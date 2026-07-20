Испанцы доминируют в футболе. Хорошие парни – чемпионы мира

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Испанские тренеры и сборные – собиратели трофеев

В 2024 году Испания пережила страшное наводнение. Пострадала провинция Валенсия, погибло 230 людей, 36 000 жителей пришлось спасать. Стихия уничтожила предприятия и дома, ущерб составил 10 миллиардов евро. Ферран Торрес – воспитанник «Валенсии» и уроженец региона, отпросился у Флика и тайно помогал как волонтер, разгребая завалы. О поступке Торреса узнали, когда люди опубликовали фото, где форвард «Барселоны» в грязной от болота одежде. Летом 2026 года в Нью-Джерси Ферран забил победный гол в финале мундиаля против Аргентины.

Сборная Испании повторила результат легенд ЧМ -2010. Капдевилья был левым защитником в золотом составе Дель Боске. Накануне нового решающего для Испании матча Жоан обратился к своему коллеге по амплуа Кукурелье. Ветеран попросил Марка повторить один ритуал. Капдевилья закопал перед финалом монету на бровке поля в ЮАР , а Кукурелья принес в гетре счастливую монету в Нью-Джерси. Футбол – спорт суеверных людей. Испания снова победила в овертайме, как 16 лет назад. Но забил не народный любимец, как Иньеста, а Ферран, которого критиковали.

После триумфа Кукурелья сделает татуировку с лицом главного тренера де ла Фуэнте. Марк накануне шутил, что поступит так в случае победы Испании, и надо сдержать слово. А после финала слово взял чемпион мира и Европы Анри. Француз объяснил секрет успеха футбольной Испании американским зрителям. Анри отметил, что на всех уровнях – от детских команд до национальной сборной – они играют одинаково. Верно подмечено. У Фернандо Торреса, который тренирует резервную команду «Атлетико», стиль не такой, как у Симеоне, команда Торреса владеет мячом.

«Реал» под руководством Альваро Лопеса выиграл юношескую Лигу чемпионов. Против «Брюгге» не получилось чаще катать мяч, зато было преимущество по ударам – 21:6, и «Реал» выиграл в серии пенальти. Анри прав, что на любом уровне испанские команды играют узнаваемо. Местные наставники воспитаны в духе «тики-така» и её современных вариаций. Знаменитые отцы испанского победного стиля прекрасно поработали, а теперь команды считают трофеи. Важно, что сборная Испании не просто выиграла чемпионат мира как хотела, а уверенно обыграла Францию и Аргентину.

Де ла Фуэнте – действующий чемпион Европы и мира. Луис Энрике – победитель Лиги чемпионов, причем дважды подряд. Микель Артета – чемпион Англии с «Арсеналом», хотя его клуб 22 года не был первым в АПЛ . Также наставник «канониров» сыграл в финале Лиги чемпионов. Санти Дения – победитель Олимпиады со сборной Испании. В финале в Париже переиграли Францию тренера Анри. Унаи Эмери – действующий триумфатор Лиги Европы, хотя это давно не новость. В Лиге конференций «Кристал Пэлас» обыграл испанский «Райо Вальекано», у победителей в составе есть испанец Пино.

Йереми стал чемпионом мира вместе с 25 другими футболистами. Де ла Фуэнте по ходу турнира подчеркивал свой принцип: когда игрок попадает в сборную, то ему важно быть хорошим парнем. Луис ни дня не работал на клубном взрослом уровне, зато стал самым возрастным тренером, который побеждал на чемпионате мира. Де ла Фуэнте 65 лет, он – наставник старой школы. И педагогу важно, чтобы футболисты оставляли клубные понты за бортом. На Евро-2024 тренер взял троих игроков «Реала». На ЧМ -2026 он не включил в заявку представителей клуба, чьи игроки часто ссорились.

Футболистам «Красной фурии» помогло отсутствие опыта

Опытный Льоренте из «Атлетико» подметил, что его юные напарники не понимают, где находятся и чего достигли. Они поймут тяжесть момента позже, а пока их наивность и вера в успех упростили задачу для команды. Испанские футбольные школы обходятся родителям детей намного дешевле, чем академии в США , где дерут до 5 000 долларов за год корявого обучения. У семьи Ямаля таких денег не было. Разумеется, академии Ла Лиги не берут деньги с учеников, но нужны средства на экипировку и дорогу. Например, отец Педри забросил футбол, чтобы его сын смог развиваться.

Папа хотел стать вратарем, поэтому придумал семейную традицию. После побед Педри бьет пенальти, а отец отражает мяч в прыжке. Испания – семейная команда без скандалов. У Дель Боске состав был опытнее и агрессивнее. Самым молодым в основе на ЧМ -2010 был 21-летний хавбек Бускетс, но Серхио по хитрости даст фору аргентинцам. У де ла Фуэнте сыграли 19-летние Кубарси и Ямаль, выходили 23-летние Педри и Уильямс. Защитник Кубарси вырос в крошечной деревне на 187 жителей, куда теперь привезет кубок мира. А Нико Уильямс отдал золотую медаль маме Марии.

Родители братьев Уильямсов заплатили деньги, чтобы их перевезли из Ганы в Испанию. В Сахаре бандиты выбросили бедолаг из автобуса. Не все пережили жару, часть пути через пустыню пара прошла пешком. В Испании их приютил местный священник. Адвокат посоветовал соврать, что нелегалы из Либерии, где шла война, чтобы их не депортировали в Гану. Уильямс знает семейную историю. А Ямаль помнит рассказы матери, как отец собирал металлолом, чтобы прокормить ребенка. Де ла Фуэнте прав: у него хорошие парни. Даже запасной форвард Борха подходит под описание.

Игрок «Сельты» подружился с актерами Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом, которые часто были на трибунах. Именно футболку с номером Борхи использовала семья короля Испании. Многие не поняли причину, но там есть подтекст. Во-первых, у Иглесиаса 26-й номер, то есть последний в списке. Король подчеркнул, что он – скромный фанат футбола. Во-вторых, Борха отказался играть за сборную Испании в 2023 году, когда президент федерации футбола Рубиалес поцеловал в губы чемпионку мира Дженнифер Эрмосо. В результате скандала Луиса выгнали, а Борха вернулся.

Голкипер Симон после финала пошел к грустным аргентинцам, чтобы поддержать их. Унаи здоровался со всеми за руку. Испанский вратарь решил познакомиться поближе, ведь по ходу матча аргентинцы редко добирались до ворот Симона. Унаи не заслужил свою «Золотую перчатку», у него за весь турнир меньше сэйвов, чем у Эмилиано Мартинеса в финале. Но Симон, которого де ла Фуэнте предпочел вратарям «Арсенала» и «Барселоны», отвечает запросам тренера. Унаи после триумфа, невзирая на потасовку на поле, показал себя мужчиной и поддержал соперников.