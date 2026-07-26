Холанд повстречал Ксению Собчак, Винисиус сделал пластическую операцию. Лучшее из Сети

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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

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Винисиус Жуниор снова сошелся с Вирджинией Фонсекой. Да, бразилец сделал пластическую операцию. Изменил подбородок.

Иван Ракитич наслаждается летом.

Роман Зобнин развелся. Об этом сообщила его уже бывшая супруга Рамина.

Маркос Льоренте и Ферран Торрес расслабились после победы на ЧМ -2026.

Роналдо встретил Мадонну.

Эрлингу Холанду исполнилось 26 лет. Вот в каком виде он путешествует по миру.

И даже встретил Ксению Собчак.

И сходил на свадьбу Доннаруммы.

Роналдиньо снялся в забавной рекламе.

Всем хороших выходных, друзья! Красивых закатов, как у Матео Ковачича.

Томас Мюллер теперь чаще будет встречаться с Робертом Левандовским, ведь поляк перебрался в МЛС .

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Серхио Рамос похвастался физической формой.

Килиан Мбаппе провел время со своей девушкой в Париже.

Эндрик определился с именем для сына — назовут Кендрик.

Всем хорошего вечера воскресенья, друзья!