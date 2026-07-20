Возинья, Холанд и Златан зажгли на ЧМ-2026. Символы праздника футбола

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Жозимар Возинья

Сыграл на первом чемпионате мира в сорок лет. Вратарь из второго португальского дивизиона, который привык закрывать кредит за кредитом – в прошлых клубах любили обманывать Возинью и недоплачивать, оказался сенсацией чемпионата мира. Теперь его приглашают на матчи легенд футбола. Жозимар познакомился с Игитой и обменялся с Рене футболками. Возинье в 40 лет сложно найти новый клуб – его трансфер в «Коло-Коло» может сорваться, но невероятная популярность Жозимара «Бабушки» Диаша изменила его жизнь. У голкипера сборной Кабо-Верде почти 30 миллионов подписчиков на личной странице.

Эрлинг Холанд

В его честь называют детей, у обаятельного Холанда 72 миллиона подписчиков, он обошел «Манчестер Юнайтед». Отдаем должное родителям Эрлинга: его хорошо воспитали. Холанд смешлив, иронично относится к себе и обожает мемы. Норвежец назвал любимой шуткой лета с его участием видео, сделанное с помощью ИИ. В оригинальном ролике азиат с большим аппетитом обедает. Холанд тоже постоянно жует – его рацион вдвое больше нормы по калорийности, Эрлинга позабавило вирусное видео. С норвежцем создали много мемов. Но дальше он вернется к футболу. Возможно, Холанда ждёт трансфер.

Златан Ибрагимович

Ещё одна вирусная сенсация ЧМ -2026. Шутник Ибрагимович работал экспертом на ТВ. Теперь у него 65 миллионов подписчиков. Швед встретился с Холандом и рассмешил норвежца. Златан сравнил свой кежуал стиль и спортивную одежду Эрлинга: «Вот так одевается миллионер, а вот так – миллиардер». Ибрагимович не миллиардер, но острый язык сделал его невероятно популярным в США . Златан рад, что хорошо выучил английский язык. Швед вместе с Анри и американцем Лаласом разбирал матчи ЧМ -2026. Если быть точнее, Златан и Тьерри анализировали игру, а некомпетентный напарник им мешал.

Лионель Месси

В 39 лет стал героем чемпионата мира. Пока 41-летнего Роналду критиковали, называя якорем сборной Португалии, Месси был парусом, который подхватил ветер упрямого футбола Аргентины. Хотя подопечные Скалони провалили финал, Лионель провел великий прощальный турнир. Скорее всего, Месси уйдет из сборной. А в памяти фанатов футбольного таланта Лионеля останутся его подвиги на чемпионатах мира. Не сразу пришли победы на мундиалях, но теперь 39-летний форвард – второй снайпер в истории турнира. Только искупал Ямаля на свою голову – передал 19-летнему Ламину титул чемпиона мира.

Килиан Мбаппе

У «Диктатора» 22 матча на чемпионатах мира, в которых забил 22 гола. Хотя «трехцветные» упустили шанс сыграть в третьем финале подряд, а Дешам после ухода намекнул на сложную атмосферу внутри команды, для Мбаппе турнир успешен даже без медали. Впервые с ЧМ -1970 в Мексике футболист забил двузначное число мячей. Килиан играет в окружении прекрасных футболистов – Дембеле, Баркола и Дуэ из ПСЖ , а также Олисе из «Баварии». Майкл плакал в раздевалке после поражения от Англии, ведь не реализовал моменты, а у Мбаппе «Золотая бутса». Также Килиан – лучший снайпер в истории чемпионатов мира.

Джуд Беллингем

Не стоит цитировать, что женщины со всего мира пишут о Беллингеме. Девушки сошли с ума: Джуд против собственной воли стал символом привлекательности на ЧМ -2026. Десятки миллионов женщин со всего мира, которые не интересовались футболом, стали персональными фанатками хавбека сборной Англии и «Реала». Рекламодатели довольны, но Беллингем оказался в центре нездорового внимания. Лучше не представлять, что ревнивые фанатки пишут его бедной девушке. Со времен молодости Дэвида Бекхэма не было в футболе человека, на которого так реагировали женщины, далекие от футбола.

Норвежские фанаты

Яркие фанаты – символ любого ЧМ . Можно вспомнить мексиканскую утку Мерлина, можно – воспитанных японцев, которые убирали трибуны. Но куда больше вирусного контента в этот раз подарили фанаты сборной Норвегии. По аналогии с хлопками болельщиков сборной Исландии они придумали свою фишку – имитацию гребли на корабле викингов. Зануды отмечают, что древние норвежцы плавали под парусами, когда грабили и убивали всех, кого могли достать. Мирные норвежцы ничем подобным не занимались и запомнились греблей. Это лето и чемпионат мира многие из них будут вспоминать до конца жизни.

Кейн – брат Ямаля

Харри Кейн мечтал стать героем ЧМ -2026, но кубок в итоге оказался в руках другого Кейна – крошечного сводного брата Ямаля. Имя гиперактивного малыша пишется иначе, чем фамилия капитана сборной Англии, но звучит так же. Малыш Кейн после финала играл с полицейским из Нью-Джерси, взял часть срезанной сетки ворот и «поймал» ею Ямаля. Ламин не стал ни сенсацией на ЧМ -2026, ни лучшим молодым игроком турнира, это звание досталось его напарнику по «Барселоне» Кубарси. А вот Кейн – вирусная сенсация. У миллионов фанатов футбола есть в мессенджерах стикеры с малышом, который кричит: «Vamos!»

Сборная Кабо-Верде

Испания – заслуженные чемпионы, Аргентина – главные хулиганы, Англия – Англия, как обычно, только в этот раз с «бронзой», Франция – тоже Англия. А сердца фанатов забрали парни из маленьких островов западнее Африки. О Кабо-Верде узнали, на островные курорты бронируют билеты, что поможет местным жителям заработать. Футболисты с корнями из тех краев охотнее согласятся играть за сборную тренера Бубишты. Команда Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией, а от Аргентины вылетела лишь в овертайме. Шикарный результат для дебютанта чемпионата мира. Они играли с душой и получили поддержку.