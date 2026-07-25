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«Реал» трижды обокрал «Барсу». Трансферная сага затмила ЧМ.

сегодня, 12:38
«Реал» трижды обокрал «Барсу». Трансферная сага затмила ЧМ.
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Силва Бернарду
Силва Бернарду
Полузащитник
Тонали Сандро
Тонали Сандро
Полузащитник
Кукурелья Марк
Кукурелья Марк
Защитник

Марк Кукурелья – из «Челси» в «Реал», 60 млн евро

В «Челси» пришёл испанец Хаби Алонсо, но Марк Кукурелья предпочёл искать команду в родном чемпионате – тем более интерес к нему проявила «Барса», воспитанником которой он является. При этом каталонцы до сих пор не могут разбрасываться деньгами на дорогие трансферы, а в межсезонье уже оформили дорогостоящий переход Энтони Гордона. Так получилось, что «сине-гранатовые» предпочли работать по другому футболисту на эту позицию – Жоау Канселу.

И тут включились мадридцы. На подписании крайнего защитника настоял лично Жозе Моуриньо, так что «сливочные» провернули сделку очень быстро. «Реал» договорился с «Челси» на отступные в 60 миллионов евро; конкуренцию пытался составить «Атлетико», но «матрасники» подключились слишком поздно.

Для Марка это отличный ход – «Реал» претендует на трофеи. Да и вопрос с переходом удалось решить в самом начале ЧМ, так что теперь не приходится отвлекаться.

Бернарду Силва – в «Реал», свободный агент

В «Ман Сити» уходит целая эпоха. Команду покинул архитектор проекта Пеп Гвардиола, решил сменить обстановку и Бернарду Силва. Вообще об уходе португальца слухи ходили давно, но до последнего Пеп на него рассчитывал. Бернарду всего 31 год, это качественный плеймейкер, он стал свободным агентом – на таких всегда повышенный спрос.

Логично, что на полузащитника в очередной раз вышла «Барселона». Каталонцы уже не раз присматривались к Силве. Для «блауграны» это была выгодная альтернатива Рэшфорду, которого не хотели выкупать у МЮ. При этом платить были готовы лишь 90 тысяч евро в неделю, что гораздо меньше, чем в «Ман Сити».

Плеймейкера увели у каталонцев из-под носа: сначала «Атлетико» предложил игроку условия вдвое выгоднее, затем Моуриньо потребовал от «сливочных» привезти ему Бернарду. Именно последним в итоге и достался опытный хавбек. Стороны согласовали двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

Ибраима Конате – в «Реал», свободный агент

Только за месяц интересы двух испанских грандов пересеклись уже трижды. И пока во всех трёх случаях победителем выходили мадридцы. Всё пошло по хрестоматийному сценарию. «Ливерпуль», который решил обновить проект и в новый сезон вступит с новым тренером, не смог договориться с лидером обороны о продлении контракта, тогда на французского центрбека вышли сразу несколько европейских грандов. Вести переговоры с Ибраима были готовы «Реал», «Бавария», «Челси», а главным кандидатом считался ПСЖ. Выгодно бороться за Конате было и «Барселоне», которая не могла себе позволить дорогостоящих футболистов на эту позицию.

Что касается «сливочных», в клубе давно не освежали состав, хотя возрастные футболисты постепенно уходили. Обожглись в прошлом сезоне, когда не получилось выстроить системную команду с Хаби Алонсо, а при Арбелоа просто посыпались. Так что теперь вполне понятно, откуда такая активность – нагоняют упущенное. Вдобавок Перес на огромной мотивации после победы в выборах, так что у Лапорты просто не было шансов в этой гонке. Единственное – Моуриньо придётся ещё подождать своих французов. Команда дошла до полуфинала ЧМ-2026 и претендует на выход в финал на третьем мундиале кряду.

Сандро Тонали – из «Ньюкасла» в «Тоттенхэм», 108 млн евро

Сборная Италии не играет на ЧМ, так что Сандро смог плотно заняться вопросом смены клуба. А спрос на него был немалый.

Даже удивительно, что победителем в борьбе за футболиста вышел именно «Тоттенхэм». Понятно, «шпор» возглавляет соотечественник Сандро Роберто Де Дзерби, в АПЛ знают, что он ставит атакующий футбол. Но лондонцы в минувшем сезоне едва спаслись от вылета, их позиции более хлипкие, чем у самого «Ньюкасла». Вдобавок к игроку присматривались «Ман Юнайтед» и «Ман Сити» – у последних теперь тоже итальянский тренер.

Для «Ньюкасла» сделка точно удачная. Вспомните первый год полузащитника в клубе. За него отдали почти 70 миллионов евро – и почти сразу поймали на ставках, из-за чего отстранили от футбола. А в итоге опорник и вернуться успел, и принёс команде пользу, а теперь «сороки» даже вышли в плюс: лондонцы за итальянского полузащитника заплатят 108 млн евро.

Юри Тилеманс – из «Астон Виллы» в МЮ, 41 млн евро

Вообще такой размен настораживает. На фоне успешного сезона боссы были готовы привезти Каррику качественное усиление, говорили о закупке чуть ли не на 200 миллионов евро. Была цель заполучить Эдерсона – его развернули после сомнительных результатов медосмотра. При этом подписали Андрея Сантоса, который является лишь игроком ротации в «Челси».

И теперь договорились с «Виллой» по Тилемансу. Вопросов нет – у Юри есть качества, из-за которых к нему есть интерес. Полузащитник был лидером «Лестера», не затерялся в «Вилле» и летом провёл неплохой ЧМ в статусе капитана сборной Бельгии, дошёл с командой до полуфинала. Но и у него часто проскальзывают травмы – начиная с сезона 2022/23 он в каждой кампании пропускает в среднем 7-10 матчей, а в минувшем сезоне – 21. К тому же бельгийцу уже 29 лет, и не сказать, что он будет давать качество как футболист стартового состава. Это скорее похоже на работу на глубину состава. Но опять же, подходит ли для этого травматичный футболист.

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