«Реал» отказал чемпионам мира. Пересу нужен только один футболист

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«Сливочные» не спешат подписывать Родри, Энцо и Олисе

Чемпионы мира Родриго Эрнандес и Энцо Фернандес сразились в финале в Нью-Джерси. Хавбек сборной Аргентины схлопотал две желтые карточки, подставив свою команду. Родри не отыграл весь матч. Испанец набирал физическую форму по ходу турнира и устал быстрее, чем молодые коллеги. Зато интеллектуально хавбек был на высоте в решающих матчах ЧМ -2026. Также умный Родри понимает, что новый тренер «Манчестер Сити» Мареска будет перестраивать команду. Нет гарантии, что клуб сохранит позиции в АПЛ и Лиге чемпионов.

Родри родился в Мадриде и не исключал переход в «Реал». А Энцо Фернандес в одном из подкастов сказал, что хочет жить в столице Испании, после чего игрок извинился перед руководством и фанатами «Челси». У лондонцев тоже новый тренер, как у «Манчестер Сити». Хаби Алонсо понимал, что «Реал» может забрать Энцо, но неожиданно для многих мадридский клуб выпустил специальное заявление. Перес и Моуриньо решили унизить Фернандеса, который напрашивал на трансфер в Мадрид. Аргентинцу отказано в сотрудничестве, он не нужен.

При этом Моуриньо переключился на другого чемпиона мира. Алексис Макаллистер тоже сыграл в финале в Нью-Джерси и уступил Испании. Перес может отказаться от Родри из-за стоимости трансфера 29-летнего испанца. Энцо Фернандес не подошел Моуриньо тактически, хотя по нраву он вписывается в рамки футболиста для «Реала» и Жозе. Хотя в этом случае тоже влияли деньги. «Челси» потратил на аргентинца огромную сумму и запросил у «сливочных» более 100 млн евро. Сейчас Энцо не играет как футболист, способный изменить «Реал».

Родри куда полезнее, но его тоже могут оставить в Англии. Кроме двух чемпионов мира, представители «Реала» летом вели переговоры с ещё одной мегазвездой. Майкл Олисе сообщил руководству «Баварии», что хочет перейти в команду Мбаппе. Показательно, что в одном из интервью Майклу называли футболистов и просили остановить, если встретит более техничного коллегу. Когда пришла очередь Мбаппе, Олисе смутился и взял паузу. Было видно, что он считает себя лучшим дриблером, но побоялся оскорблять капитана сборной Франции.

Помимо отказов мегазвездам, «Реал» пока не продлил контракт с Винисиусом. У вингера Родриго тяжелая травма, из-за которой бразильский футболист пропустил чемпионат мира. У Моуриньо есть Мбаппе, Винисиус, Беллингем и Гюлер, но в ярком списке нет человека, который играет справа в атаке. Олисе мог бы усилить «Реал», в отличие от Кварацхелии, который болеет за «сливочных» с детства, но предпочитает левый фланг. Вот только почетный президент «Баварии» Хенесс давно озвучил позицию немцев: помощь Олисе им важнее денег.

Перес может собирать деньги для самого крутого трансфера

Флорентино понимает, что сезоны без значимых трофеев убивают его репутацию мастера перестраивать «Реал» после неудач и быстро добиваться новых крупных побед. Старый конь глубоко не пашет? Отставка тренера Хаби Алонсо посреди сезона не привела к прогрессу. «Реал» уступал «Барселоне» в разных турнирах. «Сливочные» прошли «Манчестер Сити», но веселая «Бавария» остановила испанцев в ЛЧ . После матча мадридцы обвиняли президента УЕФА Чеферина: в «Реале» считают, что Пересу мстят за идею Суперлиги.

Но если бы в УЕФА хотели наказать «сливочных», то могли вышвырнуть клуб из еврокубков на несколько лет, ведь Флорентино в сговоре с Лапортой и Аньелли пошли на крайние меры. Суперлига не выстрелила, фанатам нравится Лига чемпионов. «Реал» много зарабатывает в престижном турнире, но для выхода в очередной финал нужно анализировать ошибки прошлого сезона. Моуриньо уже перестраивает оборону: подписал Думфриса, Конате и Кукурелью. Также надо оценить баланс в атаке, где не хватает истинной «девятки».

Снова ищите женский след. Перес часто ведет переговоры с властными женщинами перед большими успехами. Вероник – супруга Зидана – осуществила трансфер мужа в Мадрид, когда испанке наскучил деловой Турин. Спустя много лет жена Зинедина убедила Переса, что её муж готов без опыта ворваться на пост главного тренера «Реала». Также переговоры о трансферах Мбаппе и Беллингема вели матери футболистов. Обе согласились на условия Флорентино. К слову, мама Джуда – давняя и большая фанатка Жозе Моуриньо.

В мире властных женщин, связанных с футболом, также выделяется юристка Рафаэля Пимента. У Переса появился повод поболтать с ней за бокалом вина в мадридском ресторане. Бразильянка представляет интересы некоего Эрлинга Холанда. После невероятного успеха на ЧМ -2026, на котором норвежец стал мировой знаменитостью, форвард не исключает уход из «Манчестер Сити». У него может быть рациональная причина. Пока нет вердикта в деле о многолетних финансовых махинациях шейхов в английском клубе.

Даже уход Гвардиолы может быть связан с давними проблемами «горожан», а не только с усталостью, ведь Хосеп начал переговоры с новой командой. Если клуб шейхов накажут снятием очков в АПЛ и дисквалификацией в еврокубках, то Холанд мгновенно запросит трансфер в «Реал». Когда «Ювентус» перевели в Серию «В» в результате скандала с подкупом арбитров, Ибрагимович ушел в «Интер». Холанд недавно встречался со Златаном. Они – разные по характеру люди, но одинаково обожают футбольные путешествия.

«Реал» знает об интересе Холанда, но не спешит. Команду с Эрлингом, Родри и Олисе ждали бы в финале Лиги чемпионов и на первом месте в Ла Лиге. Пока «Реал» не разбрасывается деньгами. Пересу не нравится, что футбольные трансферы стали слишком дорогими даже для его клуба. Но если Холанд хочет в «Реал» этим летом, а Мбаппе поддерживает трансфер, то понятен отказ от других знаменитостей. «Реал» копит деньги. Или Перес по привычке играет с публикой, а Родри и Олисе уже ищут дома в Мадриде?