Ненужный актив. Кого придётся продать «Арсеналу», чтобы купить Винисиуса

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Кто-нибудь ставил на то, что «Арсенал» попытается подписать Винисиуса Жуниора в это трансферное окно? Кто-нибудь мог такое предугадать? Эти слухи появились как гром среди ясного неба, но интерес к этому действительно велик. Проще говоря, если бы «Арсеналу» удалось это осуществить, это был бы один из самых громких трансферов в истории Премьер-лиги. Вероятно, для этого потребуется немало денег. У Винисиуса остался всего год по контракту с «Реалом», что может помочь, но Transfermarkt по-прежнему включает его в десятку самых дорогих игроков мира. Этим летом «Арсенал» уже потратил около 68,5 миллионов фунтов стерлингов на еще одного вингера (Христоса Цолиса) и на постоянный трансфер арендованного в прошлом сезоне Пьеро Инкапье. Они смогли заработать около 32,6 млн фунтов стерлингов от продаж Леандро Троссара, Якуба Кивиора и Карла Хайна. Таким образом, если «Арсенал» всерьез намерен заполучить Винисиуса, им потребуется быстро собрать дополнительные средства.

И вот несколько игроков, которых «Арсенал» мог бы продать, чтобы сбалансировать бюджет и приблизиться к возможности приобрести Винисиуса.

Габриэль Мартинелли

Если «Арсеналу» нужно освободить место для вингера мирового класса, им, вероятно, придётся продать одного из имеющихся игроков. И хотя Троссард уже покинул команду, приход Цолиса означает, что количество таких футболистов в команде в целом не изменилось. Учитывая это, место Мартинелли в клубе под угрозой, особенно после того, как в прошлом сезоне он забил всего один гол в Премьер-лиге. У бразильца остался последний год контракта с «Арсеналом», который приобрел его за 6 миллионов фунтов стерлингов еще в 2019 году, и, несмотря на спад его формы, клуб все еще сможет получать неплохую прибыль.

Габриэл Жезус

Еще один бразильский нападающий, у которого заканчивается контракт с «Арсеналом», также рискует быть проданным. В лучшей форме Жезус дает «Арсеналу» то, чего им не хватало бы в атаке. Но он не стал тем качественным усилением, на которое лондонцы рассчитывали, когда Жезус перешел из «Манчестер Сити» в 2022 году. Серьезная травма вывела его из строя на большую часть 2025 года, в прошлом сезоне он смог выйти в стартовом составе лишь в трех матчах лиги. Ходили слухи о его возвращении на родину, но Жезус может еще зажечь в Европе, если сможет оставаться в хорошей физической форме. Вероятно, «Арсенал» понесет убытки, поскольку потратил 45 миллионов фунтов стерлингов на Жезуса, но его продажа все еще может помочь вернуть часть денег.

Мартин Эдегор

Это может стать самым важным решением, которое «Арсеналу» придётся принять этим летом. Эдегор — капитан, но исчерпал ли он себя как ключевой игрок команды? Некоторые фанаты могут сказать, что это так. В конце концов, этот атакующий полузащитник забил всего один гол в прошлом сезоне. После перехода из мадридского «Реала» прошло много времени, но Эдегору всего 27 лет. Четыре голевые передачи на чемпионате мира в составе сборной Норвегии стали своевременным напоминанием о том, что Мартин все еще топовый футболист. Учитывая, что до конца его контракта осталось два года, сейчас было бы неплохо продать Эдегора, пока его стоимость не упала. Если, конечно, с ним не захотят продлевать соглашение.

Бен Уайт

Уайт хорошо проявил себя в «Арсенале», но у лондонцев есть еще пара игроков, которые могут выполнять те же функции, что и он. Изначально подписанный как центральный защитник, Бен начал играть на позиции правого защитника. Но Юрриен Тимбер и Кристиан Москера также могут играть на обеих позициях. Уайт, чей контракт действует до 2028 года, в прошлом сезоне сыграл в лиге всего 12 матчей. Тимбер и Москера моложе его, и поэтому, похоже, именно на них «Арсенал» возлагает свои надежды на будущее. Но в свои 28 лет Уайт все еще может заинтересовать ряд клубов АПЛ .

Итан Нванери

Еще несколько лет назад, когда «Арсенал» сделал его самым молодым игроком в истории основного состава, продажа Нванери была бы немыслима. Но что сейчас? Аренда в «Марселе» во второй половине прошлого сезона не принесла ему особого успеха. Итан забил два гола в 11 матчах за французскую команду, но выходил в стартовом составе лишь четыре раза. Да, Нванери всего 19 лет. Было бы огромной ошибкой отпустить игрока с таким потенциалом так рано. Но иногда предсказания о том, какой будет карьера подростка, не сбываются. «Арсеналу» также следует помнить о том, что теперь у них появился Макс Доуман, которого некоторые считают еще более талантливым игроком. У Нванери долгосрочный контракт, и некоторые болельщики хотели бы, чтобы он его отработал. Однако в наши дни молодых игроков можно продать за большие деньги благодаря их потенциалу, так что для «Арсенала» это может быть выгодной сделкой.

Кепа Аррисабалага

Хотя продажа запасного вратаря лишь частично поможет им приобрести Винисиуса, «Арсенал» может отпустить Кепу. Подписав Иллана Мелье в качестве свободного агента, лондонцы укрепили свой вратарский состав. Мелье пережил спад в «Лидсе», но должен занять место второго вратаря, если Кепа покинет команду. Когда-то Кепа был самым дорогим вратарем в мире. Но «Челси» понес значительные убытки, продав его «Арсеналу» прошлым летом. Кепа не смог вытеснить своего соотечественника Райю из основного состава. Если другой клуб сможет предложить ему место в стартовом составе, «Арсенал» может попытаться вернуть свои 5 миллионов фунтов стерлингов.

Фабио Виейра

Дополнительные средства в бюджет могут поступить от двух игроков, которые в прошлом сезоне были в аренде. Виейра перешел в «Гамбург», который хочет его сохранить, но для этого немцам придется приложить немалые усилия. 26-летний футболист забил семь голов за «Гамбург», на четыре больше, чем когда-либо за «Арсенал», но при этом провел на 18 матчей меньше. Будь то переход в «Гамбург» или в другой клуб, «Арсеналу» необходимо расстаться с Виейра этим летом, до истечения его контракта в следующем году.

Рейсс Нельсон

Аналогичным образом, карьера Нельсона в «Арсенале» зашла в тупик, до истечения его контракта остался всего один год. В прошлом сезоне в «Брентфорде» этот вингер не показал ничего выдающегося, как и в «Фулхэме» годом ранее. Судя по всему, 26-летний выпускник академии вряд ли вернется в «Арсенал». Ему нужен новый вызов, возможно, даже за пределами Англии, после предыдущих аренд в Нидерландах и Германии.