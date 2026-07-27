«Ливерпуль» решился на абсурдный трансфер. Баркола не заменит Салаха

Мусса Сиссоко – агент левого вингера ПСЖ Баркола, советовал клиенту продлить контракт с нынешним клубом после двух подряд побед в Лиге чемпионов. А вот окружение и семья футболиста отговорили Брэдли от надежного варианта. Близкие уверены, что игрока не ценят в ПСЖ. У вингера контракт до 2028 года, ему всего 23 года. Футболист мог остаться в Париже, но Луис Энрике не любит игроков, недовольных положением и ведущих переговоры с другими клубами.
Тренер ПСЖ просит о полной лояльности, ведь иначе получится повторение историй недовольных Неймара, Мбаппе и Доннаруммы. Также Луис Энрике обожает ротировать состав. Это важное оружие французов – в плей-офф Лиги чемпионов футболисты парижан свежее конкурентов. Кварацхелия и Дембеле не играли в каждом поединке Лиги 1, как и Дуэ. Но именно эта тройка считалась основной в атаке, а Баркола – двенадцатый игрок. Брэдли хочет быть ключевой фигурой.
Зная о планах французского вингера, ПСЖ включился в переговоры с «Лейпцигом» по Диоманде, который может успешно сыграть на двух флангах. Ян готовился к переезду в Париж, но затем на горизонте появился «Реал». Владельцы французского клуба обиделись на Переса за попытку перехватить их цель, поэтому пытались переманить в Париж Родри. Но испанец вряд ли спешит в Лигу 1. Теперь Диоманде переходит в «Реал», а ПСЖ переживет потерю Баркола, ведь есть Дуэ.
Парижане оценивают трансфер Баркола в 170 миллионов евро. Ориентиром стали летние переходы англичан Эллиотта и Роджерса в «Манчестер Сити» и «Челси». В ПСЖ считают, что возраст Баркола и его статистика – участие в шести десятках голевых комбинаций за два сезона, позволяют просить огромные деньги. Приличные выходы Баркола на замену на ЧМ-2026 тоже влияют на аппетиты шейхов. Им нужно заработать, чтобы сразу потратить эти деньги на новичка.
Исполнительный директор Эдвардс, который был спортивным менеджером во времена Клоппа, в связке с коллегой Хьюзом совершил серию трансферов. Почти все ставки не сыграли так четко, как рассчитывали в «Ливерпуле». Хотя правильно подобрали часть позиций – клуб нуждался в фланговых защитниках и нападающем, на данный момент Фримпонг, Керкеж и Исак не стали лидерами коллектива по разным причинам. У «Ливерпуля» появились трансферные неудачи.
Например, голкипер Мамардашвили – приличный вратарь, но грузин не дебютировал на уровне Алиссона, основного голкипера сборной Бразилии на ЧМ-2026. Латераля Фримпонга не было на турнире. Куман посчитал, что Джереми выдал слабый сезон и не готов физически после травм. Тренер Ираола попытается реанимировать карьеру Керкежа после сложного дебюта, ведь они вместе работали в «Борнмуте», но пока венгр не стал полноценной заменой Робертсону.
Ещё одного новичка последних лет Кьезу не любят фанаты «Ливерпуля», хотя сделка не такая дорогая, как подписания Вирца, Исака и Экитике. Созидатели не сыграли результативно, а тренер Слот не сохранил должность, хотя рассчитывал на это. Пришел Ираола, но ему надо компенсировать потерю главной звезды «Ливерпуля» последних лет Салаха. Египтянин может перейти в «Бешикташ», а «красные» остались без профильного правого вингера, который очень нужен.
Эдвардс и Хьюз подписали центрального защитника молодежной сборной Франции Жаке, он обошелся в 64 миллиона евро. А левый вингер из резерва сборной Испании Муньос оценен «Осасуной» в 40 миллионов евро. Но зачем команде, где слева есть Гакпо, Муньос, Нгумоха, Вирц и даже Экитике, когда последний восстановится после сложной травмы, покупать за 170 миллионов евро ещё одного левого вингера? В этом нет логики, а Баркола неудобно играть на правом фланге.
Боссы «Ливерпуля» словно путают Брэдли и Дембеле. У этих футболистов общий агент Сиссоко. В свое время Мусса попросил у «Барселоны» надбавку для Усмана. Агент говорил, что Дембеле выиграет «Золотой мяч». Каталонцы посмеялись и отправили француза в ПСЖ. В итоге Дембеле забрал «Золотой мяч» и дважды выиграл Лигу чемпионов, а каталонцы без ценного кубка 11 сезонов. Сиссоко выбрал Усману правильный клуб, но вряд ли советует Брэдли идти в «Ливерпуль».
У Баркола мало поединков на правом фланге. Также у него есть характеристика, с которой не стоит соваться в «Ливерпуль». Хотя француз является магнитом для моментов, как и Салах, у него есть плохая привычка другого магнита для моментов – Нуньеса. Уругваец не заиграл в «Ливерпуле» так круто, как Луис Суарес. Дарвин постоянно промахивался. Баркола тоже часто проигрывает вратарям и бьет мимо ворот. Также он не привык проводить столько матчей, как нужно в Англии.
Можно поверить, что «Арсенал» подпишет Баркола, если не заманит бразильца Винисиуса из «Реала». Можно представить Брэдли в «Баварии» на позиции левого вингера. У молодого француза есть качества, необходимые для работы в основе Компани. Луис Диас – бывший левый вингер «Ливерпуля», вряд ли удержится на пике формы надолго, ведь он напоминает по нестабильности Рафинью из «Барселоны». Баркола мог бы усилить нападение «Баварии» с Кейном и Олисе.
Но немцы не заплатят 170 миллионов евро за Баркола. Они и за своего Вирца предложили меньше, чем отдал «Ливерпуль». «Красные» снова бросаются на сильных игроков с неправильным амплуа. Не все левые вингеры играют справа. Даже Дембеле, который работает двумя ногами, сильнее любит правый фланг. А Баркола – правша с левого фланга, ему будет очень сложно заменить Салаха в «Ливерпуле». Эдвардс и Хьюз оказались неготовыми к уходу легенды «красных».