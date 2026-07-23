«Балтика» стала сильнее, московское дерби: начинается сезон РПЛ

сегодня, 14:53

Этого мы так долго ждали.

ЦСКА — «Балтика»

— «Армейцы» под руководством Дмитрия Игдисамова – кот в мешке. Тренер хорошо знаком с молодёжью «красно-синих», но без опыта на высшем уровне. Неудачи в товарищеских матчах не должны всерьёз оцениваться, но поражения от «Локомотива» и два – от «Динамо» только добавляют скепсиса. К тому же наставнику нужно встраивать игроков, которые пришли зимой – их адаптация затянулась.

— Показательно, что в первом же туре предстоит встретиться с главным открытием прошлого сезона. Причём хоть калининградцы и хорошо поработали на трансферном рынке прошлым летом, новички были лишь частью обоймы, но часто оставались на скамейке – Талалаев делал ставку на сыгранность и понимание установок прежнего состава. Теперь ожидается, что они дойдут в стартовый состав плюс подвезли ещё усиление (и готовится камбэк). Непонятно, чего ждать от команды, но теперь все к «Балтике» относятся с опаской.

«Динамо» — «Крылья Советов»

— У «бело-голубых» эйфория от воссоединения со Шварцем – тренером, который вернул их в пул топ-клубов. Возможно, поэтому москвичи забыли довезти немцу усиление. Может, считают, что слишком потратились в прошлом сезоне – и текущего подбора игроков достаточно, чтобы решать задачу.

— Успешный период под руководством Игоря Осинькина завершился, а перестройка не удалась – самарцы вновь боролись за выживание. Сергей Булатов не позволил команде финишировать в зоне стыков, но в отношении нового сезона хватает скепсиса. В «Крыльях» сохраняется двоевластие – ходили слухи, что на самом деле тренировочным процессом управляет пришедший в апреле Виталий Панов. Двоевластие ещё может аукнуться. Да и прочного основания, каким когда-то были таланты из «Чертаново», больше нет.

«Акрон» — «Зенит»

— «Акрон», как и их соседи, теперь будет искать новую игровую идентичность с новым главным тренером – в межсезонье назначили Срджана Благоевича. Ушёл Артём Дзюба – лидер атаки, замена по позиции – Слободан Тедич, но ясно, что он не сможет дать того же качества в ближайшей перспективе. На фланги атаки привезли Юрия Железнова (провёл ударный сезон в «Урале») и Дуду из греческого «Ариса».

— Конкуренция в новом сезоне станет только выше, но глубинные проблемы в «Зените», кажется, так и не решили. Это уже не гегемон, что показал прошлый сезон – в топ-матчах питерцы дожимали соперников, но раз за разом возникали проблемы с низким блоком, поэтому с середняками и андердогами теряли очки. В команде так и не появились игроки, которые могли бы дать необходимую интенсивность.

«Факел» — «Динамо Махачкала»

— Воронежцы готовятся к камбэку, при этом предпосылки вообще не радужные. Даже просто по игре – команда выдала оверперформанс осенью (багаж Шалимова?), но совершенно заглохла весной и растеряла всё накопленное преимущество. Летом – удар по менеджменту: ушли старший селекционер Александр Самедов, спортивный директор Кирилл Котов и гендир Роман Асхабадзе. Последние двое выводили команду в РПЛ в прошлый раз. В это же время поползли слухи, что область не будет увеличивать бюджет – а это необходимо, чтобы усилить состав для конкуренции в РПЛ . Картина пока совсем мрачная.

— Пока кажется, что это будет самый унылый матч первого тура. «Факел» за межсезонье не стал сильнее, а в РПЛ , вероятно, опять придётся парковать автобус. Махачкала же душит соперника, играя от обороны, вряд ли что-то изменилось, Евсеев – точно не адепт атакующего футбола.

«Спартак» — «Родина»

— Вырисовывается интересное московско-испанское дерби. Хуан Каресдо в столице не так долго, как наставник «Родины», но тоже добился неплохих успехов – «красно-белые» наконец ожили и заиграли, теперь их причисляют к фаворитам чемпионата. Проиграли Суперкубок, но по игре превосходили «Зенит», вопрос – сохранят ли концентрацию на дебютанта РПЛ .

— «Балтика» показала, что для выживания в элите необязательно кардинально обновлять состав. «Родина» этим летом пока только выкупила Волкова, рассталась с Коряном, отправила в аренду Георгия Юдинцева. Хорошее подписание – Икер Позо, воспитанник «Реала» и «Ман Сити», он хорошо зайдёт в опорную зону под комбинационную игру. Также спортивный директор клуба Алексей Зинин говорил, что трансферная кампания не окончена, кто-то доедет уже по ходу.

«Оренбург» — «Ростов»

— А вот «Оренбург» в новом сезоне может выстрелить. Ильдар Ахметзянов провёл шикарную работу, весной 2026-го южноуральцы выкарабкались из зоны прямого вылета и миновали даже стыки. Сейчас у перспективного специалиста была полноценная предсезонка с командой, которая ему уже была знакома, так что клуб смотрит в ближайшее будущее с оптимизмом.

— Неслабо тряхнуло ростовчан, когда пошли инсайды об отсутствии денег даже на простой выезд в Нижний Новгород. Свои активы в лице Вахании и Щетинина всё же пришлось продать и хоть подписания тоже есть, ростовчане, кажется, будут бороться за выживание в новом сезоне.

«Локомотив» — «Ахмат»

— У «красно-зелёных» нет средств на качественное усиление. Команда уже упёрлась в потолок, взяв бронзу, а теперь на фоне усилившихся «Зенита» и «Краснодара», сыгравшегося «Спартака» зимой осталась без лидера раздевалки Баринова, теперь потеряла основного форварда и вот-вот отпустит ещё одного опорника. Коваленко и Джикия – не те трансферы, которые обеспечат тройку, Комличенко уже 31 год, Пиняев травматичен, а Батраков может захандрить после сорвавшегося трансфера в ПСЖ .

— Станислав Черчесов потихоньку развивает команду. Уже привезли из «Ростова» Кирилла Щетинина, на которого засматривался «Локомотив», по подвязкам в «Ференцвароше» подписали Жулио Ромао, провернули ещё ряд сделок. При том, что в итоге «Ахмату» не пришлось бороться за выживание, в новом сезоне могут попробовать забраться в первую восьмёрку.

«Рубин» — «Краснодар»

— Казанцы крайне стабильны и три сезона к ряду попадали в первую восьмёрку, при этом минувшей весной командой руководил уже другой тренер. Рашида Рахимова, по слухам, отправили в отставку, поскольку хотели замахнуться ещё выше. И вроде Франк Артига отлично начал, обыграв подряд «Краснодар» и «Локомотивом», а вроде и обстоятельства сошлись. Текущий сезон покажет, есть ли у «Рубина» резервы забраться выше или Рахимов был прав.