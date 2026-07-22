Роналду в компании звёзд «Реала» и ПСЖ. Персональные разочарования ЧМ-2026

сегодня, 10:08

Вратарь

Фернандо Муслера (Уругвай)

Неудачно вернулся в сборную Германии легендарный Нойер, но Муслера ошибался ещё чаще и очевиднее. Фернандо попросил прощения за грубые ляпы, ведь его неуверенная игра испортила уругвайцам четырехлетний цикл подготовки к турниру. Тренер Бьелса тоже очень виноват, что не подготовил оборону к работе с другим голкипером. В основе оказался 40-летний ветеран, и Нандо привёз против Испании, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.

Защитники

Йозуа Киммих (Германия)

Один из лучших хавбеков мира провел сильный сезон в «Баварии», но в клубе Киммих играл в центре поля. Компани не видел в нем современного правого защитника. Нагельсманн думал иначе. В результате сборная Германии не получила живой центр поля, который помог бы забить упрямой команде Парагвая. Также на правом фланге Киммих в силу возраста и потери скорости не показал тот футбол, который на турнире продемонстрировал чемпион мира Порро.

Марк Гуэхи (Англия)

Чемпионы мира из Испании пропустили один гол за весь турнир, а сборная Англии наиграла на семь голов в свои ворота только в матче с Францией. Британцам забивали сборные Хорватии, ДР Конго, Мексики, Норвегии и Аргентины. В этом списке только две команды с частыми успехами на чемпионатах мира, но даже менее опытные пользовались тем, что Гуэхи не сыграл в стиле Кубарси. Марк паниковал и не справился с давлением турнира.

Пьеро Инкапье (Эквадор)

Один из самых перспективных защитников мира может сыграть в центре или на фланге. Финалист Лиги чемпионов прилетел на ЧМ -2026 вместе со звездами Пачо из ПСЖ и Кайседо из «Челси», а в итоге оказался одним из главных разочарований турнира. Эквадор обыграл безвольную сборную Германии, но важнее, что Инкапье не был лучшим в матчах против ивуарийцев и мексиканцев. Для Пьеро чемпионат мира завершился удалением в плей-офф.

Люка Динь (Франция)

Главной проблемой Диня всегда была нестабильность. Люка в 32 года пробился в основу Франции, которая по номиналу считалась фаворитом чемпионата мира. Они точно не уступали Испании, Англии и Аргентине. Именно Динь стал человеком, который провалился в решающий момент. На подобном уровне не прощают детских ошибок, вроде нарушения правил в штрафной площади против Ямаля, когда Ламин даже не был на ударной позиции.

Полузащитники

Витинья (Португалия)

Одной статистики мало при оценке матчей, также нужно читать игру. Хотя португальцы вышли из группы, они не реализовали весь потенциал на турнире в Северной Америке. Одним из тех, кто однозначно разочаровал, стал двукратный победитель Лиги чемпионов в составе ПСЖ . Когда рядом не только Невеш, но также очень важный для парижан испанец Руис, Витинья показывает класс. Без Фабиана его напарник перешел в режим бессмысленных пасов.

Федерико Вальверде (Уругвай)

Сборная Уругвая стала одним из главных разочарований турнира вместе с главным тренером Бьелсой и лидерами коллектива, вроде Вальверде. Федерико словно заразил команду конфликтностью «Реала», где он подрался с Тчуамени. Вальверде умеет сыграть шикарно, но на ЧМ -2026 у него ничего не получилось в решающих для уругвайцев матчах. Главная звезда команды разочаровала, а Уругвай не вышел в плей-офф из группы с Кабо-Верде и Саудовской Аравией.

Бруну Фернандеш (Португалия)

К португальцам есть претензии, ведь в своих клубах футболисты показали больше, чем в сборной страны. Фернандеша назвали лучшим игроком сезона в АПЛ , хотя чемпионом стала не его команда. Бруну 31 год, он теоретически может сыграть на домашнем для португальцев мундиале в 2030 году. Но пока плеймейкер не стал для национальной команды таким важным, как был Модрич для Хорватии на ЧМ -2018. Португальцы упустили очередной шанс на прорыв.

Нападающие

Антуан Семеньо (Гана)

Не все вингеры порадовали. Плохо выступил Сане, но его неудача – результат упрямства Нагельсманна. Можно ругать Мадуэке, он тянул Англию назад, пока Беллингем, Кейн и Гордон старались сыграть заметнее и круче. Но разве кто-то ждал прорыва от резервиста «Арсенала»? Травма Сака помешала Букайо сыграть в каждом матче, поэтому выходил Мадуэке. Это – ошибка Тухеля. А вот Семеньо в сборной Ганы никто не мешал, но вингер «Манчестер Сити» потух на поле.

Криштиану Роналду (Португалия)

В 41 год три гола в пяти играх – хороший результат, но речь о дубле в ворота Узбекистана и о реализованном пенальти. Проблема в том, что Роналду считает себя лучшим футболистом в истории и лайкнул пост, где говорили о подтасовках на чемпионатах мира в пользу Месси. Криштиану ставит себя выше всех, но не сыграл на ЧМ -2026 так здорово, как 39-летний аргентинец. Роналду выдохся физически, форвард часто стоял на поле и мешал португальцам играть в современный футбол.

Флориан Вирц (Германия)

Колумбийцы ругают звездных Диаса и Хамеса, но оба сейчас не входят в список самых ценных футболистов планеты. Эти созидатели не так перспективны в силу возраста, как немец Вирц. Флориан отказал «Баварии», за которую играли оба колумбийца, провел спорный сезон в «Ливерпуле», но в сборной Германии ему подготовили удобную позицию. И Вирц сыграл не лучше Сане с Мусиалой, хотя Джамала оправдывают последствия травм. Флориан проиграл Парагваю.

Главный тренер

Дидье Дешам (Франция)

Нагельсманн, Мартинес и Бьелса не реализовали весь потенциал своих приличных сборных. Но у Дешама команда ещё сильнее. При этом у Франции были проблемы против Сенегала. Победа над резервом Норвегии – не подвиг. В плей-офф у Франции не клеилось против Парагвая, выручил пенальти. Дешам провалил полуфинал против Испании и первый тайм с Англией. Франция горела 0:4, уступила в итоге и отдала Тухелю медали. Дешам намекнул на душную атмосферу в коллективе. Может, есть вина тренера, который не ушел вовремя? У Дидье большой опыт, но он был не в форме и сжег золотые годы сборной Франции.