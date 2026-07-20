Итог ЧМ-2026: АРГЕНТИНА НЕ ГРАНИТ. За такой «футбол» не медальки надо вешать на шею, а гнать в шею со всех турниров ФИФА. Позор

сегодня, 22:34

АРГЕНТИНА НЕ ГРАНИТ — это придуманная мною сходу фраза, которая состоит только из букв, составляющих слово «Аргентина». Это была моя спонтанная ответная реакция на один из видеопостов в соцсети — из разноцветных букв слово Argentino пересобрали в слово Ignorante, что переводится с испанского вовсе не игнором, а «Аргентинский — невежественный». Мой вариант совсем беззубый по сравнению с испанским, но хоть принцип тот же соблюдён.

Ещё утром сегодня я как обычно полез на сайт Википедии английской, чтобы скачать по ссылке официальный отчёт ФИФА о финальном матче в pdf. Когда открыл протокол матча от самого сайта Википедии, то с удивлением обнаружил две красные карточки у аргентинцев — у Фернандеса и Паредеса. У последнего прямая красная карточка показана после 120 минут игры, в затянувшемся промежутке перед награждением.

Вспомнил, что в ходе трансляции показывали потасовку Паредеса с испанцами, но факт предъявления ему красной карточки от рефери в трансляции (и в записи матча) отсутствовал.

В официальном отчёте ФИФА в pdf у Паредеса только жёлтая карточка во втором тайме. На сайте ФИФА в протоколе и хронологии матча также отсутствовала вторая красная у аргентинцев.

Полез на сайт СЭ — там красная карточка у Паредеса весьма отчётливо красовалась на временной шкале в конце, и напротив игрока с №5 была цельная красная карточка, не жёлто-красная как у Фернандеса.

Пока искал повторы видеозаписи, фото и прочие подтверждения — случилось то, о чём я писал 6 июля в своей статье. Там было высказано возмущение по поводу отмены дисквалификации американца Балогуна по звонку мистера Трампа.

В самом конце я написал буквально следующее: «Всё коммерциализированно. Скоро красные карточки будут „изымать“ из протокола за деньги — пока только дисквалификацию отменяют по звонку из „обкома“.

Две недели прошло — и вот оно, всё прояснилось и явилось в чистом виде. К середине 20 июля сначала я обнаружил исчезновение красной карточки Паредеса в протоколе на сайте СЭ . Что за чертовщина?

Полез на сайт ФИФА в раздел Статистика, там есть несколько сводных таблиц для всех команд по разным направлениям. По направлению Дисциплина Аргентина на первом месте с 2 (!!!) красными карточками, одной непрямой, т.е. за 2 жёлтые, и одной прямой. Хотя в протоколе матча на сайте ФИФА по-прежнему никаких следов второй красный у Аргентины не обнаруживается.

Вот скан сайта ФИФА с 2 красными у Аргентины, висят эти 2 красные у них и вечером 20 июля, когда пишется эта заметка:

На сайте Вики как и с утра в разделе Дисциплина есть таблица с назначенными дисциплинарными дисквалификациями для футболистов с красной или двумя жёлтыми на турнире. В самом подвале этой таблицы две аргентинский фамилии, висят и сейчас на сайте:

Но в протоколе финала сайт Вики уже убрал с глаз долой красную для Паредеса.

К сожалению, не сделал скриншота утром ни протокола в СЭ , ни в Вики, чтобы предъявить, но поверьте на слово — две красные там были.

То, что позволяли себе аргентинцы по ходу любого вытащенного ими матча в плей-офф — это из той же серии, они выигрывали, всё сходило с рук, на многое закрывали глаза. Да и не только в матчах плей-офф, все помнят.

Но вот выдохлась Аргентина в финале, футбола никакого, в створ ворот даже не попали из двух попыток за 120 минут. А гонора, заносчивости и хамства — выше крыши.

То, что вытворял Паредес после матча — дикарство, к футболу не имеющее никакого отношения. Никакого уважения к сопернику, хороши все средства, вплоть до доносительства. Удалённый Фернандес ещё минут 5 суетился вокруг арбитра, хотя по правилам должен незамедлительно покинуть поле и уйти в подтрибунное помещение. Неприятная команда. Дикари.

Написал на тему пропажи красной карточки для Паредеса в соцсети — столько народа по миру солидарны, мама мия! И всё ведь по делу, да и поделом!

За такие выходки не то что медальки вешать и провожать на пенсию с почётом — за такое надо забанивать сборную и отстранять на следующий 4-летний цикл от соревнований.

Красную карточку Паредес получил за то, что сначала цепко ухватился за горло испанца Эрика Гарсия №4. Рядом с испанцем стоял главный тренер Аргентины Скалони. Весь этот бандитизм наблюдал один из ассистентов словенского рефери Славко Винчича. Это был с сединой в волосах Томаш Кланчник, лайнсмен.

Устрашив Эрика, с которым остался разговаривать Скалони, 31-летний Паредес накинулся на 21-летнего Гави №9. Тут же между ними оказался ещё один аргентинец — Тьяго Альмада №16, который активно пытался за накидку свалить Гави на газон. Включился и Паредес, приложившись и по лицу Гави — свалили парня на газон да и попинали его чем могли лежачего.



Знаете где был всё это время несравненный капитан Аргентины? Да он хладнокровно стоял метрах в 6 от места потасовки и просто наблюдал. Вот и весь Месси, вся поднаготная вылезла наружу, причём всей команды-банды.

В соцсети я в своём посте отметил, что сборная Аргентины — единственная в истории мундиалей, у которой игроки получали карточки после 120 минут игры в плей-офф.

На ЧМ -1998 в 1/8 финала Аргентина — Англия во время послематчевых пенальти жёлтую карточку получил вратарь Аргентины Карлос Роа. Он выводил из равновесия бьющих пенальти англичан, за что и получил предупреждение от датчанина Кима Мильтона Нильсена.

На ЧМ -2006 в четвертьфинале Аргентина — Германия уже после проигранного в серии пенальти матча аргентинец Куфре получил от рефери Любоша Михела (Словакия) красную карточку за развязанную драку. ФИФА потом дисквалифицировала Куфре на 4 матча плюс оштрафовала на 10 тыс. швейцарских франков. Также был дисквалифицирован на 2 игры и аргентинец Макси Родригес и оштрафован на 5 тыс. франков за те же деяния.

Штрафовать их бесполезно. Дисквалифицировать нужно не только Паредеса, но и активно помогавшего ему Альмаду — иначе урок не пойдёт впрок. И это только за этот эпизод. А там в других локациях в то же самое время были и ещё откровенные тычки и удары аргентинцев. Даже футболистами их не хочется называть.

Когда-то на ЧМ -78 аргентинцы троллили сборную Голландии, с которой играли в финале. Дело в том, что на английском название страны, Netherlands, состоит из тех же букв, что и слово Neanderthals, неандертальцы. Хотя сами аргентинцы и тогда пользовались всяческими пакостями как на поле, так и около него. Анаграмма про неандертальцев весьма известная.

С анаграмм начали и эту заметку. Оборона чемпионов 2022 года весь турнир в 2026 не была непроходимой — НЕ ГРАНИТ. Но это бы мы поняли и простили.

Но „дикая дивизия“ никак не вяжется со званием чемпионов, тут и ярлык „Невежество“ и полный игнор могут быть только в ответ. Уж извините, подвиньтесь…