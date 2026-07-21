Последние танцы. Футболисты, которые завершили карьеры в сборной после ЧМ-2026

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Ушли настоящие легенды.

Сейчас все внимание приковано к тому, завершит ли Лионель Месси или Криштиану Роналду свою международную карьеру после чемпионата мира 2026 года, на котором Аргентина дошла до финала, а Роналду выбыл во втором раунде плей-офф. Но вот некоторые другие знаменитые футболисты уже решили уйти из своих сборных. Кто же это?

Мануэль Нойер

Нойер уже уходил из сборной, но перед ЧМ вернулся. 40-летний футболист теперь уже точно не вернется в немецкую команду. Четыре матча в Северной Америке сделали его вратарем с наибольшим количеством игр в истории чемпионатов мира (23). Однако вылет Германии из 1/16 финала после серии пенальти от Парагвая ознаменовал конец блестящей международной карьеры легенды мюнхенской «Баварии». Нойер в итоге провел 128 матчей за сборную Германии и был важной частью команды, выигравшей чемпионат мира 2014 года. У него ещё есть год по контракту с «Баварией». Но Ману не жалеет, что сыграл на ЧМ .

Неймар

Лучший бомбардир Бразилии всех времен, Неймар, не имеет медали чемпионата мира, поскольку его команда выбыла в плей-офф, проиграв Норвегии на его четвертом и последнем турнире. Неймар не был полностью готов к чемпионату мира, но забил гол за Бразилию в матче против Норвегии, став единственным игроком после Пеле, забившим гол на четырех разных чемпионатах мира в составе сборной Бразилии. Это был его рекордный 80-й гол в международной карьере, провел 130 матча за сборную. Но Кубок конфедераций и Олимпиада — единственные турниры, которые покорились Неймару. Это очень мало.

Рияд Марез

Марезу осталось всего несколько выходов на поле для того, чтобы стать рекордсменом Алжира по количеству сыгранных матчей за всю историю, но он подтвердил, что не собирается бить этот рекорд. После того, как Марез был капитаном сборной Алжира в матче против Швейцарии в 1/16 финала, завершившемся поражением, он ясно дал понять, что сыграл свой последний матч за свою страну. Бывший вингер «Лестера» и «Манчестер Сити», который в настоящее время находится без клуба после ухода из «Аль-Ахли» этим летом, забил 40 голов за свою международную карьеру.

Садио Мане

Пропустив чемпионат мира 2022 года из-за травмы, Мане провел свой последний турнир за сборную в 2026 году. Бывший вингер «Ливерпуля» является лучшим бомбардиром в истории сборной Сенегала, но на своем последнем турнире ему не удалось забить. 34-летний Мане недавно продлил контракт с «Аль-Насром» еще на один год.

Гильермо Очоа

Подождите, как Мексика собирается выступать на будущих международных турнирах без Очоа в воротах? 41-летний кипер участвовал в своем шестом чемпионате мира, но сыграл лишь один раз. Это был 153-й и последний матч за сборную Мексики в его карьере. Очоа заранее знал, что завершит карьеру после чемпионата мира. А поскольку у него нет клуба, это, вероятно, конец его футбольной карьеры.

«Мое время в национальной сборной подходит к концу, и я не вижу особого смысла продолжать играть в футбол. Я не вижу смысла в том, чтобы играть дальше. Поэтому… я наслаждался каждым моментом здесь. Я отдал все силы», — говорил Очоа.

Николас Отаменди

В свои 38 лет Отаменди был вторым после Месси по возрасту футболистом сборной Аргентины на чемпионате мира. Бывший центральный защитник «Манчестер Сити» сыграл во всех матчах Аргентины, кроме одного (с Кабо-Верде). Вышел на замену и в финале против Испании. Это был конец его международной карьеры после 139 игр. Но его ждет новый вызов на клубном уровне после того, как в мае Отаменди подписал контракт с «Ривер Плейт», ознаменовав свое возвращение в аргентинский футбол после 16 лет, проведенных в Европе.

Марко Арнаутович

Арнаутович является рекордсменом по количеству матчей и голов за сборную Австрии. Австрия была одной из команд, которые попали под каток сборной Испании на ЧМ -2026. 37-летний Арнаутович сумел забить два гола на групповом этапе за сборную Австрии, завершив карьеру с 49 голами в 137 матчах. Нападающий вскоре начнет свой второй сезон в составе белградской «Црвены Звезды».

Патрик Шик

Самый молодой участник этого списка, 30-летний Шик, только что провел свой первый и последний чемпионат мира в составе сборной Чехии, которая выбыла на групповом этапе. В общей сложности нападающий сыграл 56 матчей за свою страну и забил 26 голов. Он также представлял сборную на Евро-2020 и Евро-2024, забив запоминающийся гол с центра поля в ворота Шотландии. У Шика по-прежнему действует контракт с «Байером» из Леверкузена до 2030 года, клубом, за который он забил более 100 голов, но с этого момента его не будут отвлекать никакие международные матчи.

Крейг Гордон

Для Гордона это конец не только в составе сборной Шотландии, но и на клубном уровне. И это в 43 года — честь ему и хвала. Гордон не выходил на поле в качестве запасного ни в одном из трех матчей сборной Шотландии на чемпионате мира, но завершил карьеру, став вторым по количеству сыгранных игр среди вратарей в истории своей страны после Джима Лейтона. Его клубная карьера едва не завершилась неожиданной победой с «Хартсом» в чемпионате Шотландии, пока они не уступили титул чемпиона «Селтику», за который Гордон играл ранее.

Эннер Валенсия

Рекорд Валенсии как лучшего бомбардира Эквадора за всю историю будет трудно побить. При нашей жизни уж точно. Он завершил карьеру, имея на своем счету 49 голов. Ближайший преследователь из тех, кто сейчас играет, забил девять мячей. Бывший нападающий «Вест Хэма» может похвастаться достойным результатом: шесть голов в 10 матчах чемпионата мира, в которых он участвовал в 2014, 2022 и 2026 годах. В настоящее время Валенсия является свободным агентом, поэтому остается неясным, что ждет его в будущем в возрасте 36 лет.

Фернандо Муслера

Муслера попросил заменить его в перерыве матча группового этапа между Уругваем и Испанией после того, как допустил ошибку, приведшую к голу. Это ознаменовало конец международной карьеры 40-летнего футболиста, которую он возобновил после того, как ушел из сборной в 2024 году. Что-то похожее было и с Нойером. Муслера, выступающий за аргентинский клуб «Эстудиантес», является рекордсменом по количеству матчей за сборную Уругвая – 137 игр.

Жан Мишель Сери

Свой единственный матч на чемпионате мира Сери провел в составе сборной Кот-д'Ивуара против Кюрасао, выйдя на замену за 13 минут до конца игры. В матче 1/16 финала против Норвегии он снова оказался на скамейке запасных, его международная карьера завершилась в возрасте 35 лет после более чем 60 матчей за сборную. Вершиной стала победа на Кубке африканских наций 2023 года и попадание в символическую сборную турнира. Ранее выступавший за «Фулхэм» и «Халл Сити», он имеет еще один год контракта со словенским клубом «Марибор».