Контракт с Роналду загнал «Аль-Наср» в долги. Футболистам не выплачивают зарплату

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Роналду заберёт у шейхов 900 миллионов евро

Криштиану согласился играть в Саудовской Аравии, заключив безумный контракт. Он зарабатывает по 142 000 рублей за каждую минуту круглый год. Роналду получает около 200 миллионов евро с учетом зарплаты, бонусов и прочих выплат. Португалец хочет выкачать из шейхов почти миллиард евро. Новость, что у «Аль-Насра» появились финансовые проблемы, не удивляет. Даже с учетом, что речь о нефтяных доходах, очень сложно организовать работу клуба без всемирной популярности и прибыли с камнем на шее.

Даже в Саудовской Аравии, где нет свободной прессы, хватает иностранных футболистов, чтобы они разболтали знакомым журналистам о положении дел в клубе, который стал чемпионом местной лиги. «Аль-Наср» в долгах, которые оценивают в 175 миллионов евро. Суверенный фонд Саудовской Аравии – по-простому финансовая подушка принца бин Салмана – давал деньги на футбол, но теперь ищут стороннего инвестора, ведь рядом с Роналду играют футболисты с высокими зарплатами, которым теперь нечем выплатить.

Криштиану никогда не скрывал, что для него важен финансовый фактор. Роналду вырос в бедной семье, его папа сильно пил и не заботился о доходах семьи. В академии «Спортинга» вингера и других юных футболистов подкармливали работники местной закусочной, отдавая им непроданные бургеры. Криштиану вспомнил ту историю, запомнил имя одной из женщин, которая его кормила, а потом нашлись и другие сотрудницы. Теперь Роналду принципиально не ест бургеры, зато коллекционирует особняки и автомобили.

«Ювентус» до сих пор отходит от сделки с Криштиану. Роналду выпил немало крови у Переса, когда вел переговоры о продлении контрактов с «Реалом». Перед трансфером в «Аль-Наср» футболист выгнал агента Мендеша, а комиссионные в размере 30 миллионов евро достались его менеджеру и другу Рикарду Регуфе. Ожидаемо, что многие игроки легко обманывают шейхов, ведь деньги аравийцев бьют из земли. При этом есть вопрос этики: в Саудовской Аравии абсолютная монархия, но футболисты не обременены принципами.

«Аль-Наср» найдет деньги, в этом нет сомнений. Но как только наследный принц бин Салман наиграется в футбол на родине, проект местной лиги свернут, как свернули чемпионат Китая, куда заманили Оскара, Халка, Витселя и других известных футболистов. Роналду получит безумные 900 миллионов евро, но если суммировать все расходы на организацию чемпионата Саудовской Аравии со звездами футбола, а затем бюджет ЧМ -2034, то получается огромная черная дыра. Шейхи выбросят на ветер около 50 миллиардов евро.

Беззаконие в футболе – причина серьёзных проблем

Вот бы придумать контору, которая должна отвечать за организацию футбольной системы. Чтобы законодатели учли порочную суть агентов, запретили торговать талантливыми детьми, сделали всё, чтобы футболисты получали процент от трансферной суммы. Это прекрасная страховка на случай сложных травм, что особенно актуально для скромных спортсменов с низким доходом. Не все становятся знаменитыми, как голкипер Возинья. Было бы здорово, чтобы такая организация следила за доходами и расходами всех клубов.

Также подобный законодательный и судебный орган мог бы не позволять властям отдельных стран устраивать цирк, переманивая известных футболистов с помощью нерыночных зарплат в странные лиги. Было бы классно придумать правила, обоснованные юристами и экономистами, чтобы богатые клубы не пользовались политическим, административным и денежным ресурсом, ломая футбол об колено. Эти правила можно назвать финансовым фэйр-плей, а организацию, которая должна писать футбольные законы – ФИФА .

А без сарказма имеем то, о чем все предупреждали. Инфантино уклонялся от допросов швейцарской прокуратуры в Катаре, который выбрала его жена из Ливана. Глава ФИФА сделал всё, чтобы ЧМ -2034 достался Саудовской Аравии. «Президент соккера», как обозвал чиновника Трамп, добился своего. Скорее всего, ЧМ -2034 проведут зимой, ведь летом в Саудовской Аравии безумно жарко, как в соседнем Катаре. Средняя температура воздуха в стране саудовских шейхов в июне и июле около 43 градусов по шкале Цельсия.

В таких условиях нельзя играть, то есть чиновники ФИФА заставят футболистов 48 или даже 64 сборных рисковать здоровьем и разрывать клубные сезоны, чтобы порадовать шейхов, как летом порадовали президента США . Зимние чемпионаты мира – глупость, но Инфантино прикормили на Ближнем Востоке. Джанни плевать на приличия и законы. Также ему плевать, что доходы и расходы клубов из Саудовской Аравии живут на разных планетах. «Реалу» надо отчитываться, а «Аль-Наср» может позволить любой контракт.

Сам факт, что суверенный фонд Саудовской Аравии спонсирует много клубов одного дивизиона – дикость. Представьте, что «Газпром» официально купил «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА . Отдайте владельцам «Зенита» четыре больших клуба РПЛ – убьете спортивный принцип. «Аль-Наср» даже в таких условиях умудрялся уступать конкурентам, голы Роналду не помогали. Весной Криштиану стал чемпионом лиги, но в международных турнирах в Азии команда с Криштиану не побеждала. Лига не поменяла уровень, она средняя.