Без топ-трансфера, мог пропустить ЧМ, взял золото. У Уильямса тяжёлый сезон

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Наравне с Ламином Ямалем за сборную Испании на триумфальном Евро-2024 зажёг Нико Уильямс. Тогда о парочке тинейджеров, которые играют в весёлый футбол, заговорили все. И логично, что Нико стал лакомым куском на трансферном рынке. Только вот который год подряд вингер остаётся в «Атлетике» – кажется, он уже перезрел для топ-перехода.

«Барса» так и не переманила друга Ямаля, Нико выбрал клетку

Каталонцы были готовы договариваться с басками уже после Евро-2024, когда Уильямс только заявил о себе. Аргументов было достаточно: Нико не придётся адаптироваться к чемпионату, на высочайшем уровне он уже проявил себя в более скромном «Атлетике», наконец, в команде играет немало его партнёров по сборной и лучший друг Ямаль, плюс готовился переход Ольмо.

Каталонцы предлагали за футболиста 58 млн евро, но в ходе трудных переговоров отложили сделку. Сообщалось, что причина – в давлении на вингера со стороны «Атлетика» и его семьи. Тогда игрок отказал, поскольку так и не получил гарантий регистрации (учитывая последующую сагу с Ольмо, логичное решение). На следующее лето Лапорта уже не так горел желанием возвращаться за футболистом, но вновь включился в битву.

«Сине-гранатовые» снова пытались юлить из-за финансовых ограничений, но баски заняли жёсткую позицию – 62 млн евро отступных, прописанные в контракте, одним платежом сразу и никак иначе. И даже пошли напрямую к руководству лиги с запросом проверить финансы «Барсы». Переговоры зашли в тупик, всех это раздражало: болельщики на мурале с братьями Уильямсами писали: «Уйдешь ты или останешься, ты потерял уважение», «Атлетик» стоял на своём, футболист запросил в контракте с «Барсой» пункт о гарантиях своей регистрации, что «блаугране» пришлось не по душе.

Затянувшаяся сага завершилась тем, что Нико, имея на руках предложения от «Баварии», «Арсенала», продлил контракт с «Атлетиком» – причём сразу на 10 лет. А в пункте об отступных прописаны 90+ млн евро вместо 62. Футболист говорил, что выбирал сердцем, но это больше похоже на золотую клетку: когда закончится контракт, ему будет 32, а в этот период он может уже не заиграть так, что за него согласились бы заплатить столько.

Сезон пошёл не по плану – вингер рисковал пропустить ЧМ

Следующий за этой сагой сезон-25/26 был очень сложным для Нико. Спад догнал всю команду – не выдержали темпа ЛЧ и Ла Лиги, опустились на 12-е место в чемпионате, провалились в еврокубках. Сам вингер прописался в лазарете. Нико диагностировали пубалгию – из-за проблем с пахом он пропустил все игры в сентябре (позже откровенно рассказал о проблеме). Был вариант сделать операцию, но Уильямс отказался, поскольку хотел сыграть на ЧМ . В следующем месяце проблемы вернулись, он снова выбыл. В мае же появились трудности с подколенным сухожилием. В то же время в сборной начали наигрываться Барренечеа и Баэна, а Нико рисковал не набрать игровой тонус к финальному турниру.

На чемпионат мира вингер всё же попал, но лишь как игрок запаса. Хотя даже это не помешало ему отметиться в финале против Аргентинцев – с его передачи забили единственный гол в матче.

Хайп спал, интереса меньше

Сейчас предпосылок для перехода в топ-клуб намного меньше. Когда за игрока боролись «Бавария», «Арсенал» и «Барса», он только сверкнул на высоком уровне, регулярно получал игровую практику и делал разницу. Во-первых, сейчас шум поутих, на эмоциях уже никто не отвалит баскам крупную сумму. Во-вторых, дистанция указала на недостатки футболиста, плюс он не спрогрессировал – результативность даже упала. В-третьих, всплыли проблемы со здоровьем. Сложности с пахом начались ещё в сезоне-24/25 и мучали игрока в кампании-25/26. В то же время фиксированная сумма отступных по новому контракту только выросла.

Теперь интерес к Нико Уильямсу совсем уж призрачный. Мюнхенцы на этот раз ставят в приоритет Баркола, вингер басков же – только потенциальная альтернатива наравне с Митомой («Брайтон»), Леау («Милан»), Гакпо («Ливерпуль»). Недавно к рассмотрению возможности сделки вернулись «канониры». Провели первый раунд переговоров, при этом условия «Атлетика» делают трансфер маловероятным.

Последует примеру брата

Нико сам выбрал такое развитие карьеры, может, это и к лучшему. При том, что «Барса» не могла одного Ольмо зарегистрировать, страшно представить, какие бы были проблемы с регистрацией ещё и Уильямса. «Атлетик» же ценит своих воспитанников и в скромных по сравнению с другими клубами условиях даёт вполне хороший результат, тут тоже можно бороться за выход в Лигу чемпионов. Отличная ролевая модель – старший брат Иньяки, который был в прайме чуть раньше, но тоже в итоге предпочёл провести всю карьеру в Бильбао.