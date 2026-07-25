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Футбольные гранды потратят миллиарды евро. Главные трансферные саги лета

сегодня, 18:09
Бруно Гимарайнс
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Холанд Эрлинг
Холанд Эрлинг
Нападающий
Родри
Родри
Полузащитник
Альварес Хулиан
Альварес Хулиан
Нападающий

Ян Диоманде

Диоманде неоднозначно выступил на чемпионате мира. Ивуариец был хорош отрезками, но не стал звездой в плей-офф. «Лейпциг» запросил у покупателей 100 миллионов евро за переход 19-летнего игрока. У Яна сложная судьба. Он вырос в нищете, с родителями не общается, а любимую сестру убили. Диоманде может быть в депрессии, что покупатели тоже должны учесть. Но если найдется психолог и тренер, которые помогут Яну, он вырастет в прекрасного вингера. Важно выбрать правильный клуб, ведь 19-летний талант без сильной школы. Недавно от него отказывались академии команды МЛС, а теперь говорят о трансфере в «Реал», поскольку Моуриньо запросил скоростного футболиста, как Ямаль, Адейеми и Гордон в «Барселоне». Жозе учел, что Диоманде играл в Ла Лиге и у него характер чемпиона.

Хулиан Альварес

Особенность трансферного лета – многие продавцы пытаются сорвать переходы востребованных футболистов. Но Хулиан сам сказал, что хочет уйти. «Атлетико» не отпускает Альвареса, так как Симеоне потерял Гризманна и боится, что не найдет футболистов такого калибра. «Реал» даже разыграл с «Атлетико» комедию. Перес заявил, что предлагает за Альвареса 150 миллионов евро, хотя вряд ли игрок его позиции и формата нужен Моуриньо. Мадридцы хотели, чтобы «Барселона» заплатила больше. Флик после ухода Левандовского искал правильного нападающего. У каталонцев нет больших денег, но Альварес однозначно настроен на уход. Посмотрим, чем завершится спор игрока с «Атлетико». Хулиан разозлился, когда президент мадридцев во время ЧМ-2026 заявил, что футболист не продается.

Майкл Олисе

Здесь больше слухов, чем фактов. Якобы Мбаппе убедил Олисе перейти в «Реал», но мадридцы сообщили Майклу, что трансфера не будет, поэтому переключились на Диоманде. А через день напишут, что Олисе ищет дом в лучшем пригороде столицы Испании. Классическая трансферная сага, ведь речь об одном из главных плеймейкеров года. Олисе промахивался на ЧМ-2026, когда оказывался на ударных позициях, но он раздавал голевые передачи. Мбаппе ценит таких игроков и знает, что Винисиус и Беллингем намного эгоистичнее. Травма Родриго – ещё одна причина подумать о подписании Майкла. В Бундеслиге скучнее, чем в Ла Лиге, где есть «Барселона» с Ямалем. Понимаем аргументы Олисе за отъезд из Мюнхена, ему хочется сыграть с Мбаппе в составе «Реала». Вот только в мире, где за Диоманде просят 100 млн евро, а переход Роджерса обошелся «Челси» в 137 млн евро, «Бавария» запросила бы за Олисе 250 миллионов евро. Даже для президента «Реала» Переса это слишком большие деньги.

Родри Эрнандес

Ещё один кандидат на переезд в Мадрид, как и Олисе. «Бавария» не хочет терять Майкла, Альвареса не отпускает «Атлетико». А новый тренер «Манчестер Сити» Мареска отметил важность Родри, но подписал Андерсона из сборной Англии на всякий случай. Энцо подчеркнул, что понимает интерес «Реала» к испанскому хавбеку «горожан». В Мадриде не хотят переплачивать за капитана сборной, всё-таки Родри уже 29 лет. Его уважают владельцы «Манчестер Сити». Перес верит, что футболист сам договорится о приемлемых условиях отъезда. Хавбека не волнует зарплата в «Реале», Родри не жадный. Учитывая, какой семейной была атмосфера в сборной Испании, у хавбека точно появилась ностальгия. Из холодной Англии ему хочется вернуться в теплый Мадрид, где он родился и вырос. Гвардиола удержал Родри в Манчестере, но Хосеп уехал. И это ещё одна причина для перехода обладателя «Золотого мяча» в «Реал», где после Каземиро нет порядка в опорной зоне.

Айюб Буадди

Запомнился на чемпионате мира в сборной Марокко. Дешам не позвал игрока в свою команду, в составе которой Айюб мог стать ключевым хавбеком на ЧМ-2026. Но прошлое не исправить, Буадди думает о будущем. Если Родри окажется в Мадриде, то Мареска может переманить марокканского юниора в «Манчестер Сити». Всегда есть опасность просчитаться, когда появляется юный центральный хавбек: на этой позиции важен опыт. Но молодой португалец Невеш в ПСЖ доказал, что можно сыграть во взрослый футбол, невзирая на юный возраст. Воспитаннику «Лилля» Буадди всего 18 лет, но у него очень мудрый футбол. По стилю он не повторяет Родри, но марокканец тоже учится в университете, причем на физмате. Айюб – смышленый парень с высокими оценками в школе. Хавбек хорош не только в футболе, где ему нужно многому научиться. «Лилль» вряд ли удержит юниора после удачного для марокканца чемпионата мира.

Бруно Гимарайнс

«Арсенал» заинтересовался хавбеком «Ньюкасла» и сборной Бразилии. Бруно не реализовал пенальти с Норвегией, прямо как футболисты Артеты в серии одиннадцатиметровых в финале Лиги чемпионов против ПСЖ, зато полузащитник адаптирован в АПЛ и может сыграться с Райсом и Эдегором в центре поля. Чемпионы Англии ищут правильных футболистов для своих схем и подхода, ведь цель Артеты – новые трофеи и финалы. Гимарайнс заслужил право выступать за клуб с большими амбициями, чем у «Ньюкасла». Вот только шейхов не впечатлить деньгами. Они уже отдали Тонали в «Тоттенхэм» за 108 млн евро. «Сороки» не спешат отпускать второго ценного центрального хавбека. Также у Артеты есть чемпион мира Субименди. Владельцы клуба спросят тренера, стоит ли Бруно 82 миллионов евро, о которых говорят.

Эрлинг Холанд

Здесь важен маркетинг. Сколько Ла Лига заработает, если Холанд перейдет в «Реал»? Сколько заработает клуб Переса? Маркетологи принесли Флорентино свои оценки вероятных доходов. Также у Холанда и «Реала» есть общие спонсоры. «Манчестер Сити» не ровня «сливочным» по популярности в мире. Но мадридцы стали токсичными, а Холанд – весельчак и любимец публики с хорошей репутацией. Эрлинг нужен «Реалу» как снайпер и футбольная личность, но нужно ли ему сейчас переходить в команду склочного Моуриньо? Важно выбрать правильное время для трансфера. Если Винисиус не подпишет новый контракт с «Реалом» и уйдет бесплатно через год, то появится место для норвежца. Эта сага лишь начинается. Скорее всего, к разговору о переходе Холанда в «Реал» вернутся через год, а пока заберут Родри.

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