ЧМ-2026: неочевидная статистика

сегодня, 16:18

Улеглись эмоции после финального матча, самое время дать слово цифрам. Причём, сегодня попробуем вывести в свет редко появляющиеся данные.

И начнём с арбитров

В одной из прошлых статей я уже приводил статистику по вовлечению арбитров в работу не на поле, а в комнате VAR .

На финал была назначена смешанная тройка VAR , по представителю от Европы, от Южной Америки и от нейтральной Азии.

Главным в комнате был немец Бастиан Данкерт. Его ассистентом стал колумбиец Николас Гальо, позади них на ногах финальный матч отработал Хамис Аль-Марри из Катара.

На финал отбирают самых лучших. Но цифры скажут и иное. Если немец Данкерт по количеству матчей в роли главного в комнате VAR вошёл в первую семёрку, то, например, катарец Аль-Марри в роли SVAR (он же AVAR3) и в десятку не входил до матча (3 матча на ногах у него было).

У Данкерта с его 6 матчами в роли VAR (с учётом финала) были ещё 6 матчей в роли SVAR, но ни разу он не был ассистентом VAR .

Колумбиец Гальо 5 матчей работал главным VAR , в одной игре был SVARщиком, финал стал для него 6-м в роли ассистента VAR .

Ну, не всё решают цифры в таком деле, как выбор судей на главные матчи.

В роли VAR наибольшее количество матчей провёл мексиканец Гильермо Пачеко — 7 раз. Плюс по 2 раза был и ассистентом, и на ногах.

Лидером по проведённым матчам в роли ассистента VAR стал француз Вилли Делажо — у него 9 матчей. В одном матче он был главным в комнате VAR .

Дольше всех на ногах в этой комнате простоял испанец Карлос Дель Серро Гранде — тоже в 9 матчах. Но на финал его, разумеется не могли назначить, свои играли на поле.

Знаете ли вы или нет, но на последних турнирах у ФИФА появилась охота назначать на главные матчи кроме троих в комнате VAR ещё двоих — в горячем резерве, а вдруг что пойдёт не так, травму получат или в обморок упадут.

Правда, про троих — это не совсем точно. На ЧМ -2018 и 2022 в комнате VAR работали 4 человека, был ещё Offside VAR или AVAR2, но нынче такого не было вовсе, но нумерацию оставили, чтобы не путать.

На ЧМ -2022 на каждый матч назначались ещё Standby VAR , т.е. VAR Наготове. На последние матчи, начиная с четвертьфиналов, к нему ещё добавляли Standby AVAR, т.е. Ассистент VAR Наготове.

На ЧМ -2026 на каждый матч никого Наготове не ставили. Но с четвертьфиналов стали назначать двоих. Одну бригаду задействовали даже дважды.

На финальный матч в роли VAR Наготове была назначена арбитр-женщина — Татиана Гусман из Никарагуа. С учётом её вовлечённости в дела VAR , она стала лидером по количеству матчей на турнире: 6 раз VAR , 1 матч в роли AVAR, 6 матчей на ногах и 1 матч в роли Standby VAR . Итого 14 матчей.

Такое же количество матчей в разных ипостасях набрали ещё двое — чилиец Хуан Лара и уругваец Леодан Гонсалес. Оба по разу были задействованы в роли Standby.

Мексиканец Гильермо Пачеко на финальном матче был Standby AVAR.

Медали за финал вручили всем. Хотя фото двух арбитров Standby с медалями я не видел.

Три арбитра из Словении и два резервных из Иордании с медалями после финала:

Слева направо: Мохаммад Аль-Калаф (резервный ассистент), Андраж Ковачич (ассистент), Славко Винчич (рефери), Томаж Кланчник (ассистент) и Адхам Махадмех (4-й официал).

А вот с медалями и троица из комнаты VAR :

Катарец Хамис Аль-Марри, Бастиан Данкерт (Германия) и Николас Гальо (Колумбия).

Плюс те двое, кто был начеку.

Татиана Гусман (Никарагуа):

Гильермо Пачеко (Мексика):

Если что, то двое африканских арбитра работали на матче за 3-е место в качестве резервных. Так что политес соблюдён, все континенты вовлечены. У ФИФА это на первом месте.

Кстати говоря, Николас Гальо (Колумбия) был в качестве Standby VAR в матче за 3-е место на ЧМ -2022, а Бастиан Данкерт в той же роли на финале ЧМ -2022. Получается, что немец Данкерт — первый в истории арбитр, работавший на 2 финалах мундиалей, в системе VAR . Ему 46 лет, как и словенцу Винчичу — достойное завершение карьеры арбитра.

А что скажут цифры про дисциплину на футбольном поле?

Если вернуться к последствиям финального матча, то выяснилось следующее. Никакой красной карточки Паредесу арбитром показано не было. Там столько было стычек, что не поспевал словенец (его родители — сербы из Боснии и Герцеговины) разнимать, не то что залезать в карман то за карточкой, то за карандашом с блокнотом.

Появилось много видео с трибун. Кроме удара Молины в грудь Родри, наезда Паредеса на Эрика и Гави, был просто вопиющий удар в челюсть — один из тренеров Аргентины Роберто Айяла подошёл и заехал Ольмо, который мирно стоял с Эриком. Не хочу больше ковыряться в этом.

Но то, что сказал сам Паредес потом — это ж «веский аргумент»! Оказывается, Эрик непочтительно сказал о Месси — мол, на сей раз VAR ему не подмогнул. Тут «сила воли моя кончилася вся» и сначала Паредес налетел на Эрика, подставил подножку и свалил того на газон. И бежал Паредес к Эрику издалека, неуж=то издали всё расслышал? Испанец быстро вскочил, тогда Паредес и схватил испанца за горло — как можешь при мне говорить такое про нашего великого — и т.д., и т.п. Повторю, сам капитан безучастно смотрел на всё это, не пытаясь остановить своих. Роль капитана закончилась с финальным свистком, хотя повязка капитанская была на руке до последнего.

Испанцы также мастера провокаций. В этом составе явных таких нет. А вот тот, кто выносил Кубок мира и устанавливал его на постамент для награждения -- это великий провокатор в испанском футболе. Так что совсем белых и пушистых не стоит искать...

На сайте Вики убрали строчку из таблицы с удалением для Паредеса. Но.. Если залезть поглубже в раздел Рекорды и статистика, то там вновь всплывёт строка с красной карточкой Паредеса — то явится, то растворится…

В предыдущей статье про всё это безумство проигравших я привёл скан таблицы с сайта ФИФА по Дисциплине. Там кроме всего прочего есть 3 колонки: YC (жёлтые карточки), RC (красные) и IRC (непрямые красные).

У Аргентины, которая по штрафным баллам оказалась на первом месте, 15 жёлтых, 1 красная и 1 непрямая красная. Никаких уточнений в шапке таблицы нет.

Но после страстей внимательно посмотрел эту таблицу и увидел, что у Швейцарии также по 1 в обоих колонках по красным карточкам.

Должно-то быть 13 ЖК у Аргентины и 6 у Швейцарии, и по 1 удалению в обеих командах за 2 ЖК .

ФИФА сама путает с каждым турниром свои же правила.

Не помню в каком году, перед 2014 или позже, ФИФА разделила прямые и непрямые красные — отдельно учитывались прямые, отдельно непрямые, т.е. за 2 жёлтые в матче. Причём, было сказано и пересчитано количество жёлтых — те 2, которые превратились в красную, не учитывались в сумме жёлтых. Были и соответствующие таблицы в материалах от ФИФА по предыдущим турнирам, где всё это было пересчитано.

А что мы видим сейчас? У Аргентины 15 ЖК . Но это же с учётом как раз тех 2, что показаны Фернандесу в финале. То же самое и у Швейцарии, за удаление Эмболо за 2 жёлтые. Полный ералаш, каждый турнир выдумывают и переиначивают.

А уж как подсчитывают сыгранное время — это нонсенс. Я об этом уже говорил ранее. Буквально вчера в СЭ коллега Бурдаков опубликовал несколько статистических таблиц по разным показателям, топ-10.

Вот так выглядит по мнению статистика из СЭ первые 10 игроков по наибольшему количеству сыгранных минут:

Всё практически правильно, посчитано по устоявшейся годами методике — матч длится 90 минут или 120, либо по минуту удаления включительно, если таковое было.

Буквально вчера на сайте ФИФА в разделе Награды про Золотую, Серебряную и Бронзовую бутсу были красочные картинки про каждого из 3 лауреатов с указанием сыгранных ими минут. Сегодня эти творения убрали, остались только количество голов и ассистов.

Но в разделе статистика игроков количество сыгранных минут осталась:

Тут явный диссонанс. Я уже говорил, что ФИФА в сыгранные минуты отсчитывает с момента запуска секундомера и до окончания тайма, не выключая его и во время водопоя. Так что в одном тайме у игрока легко наберётся вместо положенных 45 минут так и все 55. Ерунда полная.

Никогда ещё компенсированное время не прибавляли к сыгранному, а тут ещё и рекламную паузу прихватывают.

Кстати, если не придираться по мелочам к данным СЭ — то они верны. Но отсутствует в этой десятке главный бомбардир турнира Килиан Мбаппе — у него накопилось за 8 матчей 697 минут. Так что две последние строки должны быть с игроками Франции.

Килиан Мбаппе на 3 мундиалях сыграл 1828 минут, забил 22 гола — каждые 83 минуты у него гол, ну, так и матчей у него 22, понятно.

По поводу Марка Геи и других игроков. В соцсетях много роликов, где сами футболисты на камеру произносят своё имя и фамилию. А на листе бумаги у них в руках и имя и фамилия написаны. Полезная штука.

Сам английский защитник на некоторых видео говорит как правильно надо произносить, и даже как неправильно. Марк Геи, с ударением на Е (но не Э). А то комментатор на Матч ТВ в матче с Францией ударял его фамилию усердно на И.

Насчёт придирок по мелочам. Если матч длится 90 минут, тайм 45 минут, то замена на 90-й или 90+какой-то минуте — сколько в подсчёт брать? Если все 90 отдадите тому, кого заменили, то тому, кто вышел на замену останется ноль минут: 90-90 = 0. Если игрок заменён на 89 мин, то ему пишут 89 сыграно, а разница между 90 и его сыгранными минутами отойдёт вышедшему на замену: 90-89=1 минута. Точно также поступают и с заменёнными на 90-х минутах: 89 у заменённого, а 1 минута у вышедшего — и не важно, сколько играли в компенсированное время. Сумма минут у этих двух игроков всегда должна быть 90 (или 120 с овертаймом). Но не все так считают, поэтому 1 минута у кого-то бывает лишней, кому-то не додали. Но это условности.

А что там в битве континентов?

С самого первого мундиаля идёт противостояние между главными конкурентами за титул — между сборными из Европы и Южной Америки.

В 21 веке проведено 7 турниров, только в 2002 и 2022 титул уплывал за океан, все остальные турниры выигрывали европейцы. Хотя 4 из 7 финалов были как раз между Европой и Юж.Америкой. Только на ЧМ -30 и ЧМ -50 первые два места доставались южноамериканским командам, а финал между ними был только один в 1930. В 1950 по регламенту не было плей-офф, но последний матч в группе второго этапа и был самым драматичным финалом по сути, когда Уругвай одолел Бразилию на Маракане при 200 тысячах зрителей.

Из 1068 сыгранных на мундиалях матчей зафиксировано 258 между командами Европы и Юж.Америки.

60 матчей завершились вничью, в том числе и те, в которых потом били послематчевые пенальти. Как раз 60-й ничьей стал поединок на ЧМ -2026 Швейцария — Колумбия, закончившийся со счётом 0:0, по пенальти выиграли швейцарцы.

Южноамериканские команды в 258 матчах с европейцами выиграли в 105. Последний раз это было в полуфинале Аргентина — Англия на прошедшем мундиале. Самые первые матчи между командами двух континентов прошли 14 июня 1930, и в обоих победили европейцы: Югославия обыграла Бразилию 2:1, а Румыния Перу 3:1.

Но у европейцев на сегодня выигранных матчей меньше, чем у южноамериканцев — 93 против 105. И по забитым Европа отстаёт: 337 против 364. Всего забит 701 гол, кто забил последний вы знаете.

Что касается главного противостояния, то Европа рванула вперёд в 21 веке. Если в 20 веке шли ноздря в ноздрю, то с 2006 европейские команды 4 раза подряд брали титул. Счёт 13:10 в пользу Европы по главному призу. И что-то давненько я не слышал про чисто южноамериканский финал мундиаля.

Интересно вот что. Число команд на мундиале резко возросло, в том числе увеличилась квота и для Европы, и для Юж.Америки. Казалось бы, число матчей между этими командами должно возрасти. Ан нет. Удивитесь, но число забитых и пропущенных в матчах между Европой и Юж.Америкой на прошедшем турнире оказалось ровно таким же, как и на предыдущем турнире.

Европейские команды и в 2022, и 2026 забили южноамериканским вратарям только по 9 голов, а пропустили сами каждый раз по 15. В 2022, правда, было 9 таких матчей, а в 2026 уже 13. Но это не много. Например, в 2014 подобных матчей было 15. И в 1998 было 15, в 2002 — 14. И ранее при намного меньшем количестве команд на турнире играли по 14 игр между собой эти континенты. В 1974 и 1986 — по 14 раз, в 1978 — 13 раз, в 1990 и 1994 — по 12. Но наибольшее количество таких матчей состоялось на ЧМ -62 — аж 16, включая и финал.

На какие номера ставить?

Больше всего голов с 90-х годов прошлого века стали забивать игроки с №9 на футболке. И эта тенденция сохраняется до сих пор.

На ЧМ -2026 №9 забили больше всех — 38 голов. На 2 гола меньше у №10, 34 гола забили игроки с №7. Остальные сильно поотстали.

На предыдущем мундиале №9 забили 28, №10 — все 30 голов. В сумме за два последних турнира — по 66 и у девяток, и у десяток. Но исторически №9 забивают чуть чаще.

С 1954, когда появились постоянные номера на время турнира у игроков, №9 забили 360 голов, №10 — 352. В последнее время обороты набрали бомбардиры с №7, того и гляди обойдут №11.

С каким счётом — тоже подсчитано

На прошедшем мундиале зафиксировано в 104 матчах 18 вариантов счёта — это наибольший показатель за всю историю Кубка мира. Это и понятно при 104 матчах.

Но предыдущий рекорд по количеству вариантов счёта был зафиксирован 72 года назад на ЧМ -54. 16 команд тогда сыграли между собой всего 26 матчей на турнире, но зафиксировано 16 вариантов счёта, из них 7 — впервые. Именно тогда были сыграны матчи, закончившиеся со счётом 4:4, 5:0, 7:5, 7:0, 7:2, 8:3 и 9:0 — эти варианты были впервые.

На ЧМ -2026 впервые был зафиксирован счёт 6:4. А вы говорите, для чего нужен матч за 3-е место. Вот, для этого, наверное, и нужен, для статистики.

Самыми популярными вариантами как и всегда остаются 1:0 и 2:1.

Всю неделю забивают

На первых турнирах Кубка мира по понедельникам вообще не играли. Потом увеличилось количество матчей и стали составлять расписание так, чтобы зрители не простаивали, особенно у телевизоров. Забивают ли в какие-то дни недели больше, намного больше, чем в остальные дни на мундиалях?

Когда забивают, а иногда и нет.

Чаще всего матчи проводятся в субботу в последние годы, так получается. Ну, и голов, соответственно, по субботам забивают больше. Но матчей-то не намного больше играется именно в субботу, а голов всё-таки по субботам подваливают.

Вот и на прошедшем мундиале 18 июля во субботу обе команды позабавились и на свет появился матч с 10 голами. Всего в субботу на ЧМ -2026 забили 59 — практически каждый 5-й гол на турнире. Остальные дни сильно отстали.

Но на прошлом мундиале было совсем не так. Тогда в субботу хоть и сыграно было наибольшее количество матчей, а вот забито-то было больше всего в понедельник — 31 против 21 субботних, парадокс.

Но это было исключением из правил — суббота всё-таки лидирует, например, по голам на последних 7 турнирах.

На прошедшем мундиале в субботу зарегистрировано 9 дублей, в понедельник 7. А в 2022 в Катаре всего один дубль был в субботу — мусульманская страна, пятница и суббота выходные, настрой не тот. А вот в понедельник было целых 5 дублей тогда.

Статистики иногда тоже шутят.

Про количество зрителей

Посещаемость огромная. Почти 7 млн зрителей посмотрели футбол на 16 стадионах.

Но вот на глаза мне попалась одна цифирь.

Стадион в Далласе, AT&T Stadium называется. Проведено 9 матчей, в том числе 5 в группах, 2 в 1/16 финала, 1 в 1/8 и полуфинал Испания — Франция.

Заявленная вместимость на время турнира — 70649 человек. Знаете, на скольких из 9 матчей был аншлаг? Только на 3 — когда играла Аргентина с Австрией и Иорданией, это в группе, и на матче 1/8 финала Португалия — Хорватия. На Месси и Криштиану ходили. А вот в полуфинале Испания — Франция 473 билета остались невыкупленными.

Между прочим, та же картина была и на ЧМ -2022. На полуфинал Франция — Марокко не продали 601 билет.

И на ЧМ -2018 на полуфинал в Санкт-Петербурге Франция — Бельгия не продали 182 билета.

Нет, это не с Францией связано. На мундиалях в 21 веке на полуфиналах практически всегда нет аншлага — в 2014 на обоих матчах, в т.ч. с участием Бразилии. Только в Германии в 2006 бил биток на всех последних матчах.

Интересные факты про прошедший мундиаль опубликовал Игорь Рабинер во вчерашнем СЭ . Особенно мне понравилось про 17 нумерованных мячей с чипами на каждый матч. Номерами с 1 по 11 играют, а мячи с 12 по 17 для раздачи — по одному каждой команде, другим нужным людям. Автору хет-трика стараются подарить именно тот мяч, который он и забил. А если все 3 раза он забивал разный мяч? Да и статистикам работы прибавится, каким там номером хет-трики получаются лучше?…

Также было удивительно узнать, что некоторые команды прибыли в США не совсем готовые по экипировке — то без номера футболка, то фамилия не соответствует номеру по заявке. Вспомнил сразу про сборную Южной Кореи на ЧМ -54, когда номера им на футболки приклеивали утюгом прямо перед матчем. Причём номера были с 1 по 11, а в официальной заявке игроки, вышедшие играть, были под совсем другими номерами. Весело было.

И ещё одну вещь прояснил. Кубок мира как трофей, или как ювелирное изделие — это собственность ФИФА . Именно этот трофей держат в руках победители, на стадионе после финала. В раздевалку этот Кубок победитель уносит, но не надолго. В раздевалке, без зрителей, вручённый оригинал Кубка изымается, команде вручается реплика (официальная копия) Кубка мира, которая и хранится в Федерации все 4 года, а потом возвращается ФИФА , для вручения на следующие 4 года следующему победителю. А сам оригинал находится в недрах ФИФА , на нём только сделают гравировку с указанием года и страны-чемпиона.

Реплика Кубка мира называется Winner’s Trophy. Именно её вы и видите на фото в качестве обложки статьи.

Никуда не деться от вполне обычной статистики. Если уж у ФИФА такие сложности с подсчётом сыгранного времени, приведу такие данные по лучшим по итогам турнира 4 командам. Написание имён и фамилий даю на языке оригинала, иногда это полезно.

Игрок Дата рождения № Сыграно минут И Г Unai Simón 11.06.1997 23 750 8 -1 Marc Cucurella 22.07.1998 24 750 8 Pau Cubarsí 22.01.2007 22 750 8 Aymeric Laporte 27.05.1994 14 728 8 Rodri 22.06.1996 16 726 8 Lamine Yamal 13.07.2007 19 615 8 1 Mikel Oyarzabal 21.04.1997 21 605 8 5 Pedro Porro 13.09.1999 12 563 6 2 Pedri 25.11.2002 20 500 8 Dani Olmo 07.05.1998 10 494 8 Álex Baena 20.07.2001 15 486 7 1 Fabián Ruiz 03.04.1996 8 321 8 1 Ferran Torres 29.02.2000 7 283 8 1 Mikel Merino 22.06.1996 6 194 8 2 Marcos Llorente 30.01.1995 5 187 3 Nico Williams 12.07.2002 17 109 6 Gavi 05.08.2004 9 76 2 Yéremy Pino 20.10.2002 11 69 2 Eric García 09.01.2001 4 21 1 Martín Zubimendi 02.02.1999 18 21 1 Marc Pubill 20.06.2003 2 1 1 Borja Iglesias 17.01.1993 26 1 1 Álex Grimaldo 20.09.1995 3 Víctor Muñoz 13.07.2003 25 David Raya 15.09.1995 1 Joan García 04.05.2001 13 Luis de la Fuente 21.06.1961 Испания, ЧМ -2026

Игрок Дата рождения № Сыграно минут И Г Emiliano Martínez 02.09.1992 23 810 8 -8 Alexis Mac Allister 24.12.1998 20 750 8 1 Lionel Messi 24.06.1987 10 740 8 8 Enzo Fernández 17.01.2001 24 660 7 2 Lisandro Martínez 18.01.1998 6 626 7 1 Cristian Romero 27.04.1998 13 611 7 1 Julián Alvarez 31.01.2000 9 601 8 1 Nahuel Molina 06.04.1998 26 531 7 Rodrigo De Paul 24.05.1994 7 495 7 Nicolás Tagliafico 31.08.1992 3 478 7 Leandro Paredes 29.06.1994 5 473 7 Lautaro Martínez 22.08.1997 22 310 7 3 Facundo Medina 28.05.1999 25 308 5 Nicolás González 06.04.1998 15 255 7 Nicolás Otamendi 12.02.1988 19 243 7 Thiago Almada 26.04.2001 16 242 5 Giuliano Simeone 18.12.2002 17 193 3 Gonzalo Montiel 01.01.1997 4 189 6 Marcos Senesi 10.05.1997 2 108 2 Exequiel Palacios 05.10.1998 14 90 1 Nico Paz 08.09.2004 18 70 2 Giovani Lo Celso 09.04.1996 11 60 1 1 Valentín Barco 23.07.2004 8 19 1 José Manuel López 06.12.2000 21 18 2 Juan Musso 06.05.1994 1 Gerónimo Rulli 20.05.1992 12 Lionel Scaloni 16.05.1978 Аргентина, ЧМ -2026

Игрок Дата рождения № Сыграно минут И Г Jordan Pickford 07.03.1994 1 660 7 -8 Marc Guéhi 13.07.2000 6 662 8 Harry Kane 28.07.1993 9 653 7 6 Ezri Konsa 23.10.1997 2 647 8 1 Elliot Anderson 06.11.2002 8 634 8 Jude Bellingham 29.06.2003 10 617 8 7 Declan Rice 14.01.1999 4 558 7 1 Nico O'Reilly 21.03.2005 3 464 7 Anthony Gordon 24.02.2001 18 400 6 1 Djed Spence 09.08.2000 25 400 8 Bukayo Saka 05.09.2001 7 358 7 3 Morgan Rogers 26.07.2002 17 336 7 John Stones 28.05.1994 5 330 5 Reece James 08.12.1999 24 318 5 Noni Madueke 10.03.2002 20 287 5 Marcus Rashford 31.10.1997 11 221 6 1 Eberechi Eze 29.06.1998 21 209 5 Jarell Quansah 29.01.2003 26 200 3 Dean Henderson 12.03.1997 13 90 1 -4 Ivan Toney 16.03.1996 22 80 2 Ollie Watkins 30.12.1995 19 51 2 Dan Burn 09.05.1992 15 32 3 Jordan Henderson 17.06.1990 14 6 1 Trevoh Chalobah 05.07.1999 12 1 1 Kobbie Mainoo 19.04.2005 16 James Trafford 10.10.2002 23 Thomas Tuchel (Германия) 29.08.1973 Англия, ЧМ -2026

Игрок Дата рождения № Сыграно минут И Г Mike Maignan 03.07.1995 16 720 8 -10 Kylian Mbappé 20.12.1998 10 697 8 10 Dayot Upamecano 27.10.1998 4 661 8 Michael Olise 12.12.2001 11 650 8 Jules Koundé 12.11.1998 5 602 8 Ousmane Dembélé 15.05.1997 7 597 8 6 Adrien Rabiot 03.04.1995 14 585 7 William Saliba 24.03.2001 17 480 6 Lucas Digne 20.07.1993 3 465 6 Désiré Doué 03.06.2005 20 398 8 1 Manu Koné 17.05.2001 6 386 5 Bradley Barcola 02.09.2002 12 384 8 3 Aurélien Tchouaméni 27.01.2000 8 360 4 Théo Hernández 06.10.1997 19 255 5 Maxence Lacroix 06.04.2000 26 240 3 Rayan Cherki 17.08.2003 24 124 7 Malo Gusto 19.05.2003 2 118 5 Warren Zaïre-Emery 08.03.2006 18 109 2 Ibrahima Konaté 25.05.1999 15 59 2 Jean-Philippe Mateta 28.06.1997 22 22 3 Maghnes Akliouche 25.02.2002 25 7 1 Marcus Thuram 06.08.1997 9 1 1 N'Golo Kanté 29.03.1991 13 Lucas Hernández 14.02.1996 21 Brice Samba 25.04.1994 1 Robin Risser 02.12.2004 23 Didier Deschamps 15.10.1968 Франция, ЧМ -2026

Не меньше, чем на неделю прерву свои изыскания — нужно отдохнуть, на природе, с внуками поиграть, фитонцидами подышать. До новых встреч.