Топ-10 драматичнейших матчей ЧМ-2026. Голевые шоу, футбольные триллеры и трагедии

сегодня, 12:54

Мексика – Англия – 2:3

Дубль Беллингема спас фаворита. Было удаление у Англии, хорошая игра аутсайдера на высокогорье в родном Мехико и множество голов. Очень красивый матч. Жаль, что время проведения – ночь в Европе, не позволило всем зрителям насладиться дракой в прямом эфире. Мексиканцы были близки к третьему голу в ворота Пикфорда, тренер Тухель перешел к глубокой обороне, но класс у нападающих Агирре ниже, чем у форвардов Скалони, которые поймали Англию в похожем случае. В Мехико тренер хозяев послал по понятному маршруту Гордона и засмеялся. Даже такие забавные мелочи делают эту игру особенной.

Аргентина – Кабо-Верде – 3:2

Аргентинцы подарили крутое шоу, прежде чем в финале их футбол сработал как снотворное для зрителей. Плохо, что решающий матч в Нью-Джерси не удался из-за пассивной игры команды Скалони. Но если вспоминать их подвиги в плей-офф с овертаймами и разменом голами, то все логично. Нельзя вечно побеждать на морально-волевых качествах. Месси и центральные защитники сборной Аргентины сделали всё, чтобы сказка Кабо-Верде завершилась. Скромный соперник дважды отыгрался, но после удара Ромеро мяч срикошетил от футболиста африканцев и оказался в сетке. Месси выбил команду голкипера Возиньи.

Аргентина – Египет – 3:2

Скандальный матч. Но если проанализировать все решения судьи, то надо очень любить теории заговора, чтобы закрыть глаза на волевую игру Аргентины и говорить только об арбитре. Египтяне сенсационно переигрывали чемпионов мира 2:0, но включился Месси. Лионель сыграл очередной великий матч в плей-офф, а для команды Салаха это было первое подобное приключение. Хотя Египет участвовал на прошлых турнирах, они впервые вышли из группы. Египет позволил сопернику отыграть разницу в два мяча. Аргентинцы собрались, тренер соперника зря поднял защиту повыше и рисковал, упростив фавориту задачу.

Франция – Англия – 4:6

Нельзя в таком списке обойтись без «теннисного хоккейного» футбола. Именно матч за третье место называют лучшим поединком ЧМ -2026 многие зрители из США . Они пока не поняли футбол. В той драке ошибались и атака, и оборона. С другой стороны, попытка французов отыграться после поражения 0:4 в первом тайме смотрелась весело. Дешам сделал много замен после разговора в раздевалке. Мбаппе и Олисе пошли вперед, а Дембеле им помог. За англичан заступился Сака – сделал хет-трик, и теперь фанаты «Трёх львов» хотят спросить у Тухеля, почему Букайо не сыграл больше минут против Аргентины.

Португалия – Хорватия – 2:1

Арбитры отменили второй гол Хорватии, сославшись на касание мяча волос футболиста, хотя в рекомендациях ФИФА написано, что офсайд фиксируют, если по ходу атаки было видно, что касание прически изменило траекторию полета мяча. Сложный и спорный эпизод запомнился, а до него был гол вечного Перишича, на который Роналду ответил голом с пенальти. Победный мяч португальцы забили на 94-й минуте матча, Гонсалу Рамуш пригодился в атаке. Команда Мартинеса в следующем раунде вылетит от Испании, ведь у соседа есть джокер Мерино. У хорватов тоже есть спасители, но им не повезло.

Бельгия – Сенегал – 3:2

Фаворит горел, вроде бы, без вариантов. На 85-й минуте матча Сенегал вел в два мяча. Многие готовили язвительные комментарии об игре Де Брюйне. Комментаторы всего мира удивлялись, что Тилеманс и Троссард ругались прямо на поле. Забавно, что именно они приняли участие в создании камбэка. Забил Лукаку, а Тилеманс отметился дублем. Потеря хавбека из-за травмы накануне матча против сборной Испании подорвала шансы Бельгии, как и повреждение Куртуа по ходу игры. Испанцам везло с травмами соперников, а Сенегалу не повезло с упрямством новичка «Манчестер Юнайтед» Юри Тилеманса.

Бразилия – Норвегия – 1:2

Сюрприз, даже сенсация. Норвежцы прошли бразильцев, у которых до этого был сложный матч против японцев, которые на ЧМ -2026 отметились ничьей с Нидерландами в группе. А норвежцы выпустили резервный состав против Франции, чтобы быть свежее в плей-офф, где мечтали сыграть против Бразилии. Расчет Сольбаккена оказался верным. В следующем матче соперникам норвежцев помогут арбитры: засчитают гол Англии в атаке с нарушением правил (мяч ударился о кабель камеры-паука), а в игре с Бразилией всё было чисто. Вратарь норвежцев взял пенальти и выход один на один, а Холанд сделал дубль.

Англия – Аргентина – 1:2

Камбэк в полуфинале. Зрители могли получить более качественный продукт, если бы Тухель и англичане не провалились в середине второго тайма ещё до голов после передач Месси. Благодаря двум ассистам Лионеля и блестящей игре Фернандеса и Лаутаро в голевых эпизодах мы получили классный поединок. Англия открыла счет, но гол Гордона не вывел её в финал. Британцам обидно, а для сборной Аргентины полуфинал против такого соперника был вдвойне важен из-за давней вражды вокруг Фолклендских островов. Физически крепкие англичане выпили энергию аргентинцев, что сказалось в финале турнира.

Австрия – Алжир – 3:3

Этот поединок увидело меньше людей, чем другие драматичные матчи, но он стоит потраченного времени. Австрия – небольшая страна с населением около 9 миллионов человек. Алжир – самое крупное по площади государство Африки с населением в пять раз больше, чем у европейцев. В Австрии древние футбольные традиции, а в Алжире безумно полюбили футбол в 21 веке. Результатом их встречи стала веселая перестрелка, в которой Марез сделал дубль на 93-й минуте матча, но австрийцы отыгрались через три минуты. Обе команды пошли в плей-офф, но быстро вылетели: им не хватило класса.

Нидерланды – Марокко – 1:1