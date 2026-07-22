Золото альбиона. Топ-самых дорогостоящих английских футболистов за всю историю

Предлагаем вашему вниманию самый дорогой состав из английских игроков за всю историю.
Возвращение Траффорда в «Манчестер Сити» из «Бернли» прошлым летом стало рекордным трансфером для вратаря в Великобритании — 31 миллион фунтов стерлингов. Однако в других источниках эта сумма была немного ниже, чем переход Джордана Пикфорда за 30 миллионов фунтов стерлингов в «Эвертон» из «Сандерленда» в 2017 году. К несчастью для Траффорда, из этого ничего все равно не вышло. Вскоре «Сити» потратил большую сумму на Джанлуиджи Доннарумму, чтобы сделать именно его основным вратарем.
Когда в 2017 году «Сити» потратился на подписание Уокера, они сделали его самым дорогим защитником в истории английского футбола на тот момент. После перехода из «Тоттенхэма» правый защитник отпахал за «Сити» восемь лет, выиграв шесть титулов АПЛ. В конечном итоге они окупили всего 5 миллионов фунтов стерлингов при продаже Уокера «Бернли» в 2025 году, когда ему исполнилось 35 лет. Но свои деньги Уокер отработал.
Некоторые болельщики удивились, когда «Манчестер Юнайтед» потратил 80 миллионов фунтов стерлингов на то, чтобы сделать Харри Магуайра самым дорогим защитником за всю историю английского футбола в 2019 году. Магуайр провел многообещающий чемпионат мира 2018 года с Англией и укрепил свою репутацию в «Лестере» в следующем сезоне, но «лисы» оказались жесткими продавцами. Договориться на 80 миллионов не каждый сможет. В карьере Магуайра в «Юнайтед» было много взлетов и падений, включая получение и потерю капитанской повязки, но сейчас он готовится к восьмому сезону в их цветах.
Стоунз отдал «Сити» десять лет службы, став шестикратным чемпионом Премьер-Лиги, а этим летом ушел в качестве свободного агента. Если бы не травмы, Стоунз провел бы гораздо больше матчей, чем 295, которые он сыграл за «Сити», но, тем не менее, его по-прежнему высоко ценят болельщики «горожан».
После четырех сезонов в Премьер-Лиге за «Лестер» Чилуэлл подписал контракт с «Челси». У него были проблемы с травмами, которые помешали реализовать свой потенциал, но к концу своего дебютного сезона он все же стал победителем Лиги чемпионов.
Статус Андерсона как самого дорогого английского игрока всех времен после его перехода из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити» продержался всего несколько недель. «Сити» много потратил на полузащитника после его двухлетнего пребывания в «Форесте», но за это время он стал полноценным игроком сборной Англии. Андерсону предстоит проделать огромную работу, чтобы оправдать большой гонорар.
Райс провел более 200 матчей за «Вест Хэм» в Премьер-лиге и только-только привел их к победе в Лиге конференций, когда пришло время для его следующего вызова в 2023 году. Полузащитник уже давно был связан слухами с крупнейшими клубами страны, и именно «Арсенал» решил подписать его, побив свой трансферный рекорд. Сначала были неудачи, но затем Райс наконец-то заполучил золото Премьер-лиги.
Самый дорогой английский игрок, никогда не игравший в Премьер-Лиге, Беллингем выбрал необычный путь, чтобы достичь вершины. Через три года после перехода из «Бирмингема» в дортмундскую «Боруссию» полузащитник совершил сенсационный переход в «Реал» в 2023 году. Преуспев в качестве атакующего полузащитника, он выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов в своем первом сезоне. Три года спустя он забил приличное количество голов на чемпионате мира.
Новый самый дорогой англичанин всех времен. Случилось это благодаря его переходу из «Астон Виллы» в «Челси». Роджерс производил хорошее впечатление на протяжении двух с половиной лет в «Вилле», но некоторые задаются вопросом, сможет ли он окупить эти фантастические 117 миллионов фунтов стерлингов. Теперь ему предстоит проявить себя на поле после перехода в «Челси», где ему, возможно, придется действовать на фланге.
Роджерс превзошел Грилиша как рекордсмен по продажам «Виллы» спустя пять лет после перехода Джека в «Манчестер Сити». Грилиш был самым дорогим англичанином на момент своего переезда после того, как «Сити» активировал в его контракте пункт отступных. За тяжелым первым сезоном в составе «Сити» последовал влиятельный путь. И он был частью великого требла. Но с тех пор Грилиш покатился вниз, провел прошлый сезон в аренде в «Эвертоне». Но есть шанс перезапустить карьеру.
Было время, когда казалось, что Кейн никогда не покинет «Тоттенхэм», но жажда трофеев окончательно поглотила его в 2023 году, когда мюнхенская «Бавария» побила трансферный рекорд Бундеслиги. Первый сезон был удивительным — выиграть трофеи не получилось, но Кейн с тех пор все же стал чемпионом Бундеслиги, заколотив огромное количество голов за мюнхенцев. Теперь может даже выиграть «Золотой мяч».
Запасные: Джордан Пикфорд (30 миллионов фунтов – «Эвертон»), Бен Уайт (50 миллионов фунтов – «Арсенал»), Мейсон Маунт (55 миллионов фунтов – «Манчестер Юнайтед»), Эберечи Эзе (67,5 миллионов фунтов – «Арсенал»), Джейдон Санчо (73 миллиона фунтов – «Манчестер Юнайтед»), Энтони Гордон (69,3 миллиона фунтов – «Барселона»), Доминик Соланке (65 миллионов фунтов – «Тоттенхэм Хотспур»).