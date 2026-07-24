Пирло в шаге от прихода в сборную Италии. Кого он опережает в борьбе за важную должность

сегодня, 21:00

Не тот, кого хотели взять на работу.

Вся Италия, наверное, хотела увидеть Пепа Гвардиолу следующим тренером сборной. Но эти надежды быстро рухнули — испанец отказался. Так что же им теперь делать? Как бы ни было интересно увидеть Гвардиолу в роли тренера национальной сборной после его ухода из «Манчестер Сити», но он еще не готов идти на новую работу.

Таким образом, Дженнаро Гаттузо сменит кто-то другой. Если верить Фабрицио Романо, то это будет Андреа Пирло. Но вот какие есть (или уже были) другие кандидаты на эту роль. Сильвио Бальдини исполнял обязанности главного тренера с момента отставки Гаттузо, но 67-летний специалист, который обычно тренирует молодежную сборную страны до 21 года, не станет долгосрочным решением. Это было понятно всем. Его и рассматривать не стоит.

Антонио Конте

Прошло десять лет с тех пор, как Конте ушел с поста тренера сборной Италии после Евро-2016. Возможно, пришло время подумать о воссоединении. После двух лет работы в сборной Конте хотел вернуться в клубный футбол и возглавил «Челси». Однако, имея за плечами опыт работы в «Интере», «Тоттенхэме» и «Наполи», у него остается все меньше хороших вариантов для продолжения карьеры именно на клубном уровне. Конте, которому скоро исполнится 57 лет, является одним из самых успешных тактиков, которых когда-либо породила Италия. Правда, с Антонио всегда есть подвох. Он — резкая фигура, которая везде, куда бы ни пошла, вызывает трения. Но он также добивается результатов. Выигрывал чемпионские титулы с «Челси», «Интером» и «Наполи». А теперь, когда все скамейки запасных в Серии А заняты перед началом нового сезона, возвращение в национальную сборную могло стать для Конте лучшим вариантом. А мог бы и в РПЛ поработать!

Роберто Манчини

После того как Италия не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, именно к Манчини обратилась сборная Италии. Сможет ли она повторить этот трюк после того как не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира 2026 года? Да, Манчини был у руля команды и тогда, когда она не попала на турнир 2022 года. Но до этого он привёл её к победе на Евро-2020. В Италии, возможно, чувствуют необходимость двигаться в новом направлении, но, учитывая, что кандидаты не особенно выделяются, кандидатуру Манчини стоило бы пересмотреть. В период своей предыдущей работы его процент побед составлял 61%. В 2023 году он покинул свой пост, чтобы на два года возглавить сборную Саудовской Аравии, после чего провел прошлый сезон, вернувшись к тренерской работе в клубе «Аль-Садд». Однако 61-летний специалист покинул катарский клуб на год раньше запланированного срока этим летом, что потенциально может привести к его возвращению в Италию.

Хави

Теперь о более интересном варианте. Бывший тренер «Барселоны» Хави готов перейти к работе в сборной. Он недавно сам об этом заявил.

Моим следующим шагом могла бы стать национальная сборная. Я скажу это открыто: это позволило бы мне подняться на новый уровень. У меня есть семья. Клуб не позволяет мне проводить столько времени с семьей, сколько это можно делать при работе в сборной. Я очень хочу принять участие в чемпионате мира в качестве тренера, Евро, Кубке Африканских наций или Кубке Азии.

После победы сборной Испании на чемпионате мира под руководством Луиса де Фуэнте этот пост вряд ли станет доступным, и Хави, похоже, придется искать место за пределами родной страны. Как тренер Хави пользуется авторитетом среди футболистов. Он умеет продвигать молодежь – например, именно он подарил Ламину Ямалу дебют в «Барселоне» – и именно такое видение необходимо Италии, если они хотят наконец-то попасть на мундиаль. Впрочем, есть вариант у Хави и в Серии А.

Андреа Пирло

Ушел один полузащитник сборной Италии, пришел другой? Соратник Гаттузо, победитель чемпионата мира 2006 года Пирло, вероятно, станет следующим главным тренером сборной Италии. Судить о его карьере тренера непросто. Он рано взялся за работу в «Ювентусе», выиграв Кубок Италии, но был уволен только после одного сезона, когда команда потеряла чемпионский титул в Серии А. С тех пор он работал в Турции, Серии Б и ОАЭ .

Тиаго Мотта

Даже одна неудача в большом клубе может повлиять на репутацию тренера. Мотта заработал репутацию одного из самых многообещающих тренеров Европы после того, как вывел «Болонью» в Лигу чемпионов. А потом был «Ювентус».

Фабио Каннаваро

Еще один бывший чемпион мира в составе сборной Италии Каннаваро присутствовал на чемпионате мира этим летом в качестве тренера сборной Узбекистана. Ранее он также тренировал китайские команды, а в Италии работал с такими клубами, как «Беневенто» и «Удинезе». Контракт Каннаваро с Узбекистаном всё ещё действует, но Италия может попытаться переманить его на родину. Очевидно, что ожидания и давление будут совершенно иными по сравнению с его нынешней должностью, но это того стоит.

Конечно, в футболе всякое бывает. И Пирло может не возглавить сборную Италии. Но если даже это случится, то это точно будет кто-то из списка выше. Как вы считаете, Андреа – лучший вариант из всех на данный момент? Или нужно было сделать Пепу предложение, от которого он не смог бы отказаться?