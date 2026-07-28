Гвардиоле надо возглавить сборную. Пять причин камбэка легенды

сегодня, 17:05

Причина 1. Пеп – футбольный гик

Почему Гвардиола решил взять паузу, абсолютно понятно. Достаточно вспомнить, что с ним было в период кризиса «Ман Сити»: менеджер рвал бы себе волосы на голове, если бы они у него были (а так – расцарапывал лысину), отдалился от семьи, развёлся с женой. Гореть делом так долго невозможно, особенно когда так ему отдаёшься. Пеп же провёл в «Сити» самый масштабный отрезок своей карьеры и попросту опустошён. Пожалуй, никто не удивился его уходу летом – тем более он знал, что передаёт проект в надёжные руки.

Но точно так же кристально ясно, что долго без футбола такие люди не протянут – он просто не умеет жить, когда на горизонте нет межсезонья, трансферных окон и всей сумасшедшей динамики данного вида спорта. Это не выправят ни провалы, ни победы. После того как Пеп выиграл все возможные трофеи с «Барсой», он взял паузу. Без футбола его хватило лишь на год. Причём потом он пошёл не в какой-то скромный клуб – в «Баварию», которая из года в год претендует на победу в ЛЧ . Между периодом в Мюнхене и целой эпохой в Манчестере перерыва вообще не было.

Наконец, лучший пример – Юрген Клопп, такой же футбольный гик, который «сжёг» себя в «Ливерпуле». Да, он брал длительную паузу в два года, однако к футбольной деятельности не в качестве тренера вернулся уже спустя полгода после ухода от «красных».

Причина 2. С клубами выиграл всё, футбол сборных – непаханое поле

Свою роль играет и то, что Пеп давно всем всё доказал. Он взял требл в первый же свой сезон у руля взрослой команды, за весь период в Каталонии – по три чемпионства, Суперкубка Испании, по две победы в Кубке Испании, ЛЧ , Суперкубке УЕФА . Затем – гегемония с «Баварией» в Германии. Пошли разговоры, что это лысый шарлатан, которому повезло взять требл нахрапом. Пеп возглавил «Сити» – команду-неудачника в еврокубках. И «горожан» привёл-таки к треблу. Первому в истории клуба и для него самого с момента работы в «Барсе».

Доказывать уже просто нечего и некому, а такие люди во всём ищут новый вызов. В этом плане Пеп просто обязан заглянуть в футбол сборных: там он ничего не выигрывал не только как тренер, но даже в качестве игрока. Период его карьеры пришёлся на момент, когда «красная фурия» вообще не считалась таковой – обычный середняк. Лучшими результатами были четвертьфиналы ЧМ и Евро. Гештальт остаётся до сих пор.

Понятно, что в сборную Испании его никто не позовёт, пока де ла Фуэнте фестивалит со своими тинейджерами – но на Гвардиолу везде будет спрос.

Причина 3. Юрген Клопп

Это соперничество должно длиться вечно. Бессмертная классика АПЛ вот-вот может переродиться на другом уровне. Клопп попил немало крови у «горожан» с Пепом – «Ливерпуль» был главным соперником «Сити» в период гегемонии последних. После того как случилась сказка «Лестера» два гиганта поделили лигу на этих небожителей и всех остальных. Да, Клоппу в этом соперничестве редко удавалось одержать победу – достаточно посмотреть на список титулов в АПЛ . Но и «Ливерпуль» не вбухивал столько денег, сколько тратил «Ман Сити», так что эти споры о том, кто величайший, не имеют конца. Гвардиоле без Юргена в АПЛ было уже не так весело – а когда его обошёл-таки собственный ученик, сага закончилась. Не осталось повисших вопросов.

Турниры сборных – новая площадка для их соперничества, где и Пепу будет интересно попробовать свои силы, и у Клоппа, который возглавил команду Германии, будет шанс поравняться с испанцем. Всё же здесь козыри немца найдут больший выхлоп.

Причина 4. Масштабные сдвиги в топ-сборных

В любом футболисте высокого уровня и большом тренере есть доля эгоизма. Кто сможет отказаться зайти на арену сборных, когда тут происходит столько тектонических сдвигов? Во Франции завершилась эпоха Дешама – сверхталантливое поколение попадает в руки Зидана, который ждал этого момента восемь лет. Круг замкнулся у сборной Испании: молодой тренер, молодые лидеры, которые делают разницу и показывают красивейший футбол, готовы стать гегемонами на следующие четыре года, а то и на восемь лет. Итальянцы, которые всегда считались топ-сборной, попали в глубочайший кризис и пропустили очередной ЧМ , ушла эпоха бразильцев, португальцев и бельгийцев, при этом неплохо смотрятся канадцы, американцы. Ничего не меняется только у Англии. Залететь в такую мясорубку, взять какую-нибудь проблемную команду и постепенно вернуть её на вершину – чем не вызов?

Причина 5. Уже есть интересный вариант

Гвардиола ясно дал понять, что взял паузу и не будет торопиться с возвращением. Но полгода-год разницы не сделают. Тренер спокойно отдохнёт, а у проблемных команд ситуация вряд ли кардинально изменится. В Италии дела идут настолько скверно, что между топ-клубами кочуют одни и те же фамилии: Сарри, Конте, Аллегри, Спаллетти. Ещё один показатель – сборную мог возглавить Пирло, у которого нет никаких достижений в качестве тренера. Он бы сменил такого же сомнительного специалиста Гаттузо. А теперь приходится возвращать Манчини, который уже работал тут в недавнем прошлом. Это ещё не говоря об обмельчавшем классе футболистов. Такая «скуадра адзурра» вполне может подождать Пепа и полгода, и даже год.

Самому Гвардиоле главное – грамотно выбрать место работы. Возможно, стоит подождать предложения от Португалии, где хотя бы есть из чего лепить топ-команду. Или рискнуть со сборной Бельгии.