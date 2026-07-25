Футбольные гранды потратят миллиарды евро. Главные трансферные саги лета

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Ян Диоманде

Диоманде неоднозначно выступил на чемпионате мира. Ивуариец был хорош отрезками, но не стал звездой в плей-офф. «Лейпциг» запросил у покупателей 100 миллионов евро за переход 19-летнего игрока. У Яна сложная судьба. Он вырос в нищете, с родителями не общается, а любимую сестру убили. Диоманде может быть в депрессии, что покупатели тоже должны учесть. Но если найдется психолог и тренер, которые помогут Яну, он вырастет в прекрасного вингера. Важно выбрать правильный клуб, ведь 19-летний талант без сильной школы. Недавно от него отказывались академии команды МЛС , а теперь говорят о трансфере в «Реал», поскольку Моуриньо запросил скоростного футболиста, как Ямаль, Адейеми и Гордон в «Барселоне». Жозе учел, что Диоманде играл в Ла Лиге и у него характер чемпиона.

Хулиан Альварес

Особенность трансферного лета – многие продавцы пытаются сорвать переходы востребованных футболистов. Но Хулиан сам сказал, что хочет уйти. «Атлетико» не отпускает Альвареса, так как Симеоне потерял Гризманна и боится, что не найдет футболистов такого калибра. «Реал» даже разыграл с «Атлетико» комедию. Перес заявил, что предлагает за Альвареса 150 миллионов евро, хотя вряд ли игрок его позиции и формата нужен Моуриньо. Мадридцы хотели, чтобы «Барселона» заплатила больше. Флик после ухода Левандовского искал правильного нападающего. У каталонцев нет больших денег, но Альварес однозначно настроен на уход. Посмотрим, чем завершится спор игрока с «Атлетико». Хулиан разозлился, когда президент мадридцев во время ЧМ -2026 заявил, что футболист не продается.

Майкл Олисе

Здесь больше слухов, чем фактов. Якобы Мбаппе убедил Олисе перейти в «Реал», но мадридцы сообщили Майклу, что трансфера не будет, поэтому переключились на Диоманде. А через день напишут, что Олисе ищет дом в лучшем пригороде столицы Испании. Классическая трансферная сага, ведь речь об одном из главных плеймейкеров года. Олисе промахивался на ЧМ -2026, когда оказывался на ударных позициях, но он раздавал голевые передачи. Мбаппе ценит таких игроков и знает, что Винисиус и Беллингем намного эгоистичнее. Травма Родриго – ещё одна причина подумать о подписании Майкла. В Бундеслиге скучнее, чем в Ла Лиге, где есть «Барселона» с Ямалем. Понимаем аргументы Олисе за отъезд из Мюнхена, ему хочется сыграть с Мбаппе в составе «Реала». Вот только в мире, где за Диоманде просят 100 млн евро, а переход Роджерса обошелся «Челси» в 137 млн евро, «Бавария» запросила бы за Олисе 250 миллионов евро. Даже для президента «Реала» Переса это слишком большие деньги.

Родри Эрнандес

Ещё один кандидат на переезд в Мадрид, как и Олисе. «Бавария» не хочет терять Майкла, Альвареса не отпускает «Атлетико». А новый тренер «Манчестер Сити» Мареска отметил важность Родри, но подписал Андерсона из сборной Англии на всякий случай. Энцо подчеркнул, что понимает интерес «Реала» к испанскому хавбеку «горожан». В Мадриде не хотят переплачивать за капитана сборной, всё-таки Родри уже 29 лет. Его уважают владельцы «Манчестер Сити». Перес верит, что футболист сам договорится о приемлемых условиях отъезда. Хавбека не волнует зарплата в «Реале», Родри не жадный. Учитывая, какой семейной была атмосфера в сборной Испании, у хавбека точно появилась ностальгия. Из холодной Англии ему хочется вернуться в теплый Мадрид, где он родился и вырос. Гвардиола удержал Родри в Манчестере, но Хосеп уехал. И это ещё одна причина для перехода обладателя «Золотого мяча» в «Реал», где после Каземиро нет порядка в опорной зоне.

Айюб Буадди

Запомнился на чемпионате мира в сборной Марокко. Дешам не позвал игрока в свою команду, в составе которой Айюб мог стать ключевым хавбеком на ЧМ -2026. Но прошлое не исправить, Буадди думает о будущем. Если Родри окажется в Мадриде, то Мареска может переманить марокканского юниора в «Манчестер Сити». Всегда есть опасность просчитаться, когда появляется юный центральный хавбек: на этой позиции важен опыт. Но молодой португалец Невеш в ПСЖ доказал, что можно сыграть во взрослый футбол, невзирая на юный возраст. Воспитаннику «Лилля» Буадди всего 18 лет, но у него очень мудрый футбол. По стилю он не повторяет Родри, но марокканец тоже учится в университете, причем на физмате. Айюб – смышленый парень с высокими оценками в школе. Хавбек хорош не только в футболе, где ему нужно многому научиться. «Лилль» вряд ли удержит юниора после удачного для марокканца чемпионата мира.

Бруно Гимарайнс

«Арсенал» заинтересовался хавбеком «Ньюкасла» и сборной Бразилии. Бруно не реализовал пенальти с Норвегией, прямо как футболисты Артеты в серии одиннадцатиметровых в финале Лиги чемпионов против ПСЖ , зато полузащитник адаптирован в АПЛ и может сыграться с Райсом и Эдегором в центре поля. Чемпионы Англии ищут правильных футболистов для своих схем и подхода, ведь цель Артеты – новые трофеи и финалы. Гимарайнс заслужил право выступать за клуб с большими амбициями, чем у «Ньюкасла». Вот только шейхов не впечатлить деньгами. Они уже отдали Тонали в «Тоттенхэм» за 108 млн евро. «Сороки» не спешат отпускать второго ценного центрального хавбека. Также у Артеты есть чемпион мира Субименди. Владельцы клуба спросят тренера, стоит ли Бруно 82 миллионов евро, о которых говорят.

Эрлинг Холанд

Здесь важен маркетинг. Сколько Ла Лига заработает, если Холанд перейдет в «Реал»? Сколько заработает клуб Переса? Маркетологи принесли Флорентино свои оценки вероятных доходов. Также у Холанда и «Реала» есть общие спонсоры. «Манчестер Сити» не ровня «сливочным» по популярности в мире. Но мадридцы стали токсичными, а Холанд – весельчак и любимец публики с хорошей репутацией. Эрлинг нужен «Реалу» как снайпер и футбольная личность, но нужно ли ему сейчас переходить в команду склочного Моуриньо? Важно выбрать правильное время для трансфера. Если Винисиус не подпишет новый контракт с «Реалом» и уйдет бесплатно через год, то появится место для норвежца. Эта сага лишь начинается. Скорее всего, к разговору о переходе Холанда в «Реал» вернутся через год, а пока заберут Родри.