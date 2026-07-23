Сделает Францию снова великой. Зидан готовится к новой работе

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Иногда после долгой работы, особенно такой, какая была у Дидье Дешама в сборной Франции, сложно найти достойного наследника. Но когда речь идёт о Зинедине Зидане, это особенный случай.

Что не получилось у Дешама?

Дешам – уникальный человек во французском футболе: капитан и тренер, выигравший чемпионат мира, человек с преданностью и национальной идентичностью — человек, который склонен ставить команду выше своего эго. Даже если эта сборная Франции сожалеет, что не вышла в финал, все равно Дешам может позитивно оценить свою работу в этой команде. Французская футбольная федерация (FFF) поблагодарила Дидье, но уже выбрала нового тренера. Тренера, который ждал эту работу уже несколько лет. Все во Франции понимают, что это будет Зидан. Как ожидается, что он начнёт работу 1 сентября. Этого ждали уже много лет. Иногда, когда Дешама критиковали, тогда сразу же в прессе появлялось имя Зидана. А когда Дидье выводил команду в финал ЧМ или Евро, то слухи утихали.

Интересно, что 54-летний Зидан уже давно не тренирует. Он ждет, когда уйдет Дешам. Но это никого не волнует во Франции. Зидан, пожалуй, лучший из всех французских футболистов (хотя можно привести аргументы в пользу Мишеля Платини, а теперь и в пользу Килиана Мбаппе). Но Зизу почти наверняка самый харизматичный из этой троицы. Это феномен не только в спортивном плане, но и в культурном. Наверное, каждый третий на планете знает, кто такой Зидан. Будучи сыном североафриканских иммигрантов, он стал легендой. После победы на чемпионате мира 1998 года Зизу был настолько любим, что его лицо освещало Триумфальную арку, когда миллионы болельщиков требовали выдвинуть его в президенты. Он также был удалён за удар головой в грудь Матерацци, который спровоцировал его в последнем матче. И это тоже великая история, как и его два удара головой в финале ЧМ -1998.

Что делал Зидан эти пять лет?

Затем он возглавил «Реал». И пошли стремительные победы. Команда под его руководством выиграла три подряд Лиги чемпионов. Чем занимался Зидан последние пять лет? Где он был? Он решил отдохнуть? Зизу живёт вдали от пристальных взглядов, проводит время с семьёй, нашел тишину и покой, ограничивает публичные встречи с прессой. Он продолжает жить в Испании с тех пор, как играл за «Реал». Теперь он не просто отец, а дедушка.

Он был доволен тем, что просто сидел и ждал. Критики Дешама считали, что ожидание затянулось слишком долго. Тем не менее, настал момент. Зидан сознательно отошёл от футбола с тех пор, как покинул скамейку «Реала» в 2021 году. Хотя он был в США на этом чемпионате мира, он ничего не сказал. Его роль была родительской, причем в буквальном смысле. Его сын Люка играл в воротах. Все четверо сыновей Зидана играли в профессиональный футбол. Но вот Люка сумел попасть на ЧМ в составе Алжира, что довольно крутое достижение. Он присутствовал на финале чемпионата мира, один из VIP, сидел рядом с актёром Тимоти Шаламе и светской львицей Кайли Дженнер, в солнцезащитных очках и бейсболке. Он молча наблюдал за уходом Дешама. А вот что сказал Дидье в Майами после своего последнего танца. О планах после ухода Дешам уже рассказал.

Я решил, что это должно закончиться... не ради меня, а ради блага французской команды. Окружающая меня среда стала настолько токсичной. Команда этого не заслуживает.

Эти два великих французских футболистов вместе выиграли ЧМ в 1998 году. Это был особенный год, ведь французы впервые выиграли мундиаль. Дешам был капитаном, Зидан был духовным лидером. Казалось, что Зидан был символом команды, а Дешам тащил это пианино, на котором играл Зизу.

Передача эстафеты от Дешама Зидану очень символична. 290 матчей в качестве игрока и тренера составляют примерно 30 процентов от всех матчей, сыгранных Францией с их первого официального поединка в 1904 году, что абсолютно удивительно. Дешам проделал невероятную работу. В 2022 году Зидан дал редкое интервью L'Equipe для специального выпуска в честь своего 50-летия. Он поговорил более четырёх часов с журналистом, с которым близок, охватив все аспекты своей исключительной карьеры. Было очевидно, что его желание воссоединиться с национальной сборной было заметно. «Со сборной Франции моя история ещё не закончена», — сказал тогда он.

«Я хочу замкнуть круг с национальной сборной Франции. Выступать за сборную — лучшее, что со мной когда-либо случалось! Это вершина... Если суждено — так и будет. Когда я говорю, что хочу однажды возглавить национальную сборную, я говорю от чистого сердца. Если появится возможность, я буду там», — признавался Зизу.