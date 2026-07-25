«Тронете мою семью – уволюсь». Жесткий Клопп угрожает немцам

сегодня, 10:00

Клопп понимает немецкую публику

В Германии поезда давно не ходят по расписанию. И в футболе не всё идеально. Многие удивились, что Клопп начал работу в сборной Германии с угрозы уйти, если журналисты и фанаты тронут его семью. Но в словах Юргена отражены глубокие знания о немецком народе и футболе. Сборная Германии 12 лет без трофеев, а до этого пауза длилась 18 лет. К началу Евро-2028 за три десятилетия у них будет один кубок и много неудач. Многие фанаты и журналисты относятся к сборной с нескрываемым пренебрежением.

Клопп знает, что немцы разлюбили игроков. Даже после победы на ЧМ -2014 не было искреннего проявления чувств. Немцы зажрались? Владельцы сезонных абонементов «Баварии» всё чаще не приходят на матчи Бундеслиги. Скучающие бюргеры ходят только на поединки Лиги чемпионов. Клопп понимает, что нет любви. А на контрасте кадры, как Скалони встретили после неудачи в финале ЧМ . Лионеля задарили вином и едой, словно он сельский врач из прошлого, который привез вакцину и спас детей от смерти.

Скалони может открыть музей с подарками, а Клопп вспомнил, как немцы унижали Нагельсманна в сборной и Тухеля на клубном уровне. Именно поэтому Юрген обозначил границы, ведь у немцев исторически проблемы с их принятием. Тренер правильно оценивает людей, которым будет доказывать футбольный класс. Клопп прямо сказал, что делает одолжение землякам и пришел пахать не ради себя, а ради фанатов. При этом если публика скажет, что у него получается – тренер уволится без финансовой компенсации.

Клопп прав, что ведет себя, как герой Лиама Ниссона в фильме «Заложница». Если Юрген допустит, чтобы атаковали его близких, то не завоюет авторитет. Журналисты ВВС анонсировали новость об угрозах Клоппа двусмысленной фразой с намеком, что тренер «строит рейх», за что получили по шапке. Именно об этом говорил Юрген. Многие помешались на провокациях. Футболисты не выдерживают давления и чаще проигрывают. Клопп считает работу в сборной вершиной карьеры, но показал, что он – главный босс.

Немцы слабее французов и отстают

Клопп вспомнил Францию, Испанию и Аргентину, перечисляя страны, где футбольное хозяйство обустроено лучше, чем в Германии. Юрген работал на «Ред Булл», курируя футбольные проекты. Он видел игры молодежных команд по всему миру, и его экспертная оценка – впереди ровно три страны. У немцев не все так запущенно, как в Италии и в Бразилии, но они тоже заметно отстали, хотя Германия богаче Испании и Франции, не говоря об Аргентине. Машина сломалась и её не починить без очень умного механика.

Тренер вспомнил Мбаппе, Дуэ и Дембеле, ведь у немцев нехватка индивидуалистов, которые сделают разницу в важном матче. Трусливая серия пенальти против Парагвая показала, что с характером тоже проблемы. Многие отказались исполнять шестой удар, пошел центральный защитник Та, но Джонатан пробил выше ворот. Мимо полтора десятилетия били немецкие футбольные чиновники, ведь они сделали всё, чтобы система работала на самые богатые клубы, которые зачастую воруют таланты у остальных.

В «Баварии» не воспитали Киммиха, Крооса и Нойера, а Хуммельса недооценили. На юношеском уровне «Штутгарт» и «Хоффенхайм» играют интереснее «Баварии» и «Байера». Богатые клубы делают ставку на быстрый перевод таланта в основу, что с одной стороны логично, а с другой – не позволяет их организму окрепнуть без травм. Мусиала и Вирц – идеальные примеры. Обоих рано бросили в топку Бундеслиги, оба пережили серию травм, ведь немецкий футбол намного опаснее французского для молодых игроков.

Клопп прав, что немцы играют в футбол хуже, чем их западные соседи. Но при этом интенсивность и резкость выше в Германии. Даже на уровне региональных лиг выбрали футбол единоборств и беготни. Дети не успевают получить тактические знания, как во Франции, Испании и Аргентине, где подобрали правильную скорость футбольной адаптации. Всему свое время, а немцы выдумали, что чем больше единоборств – тем легче получить чемпионов Европы и мира. Надо стать мудрее и учиться у сильнейших конкурентов.

Клубный Клопп не подходит сборной

Немецкие сборные успешны на юношеском уровне. Физически они превосходят конкурентов, как и англичане. Но души в их футбольном стиле больше нет, отсюда проблемы после перехода во взрослый футбол. Мир сборных отличается от мира клубов. Клопп – великий клубный тренер, «Боруссия» и «Ливерпуль» поднялись на новый уровень с Юргеном. Но для успеха со сборной надо быть скромнее, чем немец. Например, испанцы нашли тренера де ла Фуэнте по объявлению в газете, они совсем не знали о талантах Луиса.

В 2011 году тренера уволили из «Алавеса» через три месяца после назначения. Де ла Фуэнте не справился в третьем дивизионе и увидел объявление в газете о поисках тренера для сборной Испании в категории до 19 лет. Наставник прошел долгий путь, прежде чем ему доверили «Красную фурию». Луис изучил систему на всех уровнях и преподавал в тренерской академии. А вот Клопп – классический клубный тренер по философии. Юрген выстраивал команды под себя, ориентируясь на грамотные дорогие трансферы.

Немец пересобрал основу «Ливерпуля», заставив американских владельцев клуба потратить деньги. В сборной Германии скауты не выдадут список крутых крайних защитников и не найдут идеального центрального форварда уровня Герда Мюллера. Чтобы добиться успеха в сборной, Клоппу важно закрыть страницу с работой в клубах и понять, что теперь он – ключевой реформатор немецкого футбола. Надо мыслить системно, причем план Юргена должен повлиять на все уровни, начиная с региональных лиг для школьников.

Например, восточная часть Германии не поставляет футболистов для сборных, и это стратегическая проблема. Половина страны отстает, из-за чего легче потерять талантливого игрока, вроде Тони Крооса – уроженца ГДР . Не все родители бросят работу и дом, чтобы их маленький сын бегал за мячом в Леверкузене. Клопп знает о проблеме, ведь работал на клуб на востоке Германии. «Ред Булл» выбил компенсацию за Юргена: один миллион евро в благотворительный фонд компании и три матча немецкой сборной в Лейпциге.