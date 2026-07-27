«Ливерпуль» решился на абсурдный трансфер. Баркола не заменит Салаха

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Парижане запросили 170 миллионов евро

Мусса Сиссоко – агент левого вингера ПСЖ Баркола, советовал клиенту продлить контракт с нынешним клубом после двух подряд побед в Лиге чемпионов. А вот окружение и семья футболиста отговорили Брэдли от надежного варианта. Близкие уверены, что игрока не ценят в ПСЖ . У вингера контракт до 2028 года, ему всего 23 года. Футболист мог остаться в Париже, но Луис Энрике не любит игроков, недовольных положением и ведущих переговоры с другими клубами.

Тренер ПСЖ просит о полной лояльности, ведь иначе получится повторение историй недовольных Неймара, Мбаппе и Доннаруммы. Также Луис Энрике обожает ротировать состав. Это важное оружие французов – в плей-офф Лиги чемпионов футболисты парижан свежее конкурентов. Кварацхелия и Дембеле не играли в каждом поединке Лиги 1, как и Дуэ. Но именно эта тройка считалась основной в атаке, а Баркола – двенадцатый игрок. Брэдли хочет быть ключевой фигурой.

Зная о планах французского вингера, ПСЖ включился в переговоры с «Лейпцигом» по Диоманде, который может успешно сыграть на двух флангах. Ян готовился к переезду в Париж, но затем на горизонте появился «Реал». Владельцы французского клуба обиделись на Переса за попытку перехватить их цель, поэтому пытались переманить в Париж Родри. Но испанец вряд ли спешит в Лигу 1. Теперь Диоманде переходит в «Реал», а ПСЖ переживет потерю Баркола, ведь есть Дуэ.

Парижане оценивают трансфер Баркола в 170 миллионов евро. Ориентиром стали летние переходы англичан Эллиотта и Роджерса в «Манчестер Сити» и «Челси». В ПСЖ считают, что возраст Баркола и его статистика – участие в шести десятках голевых комбинаций за два сезона, позволяют просить огромные деньги. Приличные выходы Баркола на замену на ЧМ -2026 тоже влияют на аппетиты шейхов. Им нужно заработать, чтобы сразу потратить эти деньги на новичка.

«Ливерпулю» нужен сильный правый вингер

Исполнительный директор Эдвардс, который был спортивным менеджером во времена Клоппа, в связке с коллегой Хьюзом совершил серию трансферов. Почти все ставки не сыграли так четко, как рассчитывали в «Ливерпуле». Хотя правильно подобрали часть позиций – клуб нуждался в фланговых защитниках и нападающем, на данный момент Фримпонг, Керкеж и Исак не стали лидерами коллектива по разным причинам. У «Ливерпуля» появились трансферные неудачи.

Например, голкипер Мамардашвили – приличный вратарь, но грузин не дебютировал на уровне Алиссона, основного голкипера сборной Бразилии на ЧМ -2026. Латераля Фримпонга не было на турнире. Куман посчитал, что Джереми выдал слабый сезон и не готов физически после травм. Тренер Ираола попытается реанимировать карьеру Керкежа после сложного дебюта, ведь они вместе работали в «Борнмуте», но пока венгр не стал полноценной заменой Робертсону.

Ещё одного новичка последних лет Кьезу не любят фанаты «Ливерпуля», хотя сделка не такая дорогая, как подписания Вирца, Исака и Экитике. Созидатели не сыграли результативно, а тренер Слот не сохранил должность, хотя рассчитывал на это. Пришел Ираола, но ему надо компенсировать потерю главной звезды «Ливерпуля» последних лет Салаха. Египтянин может перейти в «Бешикташ», а «красные» остались без профильного правого вингера, который очень нужен.

Эдвардс и Хьюз подписали центрального защитника молодежной сборной Франции Жаке, он обошелся в 64 миллиона евро. А левый вингер из резерва сборной Испании Муньос оценен «Осасуной» в 40 миллионов евро. Но зачем команде, где слева есть Гакпо, Муньос, Нгумоха, Вирц и даже Экитике, когда последний восстановится после сложной травмы, покупать за 170 миллионов евро ещё одного левого вингера? В этом нет логики, а Баркола неудобно играть на правом фланге.

Боссы «Ливерпуля» словно путают Брэдли и Дембеле. У этих футболистов общий агент Сиссоко. В свое время Мусса попросил у «Барселоны» надбавку для Усмана. Агент говорил, что Дембеле выиграет «Золотой мяч». Каталонцы посмеялись и отправили француза в ПСЖ . В итоге Дембеле забрал «Золотой мяч» и дважды выиграл Лигу чемпионов, а каталонцы без ценного кубка 11 сезонов. Сиссоко выбрал Усману правильный клуб, но вряд ли советует Брэдли идти в «Ливерпуль».

Баркола лучше подходит «Баварии» или «Арсеналу»

У Баркола мало поединков на правом фланге. Также у него есть характеристика, с которой не стоит соваться в «Ливерпуль». Хотя француз является магнитом для моментов, как и Салах, у него есть плохая привычка другого магнита для моментов – Нуньеса. Уругваец не заиграл в «Ливерпуле» так круто, как Луис Суарес. Дарвин постоянно промахивался. Баркола тоже часто проигрывает вратарям и бьет мимо ворот. Также он не привык проводить столько матчей, как нужно в Англии.

Можно поверить, что «Арсенал» подпишет Баркола, если не заманит бразильца Винисиуса из «Реала». Можно представить Брэдли в «Баварии» на позиции левого вингера. У молодого француза есть качества, необходимые для работы в основе Компани. Луис Диас – бывший левый вингер «Ливерпуля», вряд ли удержится на пике формы надолго, ведь он напоминает по нестабильности Рафинью из «Барселоны». Баркола мог бы усилить нападение «Баварии» с Кейном и Олисе.

Но немцы не заплатят 170 миллионов евро за Баркола. Они и за своего Вирца предложили меньше, чем отдал «Ливерпуль». «Красные» снова бросаются на сильных игроков с неправильным амплуа. Не все левые вингеры играют справа. Даже Дембеле, который работает двумя ногами, сильнее любит правый фланг. А Баркола – правша с левого фланга, ему будет очень сложно заменить Салаха в «Ливерпуле». Эдвардс и Хьюз оказались неготовыми к уходу легенды «красных».