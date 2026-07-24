Звезда «Реала», талант из ПСЖ и легенда Дании. Кто пытался заменить Каррика в МЮ

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Сейчас на тренерском посту в «Манчестер Юнайтед» находится Майкл Каррик, но с момента завершения его карьеры футболиста команде никак не удается найти ему замену на поле. Этим летом «Юнайтед» подписал Андрея Сантоса из «Челси» и Юри Тилеманса из «Астон Виллы» за общую сумму в 85 миллионов фунтов стерлингов и по-прежнему ищет еще одного полузащитника. Давайте посмотрим на центральных полузащитников, которых «Манчестер Юнайтед» приобрел с тех пор, как Каррик завершил карьеру в 2018 году.

Мануэль Угарте

«Манчестер Юнайтед» интересовался Угарте на протяжении всего лета 2024 года и в итоге договорился с ПСЖ в последний день трансферного окна, заплатив первоначально 42,3 миллиона фунтов стерлингов и еще 8,5 миллиона фунтов стерлингов в виде потенциальных бонусов. Уругвайский футболист прибыл на «Олд Траффорд» с репутацией одного из лучших опорных полузащитников в пяти ведущих европейских лигах. Однако ему по-прежнему было трудно адаптироваться к английскому футболу.

«Угарте ни за что на свете не добьется успеха в „Манчестер Юнайтед“. Ни за что на свете он не сможет этого сделать. Это всего лишь один пример того, как они постоянно ошибаются в процессе набора игроков. Они постоянно ошибаются с тем, каких игроков приглашают, и это факт», — говорил Ники Батт.

Он также не смог произвести впечатление на Каррика, проведя под руководством тренера «Юнайтед» всего один матч в стартовом составе и шесть раз вышел на замену во второй половине сезона 2025/26. 25-летний футболист — одно из худших приобретений «Манчестер Юнайтед» в современной истории, и клуб хотел избавиться от него этим летом, но на чемпионате мира он получил травму связок колена и теперь, скорее всего, выбудет на длительный срок. Разумеется, продать травмированного футболиста просто невозможно.

Марсель Забитцер

Травма Кристиана Эриксена вынудила «Манчестер Юнайтед» в январе 2023 года выйти на трансферный рынок и подписать Забитцера из «Баварии» на правах шестимесячной аренды. Игрок сборной Австрии оказался полезным, хотя никак особо и не проявил себя, проведя 11 матчей в стартовом составе и семь раз выходя на замену во всех соревнованиях. Он действительно продемонстрировал иногда хорошую игру, забив хитрый гол пяткой в ​​ворота «Фулхэма» в четвертьфинале Кубка Англии и даже сделав дубль в первом матче четвертьфинала Лиги Европы против «Севильи». Травма мениска повлияла на его карьеру, «Юнайтед» решил не подписывать с полузащитником постоянный контракт.

Софьян Амрабат

Амрабат прославился в Манчестере после того, как блестяще выступил в составе сборной Марокко на чемпионате мира 2022 года, он помог «Фиорентине» выйти в финал Лиги конференций-2022/23. Затем «Юнайтед» заплатил 8,5 миллионов фунтов стерлингов за годичную аренду хавбека. Сделка также включала опцию выкупа за 21,4 миллиона фунтов стерлингов. Из-за многочисленных травм в команде он первоначально играл на позиции левого защитника, а в опорной зоне полузащиты получал ограниченное игровое время, выйдя в стартовом составе «Юнайтед» всего в 13 матчах на своей любимой позиции. Один из таких выходов в стартовом составе состоялся в финале Кубка Англии 2024 года, тогда марокканский футболист показал свою лучшую игру в футболке «Манчестер Юнайтед», помог команде Эрика тен Хага одержать победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1 на «Уэмбли». Но этого оказалось недостаточно, чтобы «Юнайтед» активировал опцию выкупа, и он покинул «Олд Траффорд» после истечения срока аренды.

Фред

После ухода Каррика «на пенсию» в 2018 году «Юнайтед» нуждался в усилении центральной полузащиты и потратил 52 миллиона фунтов стерлингов на приобретение Фреда из донецкого «Шахтера».

Бразильский футболист не стал полноценной заменой Каррику, и его дебютный сезон на «Олд Траффорд» выдался для него непростым. Но он сумел переломить ход своей карьеры в «Манчестер Юнайтед» и стал одним из ключевых игроков команды Оле Гуннара Сульшера, в тренерский штаб которого входил Каррик.

«Дело скорее в его менталитете и отношении к жизни. И в том, какой он человек, а также футболист, что я очень ценю. Он всегда на месте, всегда готов к вызовам, он любит важные матчи, и в этом есть много достойного восхищения», — сказал Каррик в 2021 году, отвечая на вопрос о Фреде.

Но бразилец по-прежнему вызывал неоднозначную реакцию у болельщиков «Юнайтед», а его игра в паре со Скоттом Мактоминеем часто подвергалась критике в трудные времена на «Олд Траффорд». Летом 2023 года он перешел в «Фенербахче», проведя 213 матчей и выиграв один Кубок английской лиги за пять лет в «Манчестер Юнайтед».

Кристиан Эриксен

«Юнайтед» давно интересовался Эриксеном и воспользовался возможностью подписать его на правах свободного агента летом 2022 года после шестимесячного пребывания в «Брентфорде». Несмотря на то, что большую часть своей карьеры он играл на позиции атакующего полузащитника, при Эрике тен Хаге его использовали на более глубокой позиции. Игрок сборной Дании сразу же оказал влияние на игру команды, отдав девять результативных передач в своих первых 31 матче за клуб. Травма лодыжки, полученная в матче Кубка Англии против «Рединга», прервала его прогресс, и в итоге команды поняли, как бороться с датчанином. Они просто использовали его недостаток скорости в центре поля. Появление Кобби Майну в начале сезона 2023-24 также отодвинуло Эриксена на второй план, и он остался сидеть на скамейке в финале Кубка Англии 2024 года и финале Лиги Европы 2025 года. Полузащитник покинул «Олд Траффорд» после истечения срока действия его контракта в конце сезона 2024/25. Тем не менее, это была хорошая сделка для клуба, ведь Эриксен приходил в статусе свободного агента.

Каземиро

Проведя все летнее трансферное окно 2022 года в погоне за Френки де Йонгом, «Юнайтед» наконец признал поражение и переключил свое внимание на Каземиро. За тогдашнего игрока «Реала» они заплатили первоначально 60 миллионов фунтов стерлингов и еще 10 миллионов в виде бонусов, а также заключили с ним контракт на 350 000 фунтов стерлингов в неделю. Он отлично дебютировал в первом сезоне и забил первый гол в финале Кубка Лиги 2023 года против «Ньюкасла», помог клубу положить конец шестилетней засухе без трофеев. Во втором сезоне его форма резко ухудшилась, что вызвало вопросы о том, сможет ли он по-прежнему соответствовать уровню игры в АПЛ . Однако бразильский футболист заставил замолчать своих критиков, сыграв ключевую роль в выходе «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы 2025 года, а затем помог команде под руководством Каррика занять третье место в Премьер-лиге в сезоне 2025/26. Теперь уехал в МЛС , но есть проблемы.

«Каземиро оказал значительное влияние на команду. У него огромный опыт. Он — выдающийся игрок, добившийся очень многого в футболе. Должен сказать, что с тех пор, как я пришел, он выкладывался на полную», — говорил Каррик.

Его контракт истек в конце сезона 2025/26, и 34-летний футболист получил бурные овации от болельщиков «Олд Траффорд» в своем 160-м и последнем матче за «Юнайтед».

Кто же теперь сможет достойно заменить Каррика? Может, вот этот парень?