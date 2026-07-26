Всё началось с шашлычной. Почему Мбаппе называют «диктатором»

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Перед ЧМ прозвище «диктатор» набрало пик популярности. Это явление стало настолько масштабным, что Дешаму пришлось дать свой комментарий.

После победы Франции над Марокко в четвертьфинале ЧМ специалист сказал:

Многие считают, что Килиан — диктатор, который думает только о себе. Но он образцовый капитан. Он пример многим во всём, что делает на поле.

Мемы стали сопровождать Мбаппе на всех матчах чемпионата мира. Так откуда они взялись? Всё началось с шашлычной. Считается, что искра разожглась после юридического спора между Килианом и управляющим марсельской кебабной в марте 2024 года. Мохамед Хенни, который также является инфлюенсером и болельщиком «Марселя», рассказал в серии видео в социальных сетях, что получил письмо от адвоката Мбаппе. В нем Килиан требовал прекратить использовать своё имя в меню. «Эта булочка круглая. Круглая, как череп Мбаппе», — вот что говорилось в описании хлеба, который можно было заказать у Хенни.

Мбаппе превратил своё имя в диктатуру! — Хенни пожаловался в посте своим двум миллионам подписчиков в социальных сетях.

История быстро набрала популярность в интернете, не в последнюю очередь потому, что нападающего примерно в это же время обвиняли в чрезмерном влиянии на обстановку в ПСЖ . Были слухи, что Мбаппе уговорили подписать новый контракт в 2022 году, пообещав ему право голоса в вопросах подбора игроков и назначения тренеров. Неймар и Месси были среди тех, кому пришлось уйти из клуба не без подачи Килиана. Это было на фоне ссор из-за пенальти, резких реакций на замену. Мбаппе хотел выйти из тени Неймара и Месси. Любыми способами.

К моменту ухода Килиана в «Реал» летом 2024 года его постепенно исключил из основного состава главный тренер Луис Энрике, а отношения форварда с президентом Насером Аль-Хелаифи достигли дна. Якобы Мбаппе был очень сосредоточен на собственной статистике. Хотел бить все пенальти. Он также якобы имел большое влияние на то, что клубу разрешалось публиковать о нём в интернете. Клуб дал ему всю необходимую власть. Возможно, они создали Франкенштейна. Но это не умаляет того факта, что он блестящий футболист. Возможно, многие топовые игроки такие. Вспомните хотя бы Роналду.

Переезд на Бернабеу дал ещё больше поводов для создателей контента, стремившихся изобразить Мбаппе как безжалостного тирана. Мол, ему не нравился Беллингем. Не нравилась конкуренция с Винисиусом. Хаби Алонсо словно лично выгнал. Когда он велел своим товарищам по команде не создавать почётный караул для игроков «Барселоны» после их победы в Суперкубке Испании в январе, прозвище «диктатор» окончательно закрепилось.

Источники, близкие к раздевалке «Реала», сообщали, что Мбаппе начал брать на себя больше ответственности как на поле, так и вне его во втором сезоне в клубе, заняв лидерскую нишу, образовавшуюся после ухода Луки Модрича и Лукаса Васкеса. И на поле себя хорошо проявил.

Но ситуация ухудшилась после того, как Хаби Алонсо был уволен с поста главного тренера в январе и заменён Альваро Арбелоа. Француз поссорился с членом тренерского штаба Арбелоа и оскорбил его. Недостаток работы в обороне француза также иногда вызывал разочарование, особенно во время пребывания Анчелотти в «Реале». Никто в испанской лиге не отрабатывал в обороне меньше, чем Килиан. Однако всё это не значит, что Мбаппе не является важной фигурой на «Бернабеу». Килиан остаётся краеугольным камнем мадридского проекта и ожидается, что он останется таким под руководством нового главного тренера Жозе Моуриньо. Мол, Жозе решили вернуть, чтобы он поставил на место Мбаппе, да и не только его. Там даже свои игроки на базе дерутся.

В апреле в интернете появилась песня, сгенерированная с помощью искусственного интеллекта, под названием «Kylian Mbappe Dictador». Трек сразу же стал вирусным и сопровождал большинство мемов, посвящённых Мбаппе, которые попали в социальные сети во время чемпионата мира. Песня была прослушана около двух миллионов раз на Spotify и широко распространена в социальных сетях.

Автор ролика говорил:

Всё зашло гораздо дальше, чем я когда-либо мог представить. Но я вовсе не думаю, что Мбаппе диктатор. Это не настоящее обвинение или личная атака на него. Он один из лучших футболистов мира.

Мбаппе является ключевой фигурой в сборной Франции с момента своего дебюта в основном составе в возрасте 18 лет в отборочном матче чемпионата мира против Люксембурга в марте 2017 года. Это не тот случай, когда молодой парень еще набирается сил. Во Франции готовились к взлету Килиана. Он уже в таком возрасте намекал, что станет суперзвездой.

В 2018 году сумел выиграть ЧМ , а четыре года спустя стал вторым футболистом после англичанина Джеффа Херста в 1966-м, который оформил хет-трик в финале мундиаля. Под руководством Дешама, который ушел с поста главного тренера сборной Франции после 14 лет у руля, эта команда строится вокруг Килиана. Иначе просто никак. Когда бывший капитан Уго Льорис завершил международную карьеру после чемпионата мира 2022 года, Дешам принял смелое решение передать повязку Мбаппе, которому тогда было всего 24. А ведь рядом был опытный Гризманн. Антуан, который провёл все 137 матчей за сборную под руководством Дешама, признался, что ему было «трудно» принять решение тренера национальной команды. Через некоторое время после игры на Евро-2024 бывший нападающий «Атлетико» объявил о завершении международной карьеры.

Когда другие ветераны 2018 года завершили карьеры, а возвращение Поля Погба откладывалось после длительной дисквалификации за допинг, Мбаппе стал бесспорным лидером в раздевалке сборной Франции. Единственный игрок с таким статусом, который хоть немного близок — это Дембеле, обладатель «Золотого мяча» 2025 года, который привел ПСЖ к триумфу в Лиге чемпионов два сезона подряд. Но они близкие друзья с 14 лет, Усман не сможет подвинуть Килиана. Да и Дембеле — это шутник во французской стае, ему эта гонка за капитанской повязкой не нужна.

Феноменальная форма Мбаппе в матчах за сборную лишь укрепила его авторитет в раздевалке. Да и в обороне все же Килиан хотя бы старался помогать на мундиале. Ещё до того, как стать капитаном, Мбаппе проявлял лидерские качества за кулисами. В 2022 году он побудил Французскую футбольную федерацию пересмотреть коллективное соглашение об имиджевых правах, поскольку не хотел ассоциироваться с фастфудами и букмекерскими компаниями.

К чемпионату мира он вел переговоры с FFF о бонусах в составе и распределении билетов на матчи для семей и друзей игроков. По данным источников, он регулярно занимался подобными вопросами.

Источник, близкий к ситуации, говорил в прессе:

В некоторых национальных сборных есть три или четыре ветерана, которые общаются с тренером на такие темы. С Францией — только Мбаппе. Но он действует в коллективных интересах.

Другой источник, близкий к раздевалке, добавляет:

Он вовсе не диктатор, как утверждают люди. Он потащил команду за собой и серьёзно относится к своим обязанностям. Он настоящий лидер.

Мемы с диктатором Мбаппе стали источником позитива и вдохновения для футболистов сборной Франции. Его открыто называют «Мобут» в сборной. И они все над этим смеются. Это отсылка к диктатору ДР Конго Мобуту Сесе Секо.

Так могут называть Килиана такие ребята, как Усман Дембеле, Ибраима Конате, Дайот Упамекано, но не каждому игроку команды это сойдёт с рук. Скоро «диктатор» начнёт свой очередной поход за Лигой чемпионов. И уже нашел нового солдата.