дубль против Бразилии. Кроме футбола, Эрлинг успел стать любимцем публики, как и голкипер Возинья, норвежец – король добрых мемов. Норвегия впервые за 28 лет сыграла на чемпионате мира, и голы Холанда осчастливили правнуков викингов. Эрлинг возглавил греблю.

Килиан Мбаппе (Франция)

Впервые за 56 лет футболист забил двухзначное число голов на чемпионате мира. Мбаппе в компании Герда Мюллера с десятью мячами за турнир, а больше за одно лето забивали только Фонтен и Кошич. Хотя Франция осталась без медалей, капитан команды провел шикарный кубок мира. У Мбаппе, кроме 10 голов, есть 4 ассиста. Всего на мундиалях у француза 22 гола. Он – лучший снайпер турнира в истории. При этом Килиан на 11 лет моложе Месси.

Главный тренер

Луис де ла Фуэнте (Испания)