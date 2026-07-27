Пирло и Мальдини в центре скандала. Итальянцы уничтожили свой футбол

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Легенды «Милана» – слабые менеджеры

Тренер невольно строит вокруг себя школу молодых менеджеров. Ученики Фергюсона стали наставниками, и нередко у них ничего не получается. У Гвардиолы круг ассистентов намного сильнее. Его последователи работают в больших клубах. У Анчелотти есть тренерская династия из легенд «Милана», но стилю Карло научиться сложнее всего. Итальянец прекрасно ладит с мегазвездами, но Анчелотти не тиран, как шотландский сэр Алекс, и не догматик, как каталонский Хосеп. Отсюда часть проблем итальянского футбола.

У них больше нет школы тренеров. Анчелотти не воспитывал наследников, а вложил силы в сына Давиде, который возглавил «Лилль». Тренеры Липпи, Трапаттони и Сакки не создали тренерскую систему, а самым интересным молодым наставником в Серии А является испанец Сеск. После провала Гаттузо сборную некому возглавить. Манчини просился обратно, но Роберто унизил итальянцев: ушел ради денег в сборную Саудовской Аравии. Технический директор Федерации футбола Италии Мальдини не убедил Гвардиолу.

Хосеп любит Италию. Гвардиола из вежливости промолчит, но все понимают, что причина отказа – низкий уровень менеджеров. Новый президент Федерации футбола Италии Малаго – старый чиновник. Итальянский футбол достался наследникам миллионеров. Разумеется, Мальдини был великим футболистом, но вместе с Леонардо они не возродили «Милан». Малаго управлял Национальным олимпийским комитетом, но что 67-летний римлянин может знать о реформировании всей системы итальянского футбола?

Сыновья миллионеров Малаго и Мальдини выбрали тренером сборной Италии ещё одного наследника богатых родителей Пирло. Проблема спортивных детей, рожденных в обеспеченных семьях – они не привыкли меняться и выживать. Андреа вспомнил, что день финала ЧМ -2006 против Франции совсем не волновался. Спокойствие помогло сыну владельца металлургических заводов стать легендой, но Пирло не играл ради денег. Тем глупее скандал, в центре которого теперь оказался Андреа, связавшись с букмекерами.

Пирло говорит, что это бизнес из Саудовской Аравии, но Андреа недавно был в Москве. Итальянские тренеры умеют упасть на ровном месте. Роберто не хотели принимать обратно, ведь он предал чемпионов Европы ради саудовских денег, причем в итоге признал ошибку и раскаялся. А молодой тренер Пирло упрямо отправился в рекламный тур и подарил права на свой образ спонсору. Итальянцы мечтают, чтобы их сборную тренировал человек со стратегическим мышлением, который думает на несколько ходов наперед.

Кризис менеджеров в Италии на пике. Дошло до того, что Спаллетти, Конте, Аллегри, Пиоли и Сарри тренируют клубы по кругу. Сказки, будто только в Серии А понимают тактику, не спасут от жесткой реальности. Итальянский стиль остался важен, но не является современным. Победу на Евро-2020 не использовали, чтобы признать системные слабости. Чемпион мира Неста идеально описал ситуацию: его сыну Томмазо 18 лет, но парень не помнит ни одного поединка Италии на ЧМ , ведь сборная пропустила три мундиаля подряд.

Итальянцам нужно перестроить весь футбол

Пирло не будет тренером сборной Италии, и это – подарок небес, ведь Андреа – слабый специалист. Пирло не изменил «Ювентус», не задержался в Турции, не вернул «Сампдорию» в Серию А и докатился до контракта с клубом в ОАЭ . Манчини тоже застал плохие времена. Василий Уткин ехидно обзывал Роберто манекеном для шарфа. Но «Манчестер Сити» и «Зенит» куда выше классом чем «Карагюмрюк», где работал Пирло. Мальдини вел переговоры с Гвардиолой, интересовался планами Конте и Хави, а выбрал Андреа.

Кризис в итальянском футболе шире Большого каньона. Вспоминаем гигантское ущелье в США , ведь кальчо похож по бардаку на американский соккер. Разумеется, не во всех странах, где прекрасно организована система подготовки футболистов, есть успешная сборная. Примером стала Чехия, провалившая ЧМ -2026. Но дайте им нормального тренера и дождитесь, когда таланты «Спарты» и «Славии» подрастут – возможно возрождение, как во времена Чеха и Недведа. А вот итальянский футбол в ужасающем кризисе на всех уровнях.

Терпимо играют команды из академий «Ромы» и «Аталанты», там аргентинский подход. У них средние, цепкие и тактически грамотные юниоры. Но таланты совсем не рискуют на поле и боятся совершать ошибки. Итальянские клубы не доминируют в юношеской Лиге чемпионов, а сборная Италии U-19 недавно в группе Евро уступила лидерство командам из Украины и Хорватии. В плей-офф за право сыграть на чемпионате мира Италия проиграла по пенальти Дании. К слову, в этой маленькой стране уровень футбольных академий выше.

Датчане пользуются современными технологиями и грамотнее готовят игроков, чем итальянцы. О проблемах кальчо говорят десятки лет. Серия А проиграла финансовую гонку конкурентам. У них старые стадионы, а государство не сделало ставку на Евро или ЧМ , чтобы перестроить инфраструктуру. Базы клубов обветшали, тренеры не растут. Многие талантливые менеджеры выбирают немецкие академии, там работать интереснее. В Серии А не доверяют молодым игрокам. И важно помнить, что итальянцы – родные братья скандалов.

Оставим в покое Балотелли. Марио признает, что наделал много глупостей. Но есть скандал со ставками футболистов. Наказали Тонали и парочку молодых игроков, но все остальные избежали наказания. А недавно всплыл печальный случай с Бастони. Защитник «Интера» и сборной Италии может оказаться в тюрьме, ведь Алессандро стал фигурантом дела прокуратуры против элитного эскорт-агентства. Подозревают, что футболисты Серии А и В пользовались услугами борделя, а Бастони рискует свободой из-за возраста секс-работницы.

Речь о сильном футболисте, но покупатели могут ему отказать. Напомним, что футболист из Англии Адам Джонсон получил 6 лет тюрьмы за растление школьницы по переписке. Прокуроры из Милана думают, что Бастони поступил ещё хуже. Кризис на всех возможных уровнях. Итальянцам даже не за что зацепиться, чтобы возродить кальчо. Нет управленцев, нет денег, нет школ, нет тренеров, нет спонсоров. Футболисты не самые умные, а легионеры часто выбирают более престижные чемпионаты. Итальянцы диктовали моду, а теперь они на обочине.