«Челси» побил трансферный рекорд. Новичок отказался от Лиги чемпионов

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Боэли взялся за старое – тратит безумные деньги

В прошлом году «Челси» заключил мировое соглашение с чиновниками УЕФА . Клуб признал вину в нарушении финансовых правил и заплатил штраф, чтобы избежать бана в еврокубках. У лондонцев самая шокирующая разница между расходами и доходами от трансферов за последние годы. С лета 2022 года ушли в минус на один миллиард евро. Совладелец «Челси» Боэли придумал схему, которая позволяет ему осуществлять дорогие трансферы, невзирая на футбольные неудачи и долги.

Лондонцы выдают новичкам длительные контракты, а также отправляют в клуб, откуда купили игрока, новичка с завышенной стоимостью. Как видите, схему не прикрыли в ФИФА . Роджерс стал самым дорогим английским футболистом в истории. Во всей АПЛ был только один трансфер дороже – переход Исака в «Ливерпуль». Роджерс обошелся «Челси» в 137 миллионов евро. Англичанин вошел в десятку самых дорогих трансферов в истории футбола. Разумеется, рынок оценивал игрока куда ниже.

«Арсенал» хотел подписать Роджерса, но чемпионы Англии предлагали максимум 94 миллиона евро, а Боэли охотно заплатил на 43 млн евро больше. Трансфер Коула Палмера из «Манчестер Сити» в «Челси» обошелся лондонцам в 47 млн евро, а в случае Роджерса явно переплатили. Морган знает Коула, они пересекались в «Манчестер Сити» и сборных Англии разных возрастных категорий. Кроме Палмера, новичок дружит с Лиамом Делапом. Нападающие «Челси» в юности играли за «горожан».

Друзья выбрали клуб, куда Роджерс мог перейти ещё год назад. Морган тогда написал Делапу в социальных сетях, что очень скучает, на что Лиам ответил, что друзья скоро снова увидятся. Но тогда «Челси» не смог убедить директора «Астон Виллы» Мончи расстаться с ценным футболистом. Через сезон Эмери готовится к Лиге чемпионов, а «Челси» ждёт очередная перезагрузка с новым тренером. Хаби Алонсо лично убедил Роджерса выбрать его команду, а не ждать приглашения Артеты.

Роджерс рискует, связавшись с проектом в Лондоне

«Арсенал» готовит трансфер вингера «Брюгге» Христоса Цолиса. У грека безумная статистика удачных подач с углов поля и навесов с игры, он подходит под стиль «канониров». Роджерс тоже мог закрепиться или на левом фланге атаки, или даже в роли ложной «девятки», а вот в «Челси» ему будет сложнее. Во-первых, Хаби Алонсо в интервью отказался отвечать на вопрос о тактической схеме его новой команды, держит свои идеи в секрете. Во-вторых, «Челси» потерял Кукурелью.

Чемпион мира в 27 лет решил вернуться в Испанию, ведь у одного из его троих сыновей аутизм. Малыш растет, ему нужно общение со школьниками, которые говорят на испанском языке. Также нужны педагоги и психологи, которые не мучают малыша общением на чужом английском языке. Марк выбрал «Реал», куда его позвал Моуриньо. Теперь Алонсо надо создать новый левый фланг «Челси». Кроме Роджерса, планируют подписать крайнего защитника Пепа Чаваррию из «Райо Вальекано».

Футболисту 28 лет, он долго был в тени, но в прошлом сезоне клуб Пепа вышел в финал Лиги конференций, где проиграл «Кристал Пэлас». Чаваррию запомнили скауты из штаба Алонсо, хотя понятно, что Пеп не ровня Кукурелье по таланту и международному опыту. «Челси» в любом случае рискует. Алонсо в «Байере» многое перестроил, а вот в «Реале» не сумел. В Лондоне у тренера даже слишком широкий состав, в котором Роджерсу надо мгновенно показать свои лучшие качества левее центра.

Проблема Моргана – отсутствие четкого амплуа. Для Тухеля универсальность игрока стала плюсом, хотя Роджерс не стал основным левым вингером сборной Англии на ЧМ -2026. Зато у него есть «бронза» турнира, на который не отобрали амбициозного Палмера. У тренера Алонсо многие футболисты могут изменить подход. Друзья легко создают моменты, но у Роджерса есть физическая сила, которой нет у Коула Палмера. И все-таки Морган рискует, он променял место в Лиге чемпионов на перестройку.

У «Челси» есть всё, чтобы подняться на вершину таблицы

И одновременно идеальные условия, чтобы разочаровать. Следующий сезон АПЛ будет одним из самых интересных. Уход Гвардиолы открывает окно возможностей для группы лидеров. Артета будет самым опытным наставником среди тренеров фаворитов, а его конкуренты рискнут в поисках сильной игры. У Алонсо есть опыт соперничества с клубом, который лучше организован. Его «Байер» выиграл Бундеслигу в борьбе с «Баварией». «Челси» тоже славится умением перекрывать провалы.

Отставка Марески, который хотел работать в «Манчестер Сити», развалила команду из Лондона. Кукурелья и Фернандес думали об уходе. «Реал» забрал Марка, но официально отказался от аргентинца Энцо. Алонсо надо придумать, как ему играть. Англичане предлагают несколько схем, в которых учитывают не только трансфер Роджерса, но также потенциальные сделки, вроде подписания левого латераля Чаваррии и центрального защитника сборной Франции и «Кристал Пэлас» Лакруа.

Формально у «Челси» есть всё, чтобы подняться в зону Лиги чемпионов. У Хаби Алонсо был как позитивный тренерский опыт в Германии, так и негативный в Испании. Он может использовать гибридную схему с тремя центральными защитниками, сделав ставку на универсальность капитана «Челси» Джеймса, который играл даже в середине поля. Но схему «3-5-2» важно не перегрузить атакующими игроками. Кайседо сам не выдержит давления, а Фернандес не привык к скамейке.

Где сыграет Палмер? На позиции «десятки» он не подошел в сборной Тухелю, который сделал Беллингема вторым нападающим. В клубе Коул может работать ближе к правому флангу. Тогда Роджерс будет левее, а Жоао Педро – ещё один футболист, который не сыграл на ЧМ -2026, не попав в заявку Бразилии, останется центральным нападающим. В группе атаки может быть четыре футболиста, ведь ещё есть Эстевао. Две недели назад он восстановился от травмы, которая помешала сыграть на ЧМ .