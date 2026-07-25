Уроки для «Барселоны», ПСЖ и «Реала». ЧМ-2026 повлияет на клубный футбол

сегодня, 14:00

Владение мячом не равно контролю игры

Тенденция усилилась. Многие команды начали отдавать мяч соперникам, перекрыв полуфланги и центральную зону. Для «Барселоны», ПСЖ и «Манчестер Сити» тренд имени Кабо-Верде – полезный урок. В прошлом сезоне правильному соотношению владения мяча и игры вторым номером грандов учил «Комо» Фабрегаса, а теперь подключилась даже Испания. А сборные Германии, Турции и Португалии показали клубным тренерам, что не стоит контролировать мяч впустую. Толку от владения и комбинаций, если пасуешь поперек поля? При таком футболе даже количество моментов не приводит к голам.

Контрпрессинг важнее высокого давления

В ФИФА собрали компанию тренеров и бывших футболистов, которые анализировали тактические тренды. Эксперты отметили, что для сборных разного уровня важным стал именно контрпрессинг. Раньше был культ высокого командного давления, но анализ показывает, что моменты и голы создают именно после транзита мяча – потери или отбора. Причем резкий прыжок на соперника оправдывает себя при любой высоте обороны. Футбол вернулся в 90-е. Если Кейн выгрызает мяч в центре поля – Англия награждена контратакой. А у Франции нет молодых Погба и Канте – нет и нового чемпионского кубка.

Оборона подводит – надо искать снайперов

Давно говорили, что «девятки» вернутся. Полвека не было настолько результативного ЧМ -2026. Было много разговоров о снижении класса многих защитников, а мундиаль подтвердил гипотезу. Оборонительным командам будет сложнее. Даже сборная Кабо-Верде не ставила «автобус». А когда Англия и Аргентина оборонялись числом – поплатились. Защита подводила всех, кроме Испании, где хавбеки дополняли старания оборонцев. Всем сложно не пропустить, из-за чего важнее эффективность форвардов. Ставка на индивидуальное мастерство отражена в списке героев ЧМ -2026, где есть Мбаппе, Месси и Холанд.

Высокая линия обороны – не признак класса

Фанаты «Барселоны» не уверены, что Флик усвоил этот урок, но де ла Фуэнте показал, как может играть команда с настройками каталонцев и умницей Кубарси в защите. У «блаугранас» был какой-то баскетбол, держали линию обороны преступно высоко. «Арсенал» и ПСЖ действовали ближе к стилю сборных Аргентины и Испании соответственно, именно эти команды сыграли в главных финалах года. ЧМ -2026 показал, что старая тактика Флика не является признаком смелости. Испания пропустила всего один гол на мундиале, хотя де ла Фуэнте не поднимал линии очень высоко, контролируя ширину поля через Родри.

Гибридный выход из защиты на пике моды

Стильные участники ЧМ -2026 строили билдап через гибридную тройку защитников. У одних команд третьим становился опорник, у других – один из латералей. Розыгрыш мяча важен, из-за чего так любят вратарей, хорошо играющих ногами. Крутые тренеры учились не только по ходу ЧМ -2026, но также у исландцев. Да, именно у страны с населением около 400 тысяч. В чемпионате Исландии проводят модные тактические эксперименты: вингеры меняются местами с латералями, плеймейкеры уходят в оборону при билдапе. Тренеры сборных позаимствовали исландские идеи, а теперь очередь клубов.

Навесы снова в футбольном тактическом меню

Решающий гол ЧМ -2026 забили после навеса Порро и скидки Уильямса головой на Торреса. Каждый четвертый мяч ЧМ -2026 провели в атаке с кроссом, то есть подачей с фланга. Семнадцать процентов голов связаны со стандартами в разной форме. Тренд сохраняется, чему безумно рад Артета. В финальной трети поля стали важнее именно навесы. Раньше все помешались на полуфлангах из-за Гвардиолы, а теперь знаменитые зоны перекрыли, в том числе из-за пятерок в защите, и пошло смещение акцентов на края поля. Латерали станут важнее, ведь в мире мало вингеров класса Роббена и Ди Марии.

Джокеры – основа успехов клубов и сборных

Свежесть приносит победы. Даже Дембеле и Кварацхелия отдыхали в дни матчей Лиги 1, а потом разнесли всех в плей-офф Лиги чемпионов, куда ПСЖ прошел со скрипом. У Де ла Фуэнте в сборной джокером стал Мерино. Во многих сборных были спасители, они удачно выходили на замену и обманывали уставших соперников. Футбол изменился после появления дополнительных замен, а рекламная пауза в середине тайма стала второй причиной, почему джокеры по важности догоняли супергероев. Некоторые подвели, как Шерки сборную Франции, а Ферран Торрес после замены забил гол в финале.

«Десятки» на пороге возвращения в футболе

Много лет ведущие клубы играли с тройками центральных хавбеков. В треугольнике Каземиро, Крооса и Модрича не было «десятки» в стиле Зидана. Дважды подряд в Лиге чемпионов побеждали Невеш, Руис и Витинья из ПСЖ , тройка без явного созидателя. А на ЧМ -2026 задали другой тренд. Месси, Беллингем, Ольмо и даже Олисе, которого Дешам перевел с фланга в центр, были «десятками». Даже Кейн и Винисиус, невзирая на родные позиции, уходили в центр для создания моментов другим. Эдегор – ещё один пример. Старая «десятка» ближе к возвращению в футбол, чем могли подумать раньше.

Командное единство быстрее приносит успех