Взял бронзу ЧМ, не нужен родному клубу. Рэшфорд ищет команду

сегодня, 09:54

Не всё так очевидно.

Не закрепился в «Барселоне»

Вингер завоевал бронзу Чемпионата мира со сборной Англии, но теперь придётся вернуться к прежним проблемам – Маркусу тяжело найти команду. Решить проблему могла аренда в «Барселону». Вингер очень хотел в эту команду, поэтому отметал другие предложения – это плюс ещё и потому, что в МЮ фокус сместился с футбола на посторонние вещи, а в Каталонии Маркус был нацелен давать результат.

Даже так англичанину не удалось убедить руководство «сине-гранатовых». С одной стороны, Рафинья стал часто выпадать из-за травм – и Рэшфорд перехватил инициативу, показал вполне приличную статистику: пять голов и четыре голевые за 11 матчей ЛЧ , восемь мячей и девять ассистов в 32 играх Ла Лиги. С другой стороны, футболист не решал в критический момент. Когда в четвертьфинале ЛЧ с «Атлетико» Ямаль выводил его на удар, Маркус смазал – и ведь такие случаи не единичны.

Получается, что Маркус начал выходить на неплохой уровень, но у каталонцев на левом фланге и так есть Рафинья, а для высокой конкуренции были готовы потратиться на более стабильного исполнителя. В случае с Рэшфордом «блауграна» хотела либо продлить срок аренды, либо сбить цену. Выбор в итоге пал на Энтони Гордона.

МЮ ищет, куда сплавить Маркуса – хотят взять игрока «Вест Хэма»

Манкунианцам, кажется, и без Маркуса было хорошо. Отторжение началось ещё при Амориме. Тен Хаг ещё терпел выходки вингера, который забыл о футболе, но Рубен требовал от своих подопечных профессионализма. Не сложилось с Санчо, Гарначо – оба последовали на выход. К Рэшфорду поначалу сохранялось доверие, но он этим не воспользовался – и логично, что потом отправился по арендам. Да, в итоге Аморим в «Юнайтед» провалился, но «красные дьяволы» уже полтора года справлялись без своего воспитанника.

У «Ман Юнайтед» сложилась приличная группа атаки – минувшим летом пришли Матеус Кунья, Брайан Мбеумо, Беньямин Шешко – адаптация, конечно, была тяжёлой, но всё получилось. Мбеумо обустроился быстрее, Кунья начал давать результат к декабрю, словенский форвард раскрылся уже при Каррике и во втором круге чемпионата забил девять мячей (в первом – всего два). Ещё есть Диалло, Доргу, Зиркзее.

Сейчас «красные дьяволы» хотят поскорее пристроить Маркуса в другую команду, поскольку от этого зависит, случится ли другая сделка – манкунианцы присматриваются к Крисенсио Саммервилю из «Вест Хэма». Молодой голландец шестой год играет на туманном Альбионе, выдал довольно добротный прошлый сезон – пять мячей и четыре голевые за 31 матч в АПЛ . Подхватить перспективного исполнителя у клуба, вылетевшего в Чемпионшип, для МЮ выгоднее, чем встраивать нестабильного игрока, которому осенью исполнится 29 лет.

Претенденты не торопятся

Отмечается, что сделку готовы оформить только с топ-клубом, МЮ хочет выручить от продажи 40 млн фунтов, что не так уж много. При этом сам футболист готов рассматривать предложения только от топ-клубов. Казалось бы, на этом этапе должен подключиться «Челси» – но «аристократы» два лета подряд обжигаются на игроках МЮ . Сначала ошиблись с Санчо и с трудом его вернули, затем рискнули с Гарначо – Алехандро теперь не нужен и самим лондонцам.

Видимо, это отложилось в памяти и у других европейских грандов. Всё же речь идёт о футболисте, который на протяжении всей карьеры чередует успешные отрезки с провальными, ничего не может сделать со своей слабой реализацией, который может не использовать железобетонный момент (потом реализует полумомент – но так ли часто это удаётся?).

Сейчас над целесообразностью сделки думает «Бавария». Мюнхенцы хотели бы дать качественную конкуренцию Луису Диасу на левом фланге. Понятно, что последний после шикарного сезона – стопроцентно первый выбор на позицию, но сменщик не повредит. Говорят, мюнхенцы даже готовы выложить 40 млн евро. Но пока всё это только на словах, а других подходящих всем предложений по вингеру просто нет.

Начать предсезонку с «красными дьяволами» – необходимый компромисс

Вот тут и раскрывается ещё один вариант – а может, лучше просто вернуться в «Юнайтед» и начать доказывать? Предложений немного, а в «Баварии» ещё думают – вполне вероятно, что присмотрят кого получше (Сане, Гнабри – сколько можно спонсировать стагнирующих вингеров?). Лучше пройти предсезонную подготовку с манкунианцами, чтобы не растерять форму.

Слов было сказано много, но того же Аморима больше в команде нет, а у Каррика другая позиция по Рэшфорду – Майкл готов работать с воспитанником. Ещё весной специалист отмечал, что с вингером ещё ничего не решено:

Конечно, с моей точки зрения, с любым игроком, который здесь, я хочу работать, максимально раскрыть его потенциал и помочь ему стать лучше. На данный момент это нынешний состав, и, очевидно, есть игроки в аренде, но что будет позже, то будет позже.

Маркус тоже не против. И на самом деле этот вариант может оказаться вполне подходящим. Специалист уже показал, что умеет справляться с проблемными ситуациями. Он приходил в токсичную раздевалку и отлично поработал над атмосферой в команде, а Маркус – очередной токсичный актив, который важно правильно направить. Если Рэшфорд больше не будет забывать, что в первую очередь он футболист, то с Карриком дело должно пойти на поправку.