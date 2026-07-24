ЧМ-2026: неочевидная статистика

Улеглись эмоции после финального матча, самое время дать слово цифрам. Причём, сегодня попробуем вывести в свет редко появляющиеся данные.
В одной из прошлых статей я уже приводил статистику по вовлечению арбитров в работу не на поле, а в комнате VAR.
На финал была назначена смешанная тройка VAR, по представителю от Европы, от Южной Америки и от нейтральной Азии.
Главным в комнате был немец Бастиан Данкерт. Его ассистентом стал колумбиец Николас Гальо, позади них на ногах финальный матч отработал Хамис Аль-Марри из Катара.
На финал отбирают самых лучших. Но цифры скажут и иное. Если немец Данкерт по количеству матчей в роли главного в комнате VAR вошёл в первую семёрку, то, например, катарец Аль-Марри в роли SVAR (он же AVAR3) и в десятку не входил до матча (3 матча на ногах у него было).
У Данкерта с его 6 матчами в роли VAR (с учётом финала) были ещё 6 матчей в роли SVAR, но ни разу он не был ассистентом VAR.
Колумбиец Гальо 5 матчей работал главным VAR, в одной игре был SVARщиком, финал стал для него 6-м в роли ассистента VAR.
Ну, не всё решают цифры в таком деле, как выбор судей на главные матчи.
В роли VAR наибольшее количество матчей провёл мексиканец Гильермо Пачеко — 7 раз. Плюс по 2 раза был и ассистентом, и на ногах.
Лидером по проведённым матчам в роли ассистента VAR стал француз Вилли Делажо — у него 9 матчей. В одном матче он был главным в комнате VAR.
Дольше всех на ногах в этой комнате простоял испанец Карлос Дель Серро Гранде — тоже в 9 матчах. Но на финал его, разумеется не могли назначить, свои играли на поле.
Знаете ли вы или нет, но на последних турнирах у ФИФА появилась охота назначать на главные матчи кроме троих в комнате VAR ещё двоих — в горячем резерве, а вдруг что пойдёт не так, травму получат или в обморок упадут.
Правда, про троих — это не совсем точно. На ЧМ-2018 и 2022 в комнате VAR работали 4 человека, был ещё Offside VAR или AVAR2, но нынче такого не было вовсе, но нумерацию оставили, чтобы не путать.
На ЧМ-2022 на каждый матч назначались ещё Standby VAR, т.е. VAR Наготове. На последние матчи, начиная с четвертьфиналов, к нему ещё добавляли Standby AVAR, т.е. Ассистент VAR Наготове.
На ЧМ-2026 на каждый матч никого Наготове не ставили. Но с четвертьфиналов стали назначать двоих. Одну бригаду задействовали даже дважды.
На финальный матч в роли VAR Наготове была назначена арбитр-женщина — Татиана Гусман из Никарагуа. С учётом её вовлечённости в дела VAR, она стала лидером по количеству матчей на турнире: 6 раз VAR, 1 матч в роли AVAR, 6 матчей на ногах и 1 матч в роли Standby VAR. Итого 14 матчей.
Такое же количество матчей в разных ипостасях набрали ещё двое — чилиец Хуан Лара и уругваец Леодан Гонсалес. Оба по разу были задействованы в роли Standby.
Мексиканец Гильермо Пачеко на финальном матче был Standby AVAR.
Медали за финал вручили всем. Хотя фото двух арбитров Standby с медалями я не видел.
Три арбитра из Словении и два резервных из Иордании с медалями после финала:
Слева направо: Мохаммад Аль-Калаф (резервный ассистент), Андраж Ковачич (ассистент), Славко Винчич (рефери), Томаж Кланчник (ассистент) и Адхам Махадмех (4-й официал).
А вот с медалями и троица из комнаты VAR:
Катарец Хамис Аль-Марри, Бастиан Данкерт (Германия) и Николас Гальо (Колумбия).
Плюс те двое, кто был начеку.
Татиана Гусман (Никарагуа):
Гильермо Пачеко (Мексика):
Если что, то двое африканских арбитра работали на матче за 3-е место в качестве резервных. Так что политес соблюдён, все континенты вовлечены. У ФИФА это на первом месте.
Кстати говоря, Николас Гальо (Колумбия) был в качестве Standby VAR в матче за 3-е место на ЧМ-2022, а Бастиан Данкерт в той же роли на финале ЧМ-2022. Получается, что немец Данкерт — первый в истории арбитр, работавший на 2 финалах мундиалей, в системе VAR. Ему 46 лет, как и словенцу Винчичу — достойное завершение карьеры арбитра.
Если вернуться к последствиям финального матча, то выяснилось следующее. Никакой красной карточки Паредесу арбитром показано не было. Там столько было стычек, что не поспевал словенец (его родители — сербы из Боснии и Герцеговины) разнимать, не то что залезать в карман то за карточкой, то за карандашом с блокнотом.
Появилось много видео с трибун. Кроме удара Молины в грудь Родри, наезда Паредеса на Эрика и Гави, был просто вопиющий удар в челюсть — один из тренеров Аргентины Роберто Айяла подошёл и заехал Ольмо, который мирно стоял с Эриком. Не хочу больше ковыряться в этом.
Но то, что сказал сам Паредес потом — это ж «веский аргумент»! Оказывается, Эрик непочтительно сказал о Месси — мол, на сей раз VAR ему не подмогнул. Тут «сила воли моя кончилася вся» и сначала Паредес налетел на Эрика, подставил подножку и свалил того на газон. И бежал Паредес к Эрику издалека, неуж=то издали всё расслышал? Испанец быстро вскочил, тогда Паредес и схватил испанца за горло — как можешь при мне говорить такое про нашего великого — и т.д., и т.п. Повторю, сам капитан безучастно смотрел на всё это, не пытаясь остановить своих. Роль капитана закончилась с финальным свистком, хотя повязка капитанская была на руке до последнего.
Испанцы также мастера провокаций. В этом составе явных таких нет. А вот тот, кто выносил Кубок мира и устанавливал его на постамент для награждения -- это великий провокатор в испанском футболе. Так что совсем белых и пушистых не стоит искать...
На сайте Вики убрали строчку из таблицы с удалением для Паредеса. Но.. Если залезть поглубже в раздел Рекорды и статистика, то там вновь всплывёт строка с красной карточкой Паредеса — то явится, то растворится…
В предыдущей статье про всё это безумство проигравших я привёл скан таблицы с сайта ФИФА по Дисциплине. Там кроме всего прочего есть 3 колонки: YC (жёлтые карточки), RC (красные) и IRC (непрямые красные).
У Аргентины, которая по штрафным баллам оказалась на первом месте, 15 жёлтых, 1 красная и 1 непрямая красная. Никаких уточнений в шапке таблицы нет.
Но после страстей внимательно посмотрел эту таблицу и увидел, что у Швейцарии также по 1 в обоих колонках по красным карточкам.
Должно-то быть 13 ЖК у Аргентины и 6 у Швейцарии, и по 1 удалению в обеих командах за 2 ЖК.
ФИФА сама путает с каждым турниром свои же правила.
Не помню в каком году, перед 2014 или позже, ФИФА разделила прямые и непрямые красные — отдельно учитывались прямые, отдельно непрямые, т.е. за 2 жёлтые в матче. Причём, было сказано и пересчитано количество жёлтых — те 2, которые превратились в красную, не учитывались в сумме жёлтых. Были и соответствующие таблицы в материалах от ФИФА по предыдущим турнирам, где всё это было пересчитано.
А что мы видим сейчас? У Аргентины 15 ЖК. Но это же с учётом как раз тех 2, что показаны Фернандесу в финале. То же самое и у Швейцарии, за удаление Эмболо за 2 жёлтые. Полный ералаш, каждый турнир выдумывают и переиначивают.
А уж как подсчитывают сыгранное время — это нонсенс. Я об этом уже говорил ранее. Буквально вчера в СЭ коллега Бурдаков опубликовал несколько статистических таблиц по разным показателям, топ-10.
Вот так выглядит по мнению статистика из СЭ первые 10 игроков по наибольшему количеству сыгранных минут:
Всё практически правильно, посчитано по устоявшейся годами методике — матч длится 90 минут или 120, либо по минуту удаления включительно, если таковое было.
Буквально вчера на сайте ФИФА в разделе Награды про Золотую, Серебряную и Бронзовую бутсу были красочные картинки про каждого из 3 лауреатов с указанием сыгранных ими минут. Сегодня эти творения убрали, остались только количество голов и ассистов.
Но в разделе статистика игроков количество сыгранных минут осталась:
Тут явный диссонанс. Я уже говорил, что ФИФА в сыгранные минуты отсчитывает с момента запуска секундомера и до окончания тайма, не выключая его и во время водопоя. Так что в одном тайме у игрока легко наберётся вместо положенных 45 минут так и все 55. Ерунда полная.
Никогда ещё компенсированное время не прибавляли к сыгранному, а тут ещё и рекламную паузу прихватывают.
Кстати, если не придираться по мелочам к данным СЭ — то они верны. Но отсутствует в этой десятке главный бомбардир турнира Килиан Мбаппе — у него накопилось за 8 матчей 697 минут. Так что две последние строки должны быть с игроками Франции.
Килиан Мбаппе на 3 мундиалях сыграл 1828 минут, забил 22 гола — каждые 83 минуты у него гол, ну, так и матчей у него 22, понятно.
По поводу Марка Геи и других игроков. В соцсетях много роликов, где сами футболисты на камеру произносят своё имя и фамилию. А на листе бумаги у них в руках и имя и фамилия написаны. Полезная штука.
Сам английский защитник на некоторых видео говорит как правильно надо произносить, и даже как неправильно. Марк Геи, с ударением на Е (но не Э). А то комментатор на Матч ТВ в матче с Францией ударял его фамилию усердно на И.
Насчёт придирок по мелочам. Если матч длится 90 минут, тайм 45 минут, то замена на 90-й или 90+какой-то минуте — сколько в подсчёт брать? Если все 90 отдадите тому, кого заменили, то тому, кто вышел на замену останется ноль минут: 90-90 = 0. Если игрок заменён на 89 мин, то ему пишут 89 сыграно, а разница между 90 и его сыгранными минутами отойдёт вышедшему на замену: 90-89=1 минута. Точно также поступают и с заменёнными на 90-х минутах: 89 у заменённого, а 1 минута у вышедшего — и не важно, сколько играли в компенсированное время. Сумма минут у этих двух игроков всегда должна быть 90 (или 120 с овертаймом). Но не все так считают, поэтому 1 минута у кого-то бывает лишней, кому-то не додали. Но это условности.
С самого первого мундиаля идёт противостояние между главными конкурентами за титул — между сборными из Европы и Южной Америки.
В 21 веке проведено 7 турниров, только в 2002 и 2022 титул уплывал за океан, все остальные турниры выигрывали европейцы. Хотя 4 из 7 финалов были как раз между Европой и Юж.Америкой. Только на ЧМ-30 и ЧМ-50 первые два места доставались южноамериканским командам, а финал между ними был только один в 1930. В 1950 по регламенту не было плей-офф, но последний матч в группе второго этапа и был самым драматичным финалом по сути, когда Уругвай одолел Бразилию на Маракане при 200 тысячах зрителей.
Из 1068 сыгранных на мундиалях матчей зафиксировано 258 между командами Европы и Юж.Америки.
60 матчей завершились вничью, в том числе и те, в которых потом били послематчевые пенальти. Как раз 60-й ничьей стал поединок на ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия, закончившийся со счётом 0:0, по пенальти выиграли швейцарцы.
Южноамериканские команды в 258 матчах с европейцами выиграли в 105. Последний раз это было в полуфинале Аргентина — Англия на прошедшем мундиале. Самые первые матчи между командами двух континентов прошли 14 июня 1930, и в обоих победили европейцы: Югославия обыграла Бразилию 2:1, а Румыния Перу 3:1.
Но у европейцев на сегодня выигранных матчей меньше, чем у южноамериканцев — 93 против 105. И по забитым Европа отстаёт: 337 против 364. Всего забит 701 гол, кто забил последний вы знаете.
Что касается главного противостояния, то Европа рванула вперёд в 21 веке. Если в 20 веке шли ноздря в ноздрю, то с 2006 европейские команды 4 раза подряд брали титул. Счёт 13:10 в пользу Европы по главному призу. И что-то давненько я не слышал про чисто южноамериканский финал мундиаля.
Интересно вот что. Число команд на мундиале резко возросло, в том числе увеличилась квота и для Европы, и для Юж.Америки. Казалось бы, число матчей между этими командами должно возрасти. Ан нет. Удивитесь, но число забитых и пропущенных в матчах между Европой и Юж.Америкой на прошедшем турнире оказалось ровно таким же, как и на предыдущем турнире.
Европейские команды и в 2022, и 2026 забили южноамериканским вратарям только по 9 голов, а пропустили сами каждый раз по 15. В 2022, правда, было 9 таких матчей, а в 2026 уже 13. Но это не много. Например, в 2014 подобных матчей было 15. И в 1998 было 15, в 2002 — 14. И ранее при намного меньшем количестве команд на турнире играли по 14 игр между собой эти континенты. В 1974 и 1986 — по 14 раз, в 1978 — 13 раз, в 1990 и 1994 — по 12. Но наибольшее количество таких матчей состоялось на ЧМ-62 — аж 16, включая и финал.
Больше всего голов с 90-х годов прошлого века стали забивать игроки с №9 на футболке. И эта тенденция сохраняется до сих пор.
На ЧМ-2026 №9 забили больше всех — 38 голов. На 2 гола меньше у №10, 34 гола забили игроки с №7. Остальные сильно поотстали.
На предыдущем мундиале №9 забили 28, №10 — все 30 голов. В сумме за два последних турнира — по 66 и у девяток, и у десяток. Но исторически №9 забивают чуть чаще.
С 1954, когда появились постоянные номера на время турнира у игроков, №9 забили 360 голов, №10 — 352. В последнее время обороты набрали бомбардиры с №7, того и гляди обойдут №11.
На прошедшем мундиале зафиксировано в 104 матчах 18 вариантов счёта — это наибольший показатель за всю историю Кубка мира. Это и понятно при 104 матчах.
Но предыдущий рекорд по количеству вариантов счёта был зафиксирован 72 года назад на ЧМ-54. 16 команд тогда сыграли между собой всего 26 матчей на турнире, но зафиксировано 16 вариантов счёта, из них 7 — впервые. Именно тогда были сыграны матчи, закончившиеся со счётом 4:4, 5:0, 7:5, 7:0, 7:2, 8:3 и 9:0 — эти варианты были впервые.
На ЧМ-2026 впервые был зафиксирован счёт 6:4. А вы говорите, для чего нужен матч за 3-е место. Вот, для этого, наверное, и нужен, для статистики.
Самыми популярными вариантами как и всегда остаются 1:0 и 2:1.
На первых турнирах Кубка мира по понедельникам вообще не играли. Потом увеличилось количество матчей и стали составлять расписание так, чтобы зрители не простаивали, особенно у телевизоров. Забивают ли в какие-то дни недели больше, намного больше, чем в остальные дни на мундиалях?
Когда забивают, а иногда и нет.
Чаще всего матчи проводятся в субботу в последние годы, так получается. Ну, и голов, соответственно, по субботам забивают больше. Но матчей-то не намного больше играется именно в субботу, а голов всё-таки по субботам подваливают.
Вот и на прошедшем мундиале 18 июля во субботу обе команды позабавились и на свет появился матч с 10 голами. Всего в субботу на ЧМ-2026 забили 59 — практически каждый 5-й гол на турнире. Остальные дни сильно отстали.
Но на прошлом мундиале было совсем не так. Тогда в субботу хоть и сыграно было наибольшее количество матчей, а вот забито-то было больше всего в понедельник — 31 против 21 субботних, парадокс.
Но это было исключением из правил — суббота всё-таки лидирует, например, по голам на последних 7 турнирах.
На прошедшем мундиале в субботу зарегистрировано 9 дублей, в понедельник 7. А в 2022 в Катаре всего один дубль был в субботу — мусульманская страна, пятница и суббота выходные, настрой не тот. А вот в понедельник было целых 5 дублей тогда.
Статистики иногда тоже шутят.
Посещаемость огромная. Почти 7 млн зрителей посмотрели футбол на 16 стадионах.
Но вот на глаза мне попалась одна цифирь.
Стадион в Далласе, AT&T Stadium называется. Проведено 9 матчей, в том числе 5 в группах, 2 в 1/16 финала, 1 в 1/8 и полуфинал Испания — Франция.
Заявленная вместимость на время турнира — 70649 человек. Знаете, на скольких из 9 матчей был аншлаг? Только на 3 — когда играла Аргентина с Австрией и Иорданией, это в группе, и на матче 1/8 финала Португалия — Хорватия. На Месси и Криштиану ходили. А вот в полуфинале Испания — Франция 473 билета остались невыкупленными.
Между прочим, та же картина была и на ЧМ-2022. На полуфинал Франция — Марокко не продали 601 билет.
И на ЧМ-2018 на полуфинал в Санкт-Петербурге Франция — Бельгия не продали 182 билета.
Нет, это не с Францией связано. На мундиалях в 21 веке на полуфиналах практически всегда нет аншлага — в 2014 на обоих матчах, в т.ч. с участием Бразилии. Только в Германии в 2006 бил биток на всех последних матчах.
Интересные факты про прошедший мундиаль опубликовал Игорь Рабинер во вчерашнем СЭ. Особенно мне понравилось про 17 нумерованных мячей с чипами на каждый матч. Номерами с 1 по 11 играют, а мячи с 12 по 17 для раздачи — по одному каждой команде, другим нужным людям. Автору хет-трика стараются подарить именно тот мяч, который он и забил. А если все 3 раза он забивал разный мяч? Да и статистикам работы прибавится, каким там номером хет-трики получаются лучше?…
Также было удивительно узнать, что некоторые команды прибыли в США не совсем готовые по экипировке — то без номера футболка, то фамилия не соответствует номеру по заявке. Вспомнил сразу про сборную Южной Кореи на ЧМ-54, когда номера им на футболки приклеивали утюгом прямо перед матчем. Причём номера были с 1 по 11, а в официальной заявке игроки, вышедшие играть, были под совсем другими номерами. Весело было.
И ещё одну вещь прояснил. Кубок мира как трофей, или как ювелирное изделие — это собственность ФИФА. Именно этот трофей держат в руках победители, на стадионе после финала. В раздевалку этот Кубок победитель уносит, но не надолго. В раздевалке, без зрителей, вручённый оригинал Кубка изымается, команде вручается реплика (официальная копия) Кубка мира, которая и хранится в Федерации все 4 года, а потом возвращается ФИФА, для вручения на следующие 4 года следующему победителю. А сам оригинал находится в недрах ФИФА, на нём только сделают гравировку с указанием года и страны-чемпиона.
Реплика Кубка мира называется Winner’s Trophy. Именно её вы и видите на фото в качестве обложки статьи.
Никуда не деться от вполне обычной статистики. Если уж у ФИФА такие сложности с подсчётом сыгранного времени, приведу такие данные по лучшим по итогам турнира 4 командам. Написание имён и фамилий даю на языке оригинала, иногда это полезно.
|
Игрок
|
Дата рождения
|
№
|
Сыграно минут
|
И
|
Г
|
Unai Simón
|
11.06.1997
|
23
|
750
|
8
|
-1
|
Marc Cucurella
|
22.07.1998
|
24
|
750
|
8
|
|
Pau Cubarsí
|
22.01.2007
|
22
|
750
|
8
|
|
Aymeric Laporte
|
27.05.1994
|
14
|
728
|
8
|
|
Rodri
|
22.06.1996
|
16
|
726
|
8
|
|
Lamine Yamal
|
13.07.2007
|
19
|
615
|
8
|
1
|
Mikel Oyarzabal
|
21.04.1997
|
21
|
605
|
8
|
5
|
Pedro Porro
|
13.09.1999
|
12
|
563
|
6
|
2
|
Pedri
|
25.11.2002
|
20
|
500
|
8
|
|
Dani Olmo
|
07.05.1998
|
10
|
494
|
8
|
|
Álex Baena
|
20.07.2001
|
15
|
486
|
7
|
1
|
Fabián Ruiz
|
03.04.1996
|
8
|
321
|
8
|
1
|
Ferran Torres
|
29.02.2000
|
7
|
283
|
8
|
1
|
Mikel Merino
|
22.06.1996
|
6
|
194
|
8
|
2
|
Marcos Llorente
|
30.01.1995
|
5
|
187
|
3
|
|
Nico Williams
|
12.07.2002
|
17
|
109
|
6
|
|
Gavi
|
05.08.2004
|
9
|
76
|
2
|
|
Yéremy Pino
|
20.10.2002
|
11
|
69
|
2
|
|
Eric García
|
09.01.2001
|
4
|
21
|
1
|
|
Martín Zubimendi
|
02.02.1999
|
18
|
21
|
1
|
|
Marc Pubill
|
20.06.2003
|
2
|
1
|
1
|
|
Borja Iglesias
|
17.01.1993
|
26
|
1
|
1
|
|
Álex Grimaldo
|
20.09.1995
|
3
|
|
|
|
Víctor Muñoz
|
13.07.2003
|
25
|
|
|
|
David Raya
|
15.09.1995
|
1
|
|
|
|
Joan García
|
04.05.2001
|
13
|
|
|
|
Luis de la Fuente
|
21.06.1961
|
Испания, ЧМ-2026
|
Игрок
|
Дата рождения
|
№
|
Сыграно минут
|
И
|
Г
|
Emiliano Martínez
|
02.09.1992
|
23
|
810
|
8
|
-8
|
Alexis Mac Allister
|
24.12.1998
|
20
|
750
|
8
|
1
|
Lionel Messi
|
24.06.1987
|
10
|
740
|
8
|
8
|
Enzo Fernández
|
17.01.2001
|
24
|
660
|
7
|
2
|
Lisandro Martínez
|
18.01.1998
|
6
|
626
|
7
|
1
|
Cristian Romero
|
27.04.1998
|
13
|
611
|
7
|
1
|
Julián Alvarez
|
31.01.2000
|
9
|
601
|
8
|
1
|
Nahuel Molina
|
06.04.1998
|
26
|
531
|
7
|
|
Rodrigo De Paul
|
24.05.1994
|
7
|
495
|
7
|
|
Nicolás Tagliafico
|
31.08.1992
|
3
|
478
|
7
|
|
Leandro Paredes
|
29.06.1994
|
5
|
473
|
7
|
|
Lautaro Martínez
|
22.08.1997
|
22
|
310
|
7
|
3
|
Facundo Medina
|
28.05.1999
|
25
|
308
|
5
|
|
Nicolás González
|
06.04.1998
|
15
|
255
|
7
|
|
Nicolás Otamendi
|
12.02.1988
|
19
|
243
|
7
|
|
Thiago Almada
|
26.04.2001
|
16
|
242
|
5
|
|
Giuliano Simeone
|
18.12.2002
|
17
|
193
|
3
|
|
Gonzalo Montiel
|
01.01.1997
|
4
|
189
|
6
|
|
Marcos Senesi
|
10.05.1997
|
2
|
108
|
2
|
|
Exequiel Palacios
|
05.10.1998
|
14
|
90
|
1
|
|
Nico Paz
|
08.09.2004
|
18
|
70
|
2
|
|
Giovani Lo Celso
|
09.04.1996
|
11
|
60
|
1
|
1
|
Valentín Barco
|
23.07.2004
|
8
|
19
|
1
|
|
José Manuel López
|
06.12.2000
|
21
|
18
|
2
|
|
Juan Musso
|
06.05.1994
|
1
|
|
|
|
Gerónimo Rulli
|
20.05.1992
|
12
|
|
|
|
Lionel Scaloni
|
16.05.1978
|
Аргентина, ЧМ-2026
|
Игрок
|
Дата рождения
|
№
|
Сыграно минут
|
И
|
Г
|
Jordan Pickford
|
07.03.1994
|
1
|
660
|
7
|
-8
|
Marc Guéhi
|
13.07.2000
|
6
|
662
|
8
|
|
Harry Kane
|
28.07.1993
|
9
|
653
|
7
|
6
|
Ezri Konsa
|
23.10.1997
|
2
|
647
|
8
|
1
|
Elliot Anderson
|
06.11.2002
|
8
|
634
|
8
|
|
Jude Bellingham
|
29.06.2003
|
10
|
617
|
8
|
7
|
Declan Rice
|
14.01.1999
|
4
|
558
|
7
|
1
|
Nico O'Reilly
|
21.03.2005
|
3
|
464
|
7
|
|
Anthony Gordon
|
24.02.2001
|
18
|
400
|
6
|
1
|
Djed Spence
|
09.08.2000
|
25
|
400
|
8
|
|
Bukayo Saka
|
05.09.2001
|
7
|
358
|
7
|
3
|
Morgan Rogers
|
26.07.2002
|
17
|
336
|
7
|
|
John Stones
|
28.05.1994
|
5
|
330
|
5
|
|
Reece James
|
08.12.1999
|
24
|
318
|
5
|
|
Noni Madueke
|
10.03.2002
|
20
|
287
|
5
|
|
Marcus Rashford
|
31.10.1997
|
11
|
221
|
6
|
1
|
Eberechi Eze
|
29.06.1998
|
21
|
209
|
5
|
|
Jarell Quansah
|
29.01.2003
|
26
|
200
|
3
|
|
Dean Henderson
|
12.03.1997
|
13
|
90
|
1
|
-4
|
Ivan Toney
|
16.03.1996
|
22
|
80
|
2
|
|
Ollie Watkins
|
30.12.1995
|
19
|
51
|
2
|
|
Dan Burn
|
09.05.1992
|
15
|
32
|
3
|
|
Jordan Henderson
|
17.06.1990
|
14
|
6
|
1
|
|
Trevoh Chalobah
|
05.07.1999
|
12
|
1
|
1
|
|
Kobbie Mainoo
|
19.04.2005
|
16
|
|
|
|
James Trafford
|
10.10.2002
|
23
|
|
|
|
Thomas Tuchel (Германия)
|
29.08.1973
|
Англия, ЧМ-2026
|
Игрок
|
Дата рождения
|
№
|
Сыграно минут
|
И
|
Г
|
Mike Maignan
|
03.07.1995
|
16
|
720
|
8
|
-10
|
Kylian Mbappé
|
20.12.1998
|
10
|
697
|
8
|
10
|
Dayot Upamecano
|
27.10.1998
|
4
|
661
|
8
|
|
Michael Olise
|
12.12.2001
|
11
|
650
|
8
|
|
Jules Koundé
|
12.11.1998
|
5
|
602
|
8
|
|
Ousmane Dembélé
|
15.05.1997
|
7
|
597
|
8
|
6
|
Adrien Rabiot
|
03.04.1995
|
14
|
585
|
7
|
|
William Saliba
|
24.03.2001
|
17
|
480
|
6
|
|
Lucas Digne
|
20.07.1993
|
3
|
465
|
6
|
|
Désiré Doué
|
03.06.2005
|
20
|
398
|
8
|
1
|
Manu Koné
|
17.05.2001
|
6
|
386
|
5
|
|
Bradley Barcola
|
02.09.2002
|
12
|
384
|
8
|
3
|
Aurélien Tchouaméni
|
27.01.2000
|
8
|
360
|
4
|
|
Théo Hernández
|
06.10.1997
|
19
|
255
|
5
|
|
Maxence Lacroix
|
06.04.2000
|
26
|
240
|
3
|
|
Rayan Cherki
|
17.08.2003
|
24
|
124
|
7
|
|
Malo Gusto
|
19.05.2003
|
2
|
118
|
5
|
|
Warren Zaïre-Emery
|
08.03.2006
|
18
|
109
|
2
|
|
Ibrahima Konaté
|
25.05.1999
|
15
|
59
|
2
|
|
Jean-Philippe Mateta
|
28.06.1997
|
22
|
22
|
3
|
|
Maghnes Akliouche
|
25.02.2002
|
25
|
7
|
1
|
|
Marcus Thuram
|
06.08.1997
|
9
|
1
|
1
|
|
N'Golo Kanté
|
29.03.1991
|
13
|
|
|
|
Lucas Hernández
|
14.02.1996
|
21
|
|
|
|
Brice Samba
|
25.04.1994
|
1
|
|
|
|
Robin Risser
|
02.12.2004
|
23
|
|
|
|
Didier Deschamps
|
15.10.1968
|
Франция, ЧМ-2026
Не меньше, чем на неделю прерву свои изыскания — нужно отдохнуть, на природе, с внуками поиграть, фитонцидами подышать. До новых встреч.