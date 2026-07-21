Салах определился с новым клубом. «Ливерпуль» не удержал легенду

сегодня, 15:05

В «Ливерпуле» перезагрузка

Клуб весной встал перед тяжёлой дилеммой. С одной стороны, Арне Слота осознанно выбрали главным тренером, и тот дал результат в первый же сезон – да, на багаже Юргена Клоппа, но была видна преемственность, на длительной дистанции из этого что-то бы могло вырасти. Тот же Юрген продолжил работать в команде после провального сезона-22/23.

С другой, в игре мерсисайдцев прослеживались глубокие системные проблемы. Начиная с седьмого тура, «красные» проиграли шесть из семи встреч Премьер-Лиги, опустились на 12-ю строчку, длительное время шли за пределами зоны Лиги чемпионов. При этом надо вспомнить, что изначально Слот не был приоритетным выбором для «Ливерпуля». Добавить к этому плохие результаты – и становится понятно, почему вопрос отставки встал к финишному отрезку.

При этом мерсисайдцы слишком медлили с таким решением. В итоге Хаби Алонсо, которого в клубе хотели назначить ещё после Клоппа, ушёл в «Челси». Теперь командой руководит Андони Ираола. Мерсисайдцы уже приступили к обновлению состава – помимо Салаха на выход последовал Конате, потери компенсировали за счёт Жереми Жаке (молодой центрбек из «Ренна») и Виктора Муньоса (вингер, прошедший школу «Барселоны» и «Реала»). В любом случае облик команды изменится.

Рассорился со Слотом, мосты сожжены

У всей команды случился спад – Мохамед тоже просел по статистике. После своего лучшего сезона в АПЛ с 29 голами и 18 ассистами, когда вингер в топ-матчах вытаскивал свою команду, исполнитель стал забивать гораздо реже, сократилось и игровое время. В декабре египтянин выступил с недовольством количеством игровой практики. Сразу было ясно, что корень проблем – во взаимоотношениях с главным тренером. Слот, казалось, понял посыл: Салах – топ-спортсмен, который хочет приносить пользу на поле, а невыход воспринимает за оскорбление. Голландца хватило на пару месяцев – после он в важнейшем для «Ливерпуля» матче плей-офф ЛЧ с ПСЖ оставил Мо на скамейке и в итоге вообще не выпустил на поле, затем констатировал:

Думаю, что в концовке матча для нас было важнее выжить, чем иметь хоть какой-то шанс забить гол. 20-25 минут мы просто оборонялись. У Мо много достоинств, но лучше сохранить его энергию для следующих матчей вместо того, чтобы он оборонялся 20-25 минут в штрафной.

Ни о каком примирении не было и речи, но почему в итоге ушли и Слот, и Салах? Вероятнее всего, решающую роль сыграла нерешительность руководства. Там долго не могли принять решение по судьбе Арне. Изначально менеджера собирались оставить – это и привело к тому, что были сожжены мосты. А когда боссы переиграли решение, оказалось уже слишком поздно.

Уходит эпоха

В клубе уже нет тех, кто считался сердцем «Ливерпуля» Клоппа. Сначала Вейналдум, потом Мане, летом 2023-го с клубом попрощались сразу Фирмино, Милнер и Хендерсон, позднее недосчитались Трента. В это межсезонье уходит ещё одна группа игроков, которые писали историю успешного «Ливерпуля». Понятно, что Конате можно отнести к последним её главам – но француз успел поиграть при Юргене, боролся за чемпионство и победу в Лиге чемпионов. Ножом по сердцу режут две другие фамилии в списке ушедших: Мохамед Салах и Эндрю Робертсон. Шотландец долгое время был чуть ли не лицом «Ливерпуля» на пару с Трентом – реактивные латерали подключались к атакам, выдавали шикарные передачи и были аномально результативными для крайних защитников, задали целый тренд. Теперь Эндрю уходит в «Тоттенхэм» свободным агентом.

Фараон для мерсисайдцев был настоящим лидером. Он образовал легендарное трио с Фирмино и Мане, которое полностью раскрылось в ЛЧ -17/18, когда они на троих настреляли 30 мячей и сенсационно прошли в финал. В этот же год Мо выбил больше 30 голов за сезон в АПЛ . Вместе они впервые взяли Лигу чемпионов, терпели неудачи в гонке с «Ман Сити» – и в итоге выиграли чемпионскую гонку в сезоне-19/20.

Мо даже застал перестройку команды, уход Клоппа и начало новой эпохи под руководством Слота, дал всё, что мог ради плавного перехода и светлого будущего команды. Прощание точно получилось не таким, какого бы все хотели. Сразу можно сказать, что в лице Салаха уходит целая эпоха.

Футбольная пенсия

Вингеру уже 34 года, но в сезоне-24/25 он ещё показывал феноменальную результативность. Это доказывало, что Мо ещё может – для этого только нужна выстроенная игровая структура. Сообщалось, что к игроку есть интерес от «Челси», но по последним данным, выбор в итоге пал на «Бешикташ» и чемпионат Турции. Стороны провели несколько раундов переговоров и сошлись на контракте с зарплатой 10 миллионов евро в год плюс два млн в виде бонусов. Соглашение рассчитано на год с опцией продления ещё на один сезон.