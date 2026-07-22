Золото альбиона. Топ-самых дорогостоящих английских футболистов за всю историю

сегодня, 21:15

Предлагаем вашему вниманию самый дорогой состав из английских игроков за всю историю.

Джеймс Траффорд – 31 миллион фунтов стерлингов

Возвращение Траффорда в «Манчестер Сити» из «Бернли» прошлым летом стало рекордным трансфером для вратаря в Великобритании — 31 миллион фунтов стерлингов. Однако в других источниках эта сумма была немного ниже, чем переход Джордана Пикфорда за 30 миллионов фунтов стерлингов в «Эвертон» из «Сандерленда» в 2017 году. К несчастью для Траффорда, из этого ничего все равно не вышло. Вскоре «Сити» потратил большую сумму на Джанлуиджи Доннарумму, чтобы сделать именно его основным вратарем.

Кайл Уокер – £53 млн

Когда в 2017 году «Сити» потратился на подписание Уокера, они сделали его самым дорогим защитником в истории английского футбола на тот момент. После перехода из «Тоттенхэма» правый защитник отпахал за «Сити» восемь лет, выиграв шесть титулов АПЛ . В конечном итоге они окупили всего 5 миллионов фунтов стерлингов при продаже Уокера «Бернли» в 2025 году, когда ему исполнилось 35 лет. Но свои деньги Уокер отработал.

Харри Магуайр – £80 млн

Некоторые болельщики удивились, когда «Манчестер Юнайтед» потратил 80 миллионов фунтов стерлингов на то, чтобы сделать Харри Магуайра самым дорогим защитником за всю историю английского футбола в 2019 году. Магуайр провел многообещающий чемпионат мира 2018 года с Англией и укрепил свою репутацию в «Лестере» в следующем сезоне, но «лисы» оказались жесткими продавцами. Договориться на 80 миллионов не каждый сможет. В карьере Магуайра в «Юнайтед» было много взлетов и падений, включая получение и потерю капитанской повязки, но сейчас он готовится к восьмому сезону в их цветах.

Джон Стоунз – £50 млн

Стоунз отдал «Сити» десять лет службы, став шестикратным чемпионом Премьер-Лиги, а этим летом ушел в качестве свободного агента. Если бы не травмы, Стоунз провел бы гораздо больше матчей, чем 295, которые он сыграл за «Сити», но, тем не менее, его по-прежнему высоко ценят болельщики «горожан».

Бен Чилуэлл – 45 миллионов фунтов стерлингов

После четырех сезонов в Премьер-Лиге за «Лестер» Чилуэлл подписал контракт с «Челси». У него были проблемы с травмами, которые помешали реализовать свой потенциал, но к концу своего дебютного сезона он все же стал победителем Лиги чемпионов.

Эллиот Андерсон – £116 млн

Статус Андерсона как самого дорогого английского игрока всех времен после его перехода из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити» продержался всего несколько недель. «Сити» много потратил на полузащитника после его двухлетнего пребывания в «Форесте», но за это время он стал полноценным игроком сборной Англии. Андерсону предстоит проделать огромную работу, чтобы оправдать большой гонорар.

Деклан Райс – £105 млн

Райс провел более 200 матчей за «Вест Хэм» в Премьер-лиге и только-только привел их к победе в Лиге конференций, когда пришло время для его следующего вызова в 2023 году. Полузащитник уже давно был связан слухами с крупнейшими клубами страны, и именно «Арсенал» решил подписать его, побив свой трансферный рекорд. Сначала были неудачи, но затем Райс наконец-то заполучил золото Премьер-лиги.

Джуд Беллингем – £115 млн

Самый дорогой английский игрок, никогда не игравший в Премьер-Лиге, Беллингем выбрал необычный путь, чтобы достичь вершины. Через три года после перехода из «Бирмингема» в дортмундскую «Боруссию» полузащитник совершил сенсационный переход в «Реал» в 2023 году. Преуспев в качестве атакующего полузащитника, он выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов в своем первом сезоне. Три года спустя он забил приличное количество голов на чемпионате мира.

Морган Роджерс – £117 млн

Новый самый дорогой англичанин всех времен. Случилось это благодаря его переходу из «Астон Виллы» в «Челси». Роджерс производил хорошее впечатление на протяжении двух с половиной лет в «Вилле», но некоторые задаются вопросом, сможет ли он окупить эти фантастические 117 миллионов фунтов стерлингов. Теперь ему предстоит проявить себя на поле после перехода в «Челси», где ему, возможно, придется действовать на фланге.

Джек Грилиш – £100 млн

Роджерс превзошел Грилиша как рекордсмен по продажам «Виллы» спустя пять лет после перехода Джека в «Манчестер Сити». Грилиш был самым дорогим англичанином на момент своего переезда после того, как «Сити» активировал в его контракте пункт отступных. За тяжелым первым сезоном в составе «Сити» последовал влиятельный путь. И он был частью великого требла. Но с тех пор Грилиш покатился вниз, провел прошлый сезон в аренде в «Эвертоне». Но есть шанс перезапустить карьеру.

Харри Кейн – 82 миллиона фунтов стерлингов

Было время, когда казалось, что Кейн никогда не покинет «Тоттенхэм», но жажда трофеев окончательно поглотила его в 2023 году, когда мюнхенская «Бавария» побила трансферный рекорд Бундеслиги. Первый сезон был удивительным — выиграть трофеи не получилось, но Кейн с тех пор все же стал чемпионом Бундеслиги, заколотив огромное количество голов за мюнхенцев. Теперь может даже выиграть «Золотой мяч».

Запасные: Джордан Пикфорд (30 миллионов фунтов – «Эвертон»), Бен Уайт (50 миллионов фунтов – «Арсенал»), Мейсон Маунт (55 миллионов фунтов – «Манчестер Юнайтед»), Эберечи Эзе (67,5 миллионов фунтов – «Арсенал»), Джейдон Санчо (73 миллиона фунтов – «Манчестер Юнайтед»), Энтони Гордон (69,3 миллиона фунтов – «Барселона»), Доминик Соланке (65 миллионов фунтов – «Тоттенхэм Хотспур»).