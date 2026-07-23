Новый претендент на титул, «Зенит» не удержится. Расклады в РПЛ

сегодня, 10:36

«Зенит»

В составе остаются Вендел и Барриос – динозавры, которые застали лучшие годы клуба и теперь с трудом находят мотивацию. Надо отдать должное: на конкурентов из топ-5 петербуржцы показывали эталонный настрой. Никому из первой пятёрки в чемпионате они не проиграли ни разу, отлично справлялись и с «Балтикой» (в итоге из топ-5 выпала). Но со всеми, кто шёл ниже, возникали проблемы.

Что в прошлом сезоне, когда всё же выжали титул, что двумя годами ранее, когда пропустили «Краснодар», лор был одинаковый – «сине-бело-голубым» не хватает движения и интенсивности, соперник уже не боится, проблемы возникают при игре против низкого блока и так далее. Предпосылок к тому, что «Зенит» заиграет в реактивный футбол, пока просто нет: отсутствуют новички, которые бы такие перемены ознаменовали.

Состав усилили ещё двумя латиноамериканцами – бразилец Аугусто будет составлять конкуренцию Соболеву в атаке. Кевин Андраде пополнил ось центральных защитников. Между тем нужно искать, куда пристроить Ренана, Эраковича, Ду Кейроса.

Прогноз Soccer.ru: без системных изменений стагнация не прервётся, а конкуренция только увеличивается – теперь к пулу претендентов добавится «Спартак». Кажется, в этот раз удержаться на вершине не получится.

«Краснодар»

Два сезона кряду давать бой «Зениту», тратя на усиление в разы меньше – это достойно уважения. Но объективно назрела необходимость поработать над глубиной состава. Вот «быки» замахнулись на чемпионство и Кубок России – и имеющихся резервов уже не хватило. Об этом открыто говорит и Мурад Мусаев. Ситуацию дополнительно осложняют ключевые потери: разом ушли Джованни Гонсалес, Виктор Са, а главная потеря – Эдуард Сперцян.

Надо сказать, реакция пока что достойная. В условиях ужесточившегося лимита усилили русский блок – на фланг обороны добавился стабильный Илья Вахания, в центр поля пришли блуждавший воспитанник Даниил Уткин и опытный Магомед Оздоев, снимать часть нагрузки с Кордобы теперь будет качественный дублёр Воробьёв. Сейчас работают на рынке легионеров. Вряд ли «быки» потратят сильно больше, чем заработали, но игнорировать запросы тренера и наложившиеся потери не стали – для клуба это хороший знак.

Прогноз Soccer.ru: потери случились ключевые, но селекционный отдел свою работу проводит хорошо, остальное – вопрос адаптации новичков. Часть костяка у команды всё же остаётся, нужно учитывать и открытие аэропорта, поскольку логистика сильно ограничивала «Краснодар». Южане замахнутся на второй титул в своей истории.

«Локомотив»

По последним данным, в клубе продолжаются финансовые проблемы, так что «красно-зелёные» не могут действовать, как «Зенит» и «Краснодар» – «Локо» упёрся в потолок и выше запрыгнуть не может. Остаётся козырь в виде русского костяка, проще работать с лимитом на легионеров, только это работает, когда легионерские позиции сильны. На деле же «железнодорожники» потеряли Воробьёва (вдобавок к зимней продаже Баринова), теперь готовится трансфер Карпукаса, добавились лишь Джикия и Раков.

Непонятно, как воспринял Батраков сорвавшийся трансфер в ПСЖ . Для молодого плеймейкера это может стать ударом, как история с «Челси» для Захаряна. Пиняев уже планомерно стагнирует – после ударного сезона-24/25 провёл половину минувшей кампании в лазарете.

Прогноз Soccer.ru: пока конкуренты усиливаются, «Локо» стоит на месте. Можно сделать скидку на то, что «Балтика» вряд ли снова заберётся так высоко, что ЦСКА с Игдисамовым – кот в мешке. Но усилился «Спартак», на импульсе от воссоединения со Шварцем «Динамо». Третью строчку точно не удержат, задача-максимум – остаться в топ-5.

«Спартак»

Тут стоит начать с плохого: пока на флангах обороны играют профильные полузащитники Зобнин и Жедсон, ничего хорошего ждать не стоит. Особенно в случае с последним, который намного полезнее в созидании ближе к атаке. Но Хуан Карседо уже в первые месяцы провёл отличную работу – команда превратилась в преследователя «Локо» в РПЛ и фаворита Кубка (трофей в итоге взяли).

Сейчас наконец нашли крайнего защитника, связи тренера позволяют рассчитывать ещё на пару испанцев. «Спартак» вдруг стал довольно структурной и цельной командой, показывающей стабильно привлекательную игру.

Прогноз Soccer.ru: понятно, что судить по Суперкубку с «Зенитом» – моветон. И всё же это показательный момент: по игре москвичи смотрелись на порядок увереннее. Что будет дальше, покажет сезон. Но если тенденция сохранится, «красно-белые» составят конкуренцию в борьбе за титул. А, вероятно, станут вторыми, уступив «быкам» в опыте.

ЦСКА

Картина пока совсем не радужная. Новый наставник – кот в мешке. Да, воспитанник клубной системы и хорошо знает молодёжь, но без опыта на высшем уровне и, соответственно, авторитета. На трансферном рынке – тишина, почти штиль. В потенциальные плюсы можно занести активную зимнюю трансферную кампанию. Новички не вкатились сразу, но теперь прошли полноценную предсезонку – эффект от зимнего усиления может догнать ЦСКА в новом сезоне. В ЦСКА много не только «армейской» молодёжи, с ней Игдисамов найдёт общий язык, но успех будет зависеть от того, какую реакцию он покажет в критические моменты.

Прогноз Soccer.ru: негативный сценарий – развалятся при первом шторме, «красно-синие» вернутся к поиску проверенного тренера и в этом сезоне либо не покажут ничего, либо дадут превью для более успешного следующего. Позитивный – постепенная адаптация тренера и молодой команды, но и тут нужно время. К борьбе за чемпионство и даже за медали «армейцы» не готовы, скорее будут биться с «Локо» за пятёрку – с учётом того, что Шварц прокачает «Динамо», остаётся только одно вакантное место.