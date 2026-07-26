«Арсенал» готовит трансфер Винисиуса. Артете нужен лидер в нападении

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Винисиуса никогда не полюбят в Испании

Жуниор не стал чемпионом мира и легендой на родине. Также он никогда не был самым ярким камнем в короне «Реала». Многие испанцы не любят Винисиуса, такие есть даже среди болельщиков «сливочных». Чтобы перезапустить карьеру, вингеру нужно пойти на радикальный шаг – сменить клуб. Из Мадрида передали, что Моуриньо якобы против продажи Винисиуса в «Арсенал», ведь считает бразильца футболистом мирового уровня. Но также «Реал» не готов платить ему столько, как платит Мбаппе. А на переговорах Винисиус потребовал надбавку.

Перес может себе позволить платить Жуниору больше, но не спешит этого делать. «Арсеналу» сложнее, ведь в Англии налоговая система жестче к миллионерам, поэтому для утоления финансовых запросов Винисиуса руководство клуба должно сначала убедить остальных игроков команды, что новичок заслуживает оклад уровня Холанда в «Манчестер Сити». Финансово «Арсенал» готов к сделке – есть деньги на сам трансфер, а продажа нескольких игроков позволяет выдать Винисиусу рекордную зарплату. Но деньги пока являются главной преградой.

Об интересе «Арсенала» к футболисту сообщил самый надежный источник в Англии – инсайдер Дэвид Орштейн. В отличие от Фабрицио Романо, он не дружит с агентами и не публикует рекламу. Аналитики Артеты вели Винисиуса несколько лет, составили детальный отчет об изменениях в его игре, а они есть, ведь 26-летний бразилец взрослеет. Также в «Арсенале» понимают, что сейчас идеальный момент для трансферной атаки, ведь в жизни Винисиуса произошли серьезные перемены, которые могут привести его в бразильскую коммуну в Лондоне.

Винисиус сходился и расходился со своей девушкой Викторией Фонсекой. Теперь женщина беременна. Пара снова вместе, а Винисиус по совету подруги отправился в клинику и изменил себе лицо. Похоже, сделали какую-то процедуру с подбородком. У Жуниора есть комплексы по поводу внешности, а Неймар зачем-то назвал коллегу в интервью «самым уродливым футболистом, которого встречал». Также из-за отношения испанских фанатов у Винисиуса есть повод перебраться в Англию, где темнокожих футболистов реже оскорбляют с трибун.

«Реал» не хочет потерять вингера бесплатно

Переходим к аргументам испанцев. Через год у Винисиуса закончится контракт. Если переговоры зашли в тупик, то лучше отпустить игрока за деньги сейчас, чем потерять бесплатно. «Ливерпуль» предлагает Винисиусу контракт через год, но у «красных» новый тренер, а наличие Вирца мешает внедрить бразильца в игру на удобном левом фланге. Жуниор не любит бегать справа и не в том возрасте, чтобы переучиваться. А вот «Реал» может выстроить атаку без Винисиуса. Также не стоит забывать самый громкий скандал прошлого сезона в еврокубках.

Винисиус обвинил аргентинца из «Бенфики» в расистском оскорблении. После того скандала придумали новое правило: удаление игроку, который во время перепалки закрывает рот ладонью, чтобы не прочитали по губам, как он обозвал соперника. Моуриньо тренировал «Бенфику» и публично защищал своего игрока. Проще говоря, Винисиуса обвинили во вранье. Провинившийся Престианни заявил, что назвал соперника геем в грубой форме, а не оскорблял по расовому признаку. Моуриньо был недоволен, что бразилец Винисиус устроил скандал.

Возможно, Жуниор не горит желанием работать с Жозе? Новая беда для Переса, который разгребал последствия драки Тчуамени и Вальверде. В «Реале» три человека хотят быть главными: Мбаппе, Беллингем и Винисиус. Поскольку есть перспективный Гюлер, а клуб предложил 120 миллионов евро за юного вингера Диоманде, то надо думать не только о покупках. После ЧМ -2026 Джуд Беллингем хочет вернуться на позицию плеймейкера и чаще забивать голы, а Винисиус боится превратиться в очень тихую рабочую лошадку на левом фланге атаки.

«Арсеналу» нужны результативные нападающие

Один из клубов АПЛ поделился видео, на котором футболистка на седьмом месяце беременности тренируется с мячом. Фанат «Арсенала» пошутил в комментариях: «Подумаешь, Дьёкереш у нас так играет постоянно». У шведа нет огромного пуза, но Виктор не отличается легкостью. «Канониры» рады, что после подписания форварда вернулась удача и прервали постыдную серию без чемпионства, но Артета также помнит вялый финал Лиги чемпионов. Ложный форвард Хаверц забил, но остальные футболисты не впечатлили.

У Холанда почти вдвое больше голов в прошлом сезоне АПЛ , чем у Дьёкереша. Сака и Эзе забили по 7 мячей, а Мартинелли и Мадуэке добавили по 3 гола. Артете нужны результативные футболисты и мастера создания моментов. «Арсенал» оценивал вингера Родриго, но трансфер этого игрока «Реала» сорвался из-за травмы. Артета может предложить Винисиусу ключевое место в атаке, если бразилец устал быть в тени Мбаппе и других звезд «Реала». А в АПЛ круто смотрелся даже нестабильный Коутиньо в «Ливерпуле».

Винисиус не игрок формата Артеты, и это тоже козырь для «Арсенала». Когда команда настолько крепко сбита тактически, важно добавлять фактор неожиданности для соперников и развития для коллектива. Винисиус может встретить в Лондоне напарников по сборной – Габриэла, Мартинелли и Гимарайнса, если «канониры» подпишут хавбека «Ньюкасла». Также есть форвард Жезус, но он может уйти вместе с Мартинелли, ведь Дьёкереш и Хаверц точно ближе к основе, чем бразильские Габриэли из обоймы Артеты.

А Сака не отличается результативностью. Винисиуса можно убедить, что в «Арсенале» он будет счастливее, чем в «Реале». Артете такая ставка важна, ведь пока мегазвезды отказываются от его команды. Мбаппе, Кварацхелия или Олисе не пошли бы в лондонский клуб. Даже Баркола и Дуэ сложно убедить после финала Лиги чемпионов. У «Реала» свои планы – Диоманде, Родри, а позже будет попытка подписать Холанда. И мадридцам нужен трансферный баланс, то есть продажа Винисиуса за год до конца контракта.