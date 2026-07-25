У Соболева дубль одной левой. Семака разозлила защита и порадовала атака

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«Зенит» допустил странные ошибки в защите

Непросто переключаться на РПЛ после решающих матчей чемпионата мира. Даже на жаре и на фоне усталости ведущие футболисты сборных, у которых нет времени, чтобы сыграться, показали класс. А в РПЛ у чемпиона «Зенита» такие широкие разрывы между линиями, что любая команда из основной сетки Лиги чемпионов заставила бы их пропускать голы. А вот «Акрон» ошибался сам.

Изначально высокие позиции футболистов Семака отвечали статусу чемпионов и фаворитов. Но когда новичок «Акрона» Тедич оказывался в чужой штрафной рядом с оппонентами после навесов, голкиперу Адамову приходилось вступать в игру или наблюдать, как мяч целует штангу. Слишком легко оборона «Зенита» позволяла сопернику, который сыграл ужасно, создать явные моменты.

Быстрый дубль Соболева может ввести в заблуждение, будто «Зенит» отработал шикарно, но в первом туре нового сезона не обошлось без неприятностей для фаворита. Все фанаты петербуржцев знают классическое движение Семака головой, когда он недоволен действиями своей команды и часто смотрит в газон. Также не является секретом магическое умение «Зенита» создавать моменты стоя.

Даже универсал Мантуан нашел дальний удар и забил третий мяч в ворота «Акрона» после дубля Соболева. Аутсайдера добили за 35 минут, оставалось держать мяч и ждать новых явных ляпов защиты «Акрона», которая сыграла намного хуже, чем сомнительная линия обороны Адамова. «Зенит» после третьего гола без зазрений совести перешел ближе к своим воротам, защищаясь позиционно.

Фаворит РПЛ ждал контратак. Бразильцы с Глушенковым и Соболевым хотели забить ещё. В прошлом сезоне у «Зенита» было мало разгромов. Теперь, когда нет потерь и наплыва новичков, можно выжать больше голов против соперников без игровой структуры. «Акрон» имитировал действия в обороне. Петербуржцы забрали невероятно легкую победу до перерыва, реализовав 3 из 14 ударов.

Атака «Зенита» не стала хуже без Луиса Энрике

«Акрону» немного не повезло в первом тайме. Могли пропустить меньше и забить Адамову. Но это не значит, что можно заикаться о ничьей. Соперники «Зенита» должны учитывать везучесть чемпионов, основанную на классе игроков и опыте тренерского штаба. Если не забьете петербуржцам вовремя, то повторите судьбу «Спартака» в Суперкубке – Семак выиграл в скандальном финале.

Даже без футболистов сборной Бразилии – Дугласа Сантоса и Луиса Энрике – «Зенит» был в порядке по меркам РПЛ . Впервые в карьере Соболев сделал дубль в лиге ударами левой ногой. Игралось легко и просто, ведь «Акрон» не держал ширину в обороне, позволяя Джону и Педро атаковать флангами, а Вендел стоя раздавал предпоследние передачи в атаках, поскольку Маркуса не закрыли.

Просто выигрывать в три мяча, когда соперника словно нет на поле. Дело даже не в смелости «Акрона», а в безрассудности команды, которая в прошлом на лучших отрезках в РПЛ создавала проблемы фаворитам. Но тогда в атаке был ветеран Дзюба, который служил маяком и мотиватором коллектива. Артём верил, что навредит сильным соперникам, а без него некому добавить команде упрямства.

Защитник Нино в перерыве отметил, что жарко, поэтому сыграли медленнее, чем планировали. Но когда «Акрон» дарит момент за моментом, оставляя пустые зоны в защите, то достаточно контрпрессинга Глушенкова, чтобы Соболев сделал дубль. У «Зенита» редко бывали настолько простодушные поединки в РПЛ . «Акрон» после смены тренера на серба Благоевича провалил стартовый матч сезона.

«Краснодару» и москвичам надо срочно прибавлять

Столичные клубы не стали сильнее, у них не было невероятно крутых трансферов. В ФИФА и УЕФА не добивают РПЛ юридически: нет запрета на трансферы. Но сделки оформлять сложнее, поэтому класс многих команд продолжит падать без подпитки сильными легионерами. А «Зенит» привычно выручают агенты из Южной Америки. Семак рад, что пока не потерял лучших футболистов, хотя может уйти Луис Энрике.

Впрочем, вингеру загодя подыскали замену. Ширина заявки «Зенита» позволила пешком обыграть «Акрон». Хотя соперник отправил восемь человек в атаку, это не помогло, так как Семак предложил своей команде сыграть рационально по счету. И в центре поля Вендел был на три головы выше всех опекунов, хотя его рано заменили. Футболисты «Акрона» виноваты в том, что второй тайм превратился в формальность.

«Зенит» не старался постоянно владеть мячом. Команда Семака вышла с задачей не пропустить. Но в подобном матче любой московский клуб и «Краснодар» могли получить гол в первом тайме, не реализовать явные моменты и подарить «Акрону» шанс перестроиться в перерыве. В этом разница между коллективом Семака и основными конкурентами. У соперников нервов больше, им не хватает спокойствия.

«Краснодар» будет адаптироваться после ухода Сперцяна и травмы Кордобы, а столичные команды умеют найти проблемы, невзирая на форму своих лидеров. «Зенит» может испортить зрителям сезон в РПЛ , если в ближайшее время они начнут надежнее играть в защите, но станут быстрее в атаке. «Краснодару» и московским клубам нельзя терять очки на старте, ведь Семак вернул титул и уверенность в себе.

Это не значит, что «Зенит» стал неуязвимым, но команда смотрится органичнее. У «Акрона» за единство отвечал Дзюба, а у чемпионов психологию коллектива поменял успех Соболева. Списанный многими форвард начал забивать в прошлом сезоне и открыл новую страницу дублем «Акрону». Не важно, сколько раз он виделся с мячом. Пока «Зенит» настолько эффективен, именно он – явный фаворит РПЛ .

Левый защитник Вега и форвард Аугусто могли забить в ворота Гудиева, сделав счет 5:0 к шестидесятой минуте. Сделали это позже. Не стоит судить о форме «Зенита» по матчу против такого «Акрона», но настроение у подопечных Семака деловое. Тренер сбалансировал линию защиты, выпустив защитника Караваева. Спокойная схема «4-4-2» исключила контратаки «Акрона». Конкурентам «Зенита» не позавидуешь.