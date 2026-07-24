«Милан» расчищает команду под Аморима. Отказались от лидера

сегодня, 11:02

Перемены в руководстве, новый проект

Фаворит в Серии А пока только один – «Интер». Остальные клубы либо только набираются сил («Рома», «Комо»), либо опять ввязались в перестройку. «Милан» – среди вторых. Успешное начало 2020-х (чемпионство и второе место) и последовавший откат поставил руководство в тупик, два сезона к ряду «россонери» топчутся на месте. Если помните, определяющим стал финиш прошлого сезона. Стало ясно, что Массимилиано Аллегри не сработался со Златаном, который работает в клубе после завершения карьеры. У шведа чемпионские амбиции, менеджер им не отвечал – это стало ярко видно после поражения неаполитанцам, контрольной точке в борьбе за второе место.

В итоге почистили и топ-менеджмент – ушли спортивный директор Игли Таре, генеральный директор Джорджо Фурлани и технический директор Джеффри Монканду. Во главе перестройки встал Ибрагимович, которому доверили поиск главного тренера и спортдира. Швед в итоге выбрал Маркуса Креше и Тиммо Хардунга – функционеров из «Айнтрахта». В их эпоху немецкий клуб взял ЛЕ , добрался до второго места в Бундеслиге и успешно существовал в модели подготовки игроков для топ-клубов. В качестве наставника выбрали Рубена Аморима.

Аморим говорит, что научился на ошибках в МЮ

Репутация даёт многое – а португалец успел себя зарекомендовать в «Спортинге». Не просто так за него потом боролся «Ливерпуль», а в итоге урвал «Манчестер Юнайтед». Менеджеру не удалось наладить дела в великом клубе, он был уволен по ходу сезона-25/26 и последние полгода потратил на то, чтобы эмоционально восстановиться.

Недостатки и достоинства понятны. С одной стороны, это жёсткий и принципиальный специалист, который гнёт свою линию, – период в МЮ , по словам гендиректора манкунианцев Омара Беррады, показал, что Рубен не способен проявлять гибкость в непредвиденных ситуациях. Этакий второй тен Хаг. С другой, все знают эффект МЮ – клуба, под давлением которого выживают единицы. Не выдержал ЭТХ, Санчо, ван де Бек, Онана, Антони и многие другие – хотя прежде все считались топами. Антони, кстати, ожил, как только сменил обстановку. Вполне возможно, что Аморим не выдержал высочайшего давления. Понятно, что в «Милане» ситуация ничем не отличается – но, возможно, менее интенсивный и конкурентный чемпионат пойдёт на пользу. Плюс сам менеджер отмечает:

«Трудно рассказать обо всех ошибках, но я многому научился [в „Манчестер Юнайтед“]. Я горд тем, что был тренером „Манчестер Юнайтед“ в течение года, но сейчас пришло время другой истории».

Модрич – ветеран, который полезен на поле

Новый тренер очень хотел продлить двужильного хорвата:

«Я беседовал с ним дважды. При необходимости я готов поговорить с ним снова – мне это не надоедает. Он невероятный игрок и ключевая фигура для нас. Я не говорю, что он будет играть в каждом матче, но мы рассчитываем на Модрича в предстоящем сезоне. С ним общалось руководство, и я тоже».

Тут без вопросов – обладатель «Золотого мяча» даже в 39-40 лет не выпадал из игры мадридцев и добавлял им в комбинационной игре, а Хаби Алонсо хотел, чтобы его сохранили. Давно стало ясно, что Лука с возрастом стал только лучше и до сих пор держит планку, пропускает не так много матчей. А если говорить о не самой интенсивной Серии А, то полузащитник здесь способен продлить футбольную карьеру. Тем более футболист, знающий вкус побед, необходим в раздевалке для правильного настроя. Стороны в штатном режиме спокойно договорились о продлении соглашения – Лука в «Милане» задержится ещё на год.

Леау – токсичный актив, а Пулишич незаменим

По-разному оценивается важность двух вингеров. Экс-форвард «Милана» Паоло Ди Канио сразу сказал, что Аморим не уживётся с Рафаэлем Леау. Тут история как с Гарначо, Решфордом и Санчо. Леау – футболист настроения, выдаст шикарный матч, затем растворится на поле, плюс не может думать только о футболе – в голове постоянно модные показы, рэп. А тренер слишком принципиален и не станет закрывать на это глаза. Довольно быстро появились слухи о предстоящем трансфере – и сейчас ближе всех к сделке «Фенербахче». Турки готовы заплатить «россонери» 50 млн евро с учётом бонусов, самому футболисту предлагают контракт с зарплатой восемь млн евро в год, также предусмотрены различные бонусы.

При этом по Пулишичу у менеджера кардинально противоположная позиция – американец очень важен для команды, его хотят сохранить и отбивают у покупателей из МЛС . Но с Кристианом и никаких проблем нет – он обжился в Милане, не скандалит, не падает ниже определённой планки. Рубен может на него положиться.

Рокировка на острие

В «Милане» собралось немало сомнительных футболистов, которые усиливают нестабильность результатов. Леау не может быть полноценным лидером и чередует удачные матчи с провальными, Кристофер Нкунку оказался бесполезен в «Челси», у форварда Хименеса ноль голов в прошлом сезоне Серии А.

Вышли на рынок в поисках топ-нападающего, договорились по Гонсалу Рамушу. Португалец в ПСЖ тоже не сказать, что на первых ролях. Луис Энрике его использовал в качестве игрока ротации – игровой практики немного, статистика скромная (шесть мячей в прошлом чемпионате). Но тут надо учитывать специфику – испанец в ПСЖ выстроил гибкую игровую систему, где равномерно распределяется и игровое время, и нагрузка, и, как следствие голы. Обладатель «Золотого мяча» Дембеле тоже был и близко не так заметен, как в свой лучший сезон, но нельзя сказать, что он деградировал.

Гонсалу обладает игровой дисциплиной, работоспособен, выполняет установки и при этом немало забивает, когда в хорошей форме – Амориму он подходит.

