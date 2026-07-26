Холанд повстречал Ксению Собчак, Винисиус сделал пластическую операцию. Лучшее из Сети

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Рафинья Алькантара сыграл свадьбу.
Винисиус Жуниор снова сошелся с Вирджинией Фонсекой. Да, бразилец сделал пластическую операцию. Изменил подбородок.
Иван Ракитич наслаждается летом.
Роман Зобнин развелся. Об этом сообщила его уже бывшая супруга Рамина.
Маркос Льоренте и Ферран Торрес расслабились после победы на ЧМ-2026.
Роналдо встретил Мадонну.
Эрлингу Холанду исполнилось 26 лет. Вот в каком виде он путешествует по миру.
И даже встретил Ксению Собчак.
И сходил на свадьбу Доннаруммы.
Роналдиньо снялся в забавной рекламе.
Всем хороших выходных, друзья! Красивых закатов, как у Матео Ковачича.
Томас Мюллер теперь чаще будет встречаться с Робертом Левандовским, ведь поляк перебрался в МЛС.
Рубен Диаш порадовал подписчиц фото топлес.
Неймар продолжает играть в покер в свободное время.
Серхио Рамос похвастался физической формой.
Килиан Мбаппе провел время со своей девушкой в Париже.
Эндрик определился с именем для сына — назовут Кендрик.
Всем хорошего вечера воскресенья, друзья!