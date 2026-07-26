«Спартак» – главный конкурент «Зенита». Но москвичи не решили ключевую проблему

сегодня, 14:04

«Спартак» не вызывает страх у соперников

«Акрон» создал несколько моментов у ворот голкипера «Зенита» до перерыва, а «Родина» заставила Максименко вступать в игру, хотя оба аутсайдера не забили фаворитам РПЛ . Но между матчами, в которых «Спартак» и «Зенит» одержали разгромные победы, была разница. Пока боятся именно подопечных Семака с Венделом, но не боятся подопечных Карседо. А страх соперников важен. Чемпионский «Краснодар» вышел из тени неудачных попыток, когда в лучшем сезоне собрал серию побед. «Спартак» лишь мечтает о подобном.

Тренер москвичей Карседо похвалил «Родину», ведь новичок РПЛ собрался под конец первого тайма после пропущенного от Маркиньоса мяча. «Красно-белые» стали реже контролировать игру, но во втором тайме у «Родины» было мало моментов. А когда соперник выдохся, «Спартак» дожал его ровно так, как «Зенит» дожал «Акрон». В двух матчах могли увидеть как счет в стиле 5:2, так и победы фаворитов с разницей в пять мячей. «Спартак» реализовал три момента, ведь у них нет такой глубины состава, как у опытных петербуржцев.

Угальде продлил черную серию – 1 гол в 17 матчах РПЛ , а в атаке выручил универсальный Мартинс. Тренер «Спартака» похвалил хавбека, сыгравшего на острие. Невзирая на стартовый разгром, отношение соперников остается проблемой «Спартака». Во многих городах есть большие фанатские группы клуба, которые даже в выездных матчах поддерживают «красно-белых», как было в финале Суперкубка. Но фанаты голы не забивают. «Спартак» давно не был чемпионом, титул Карреры остается единственным за два десятилетия.

Понятно, почему многие зрители и эксперты до старта сезона назвали «Спартак» главным конкурентом «Зенита». Но после поражения по пенальти от команды Семака в Суперкубке и неприятного отрезка против «Родины» в середине первого домашнего матча РПЛ можно уверенно заявить, что у главного тренера москвичей Карседо осталась проблема, с которой не справились все его предшественники за последнее десятилетие. Чемпионский «Спартак» выгрызал победы 1:0. Теперь играют раскованнее, но соперники их пока не боятся.

Футболистам подарили свободу действий

Испанский новичок «Спартака» Виктор Парада после дебютного матча в РПЛ сказал, что ему нравится подход тренера Карседо. Фанаты «красно-белых» согласятся, есть большая разница в стиле команды по сравнению с тем, как мучился Станкович. Москвичи попали в точку, испанский наставник может поставить футбол, который подойдет большинству игроков. Конечно, неграмотно переоценивать игру против «Родины». Новичок РПЛ будет искать свой футбол по ходу первых пяти туров, но некоторые нюансы зафиксируем.

У «Спартака» есть современная тактическая структура. Выход в атаку через Максименко и тройку защитников, а четвертый оборонец – хавбек Жедсон, который закрывает позицию правого латераля, часто выдвигается вперед. Поскольку слева есть Маркиньос, который имеет опыт игры левым латералем, то получается гибридный переход на схему с тремя защитниками. Полезно против команд, которые обороняются глубоко, а таких в РПЛ хватает. У многих защитников «Спартака» хороший длинный пас, им тоже пользуются.

Умяров и Зобнин – центральные хавбеки, отличаются умением работать высоко. У капитана «Спартака» против «Родины» было даже слишком много свободы. И хотя у Карседо есть только один ярко выраженный вингер – Солари справа, ведь Маркиньос и Барко делили зону слева, игровой рисунок у «Спартака» здоровый, если не считать давней проблемы с «девяткой». Невысокий Угальде на пике формы был среди главных снайперов РПЛ , но теперь костариканец вместе с Ливаем Гарсией не радует напарников голами.

Хотя у футболистов «Спартака» есть свобода действий и видна тренерская рука, также правильно отметить ряд тактических минусов. Жедсон умеет отбирать мяч, но как он сыграет на фланге позиционно? Его конкурент Денисов прославился позиционными ошибками. Против прямых конкурентов «Спартак» может упустить быстрых вингеров за спину крайним защитникам. Новичок Парада не похож на скоростного игрока. Связка Умярова и Зобнина легковесная, их тоже можно продавить. А главная проблема – Барко.

Потерю Барко очень сложно компенсировать

Аргентинский плеймейкер Барко стал ключевым футболистом «Спартака». И при тренерах, у которых мало что получалось, и при Карседо, который предложил испанскую систему игры, в которой есть место для невысоких игроков амплуа «8» и «10», то есть хавбеков, которые могут принять участие в прессинге и любят создавать моменты. Барко остается важным элементом для структуры игры, без него действия «Спартака» станут пресными. При этом Эсекьель отказался отвечать на вопрос об уходе в «Ривер Плейт», и это тревожный знак.

Заявления, что Барко все устраивает в «Спартаке» и он хочет радовать болельщиков, не равно простому ответу: «Я никуда не уйду этим летом». Аргентинцы сообщают о личных причинах для отъезда, а проблемой на переговорах с «Ривер Плейт» является стоимость сделки. Но если клубы договорятся, то Барко уедет, и это похоже на уход Сперцяна из «Краснодара». Можно сколько угодно приуменьшать влияние плеймейкеров на игру, но создатели моментов делают разницу, когда нет запаса прочности состава, как у «Зенита».

«Спартак» не равен конкуренту по финансовым возможностям. Семак несколько лет подряд подпускал конкурентов вплотную, но если «Зенит» учтет ошибки, то за ним будет сложно угнаться. Очевидны козыри «Спартака»: появился толковый тренер, психологически коллективу стало легче, угадали с парочкой новичков. Хуан Карседо обожает менять позиции футболистов: у Жедсона, Зобнина, Литвинова и Мартинса по ходу сезона будут разные амплуа. Но все конкуренты знают о «спартаковском цикле». Колесо фортуны крутится.

Сначала новый тренер, первые успехи – победа в Кубке страны, позитивные изменения в игре, больше свободы – футболисты довольны. «Родина» устала – добавили голов, получили разгром. Но дальше – выезд в Грозный, где возможен переход к традиционным мучениям. У «Спартака» живая, атакующая и современная, но не железобетонная система игры. Видны разрывы между линиями, от формы Максименко многое зависит. А если уйдет Барко – станет сложнее. Правильно нацеливаться на титул, но до успеха далеко.