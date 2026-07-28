Сидят на лавке и получают миллионы. Футболисты АПЛ, которым переплачивают

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Футболисты АПЛ входят в число самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Звезды топ-клубов этой лиги зарабатывают просто невероятное количество денег. И бывает так, что некоторые клубы платят баснословные суммы игрокам, которые в итоге сидят в запасе.

Давайте посмотрим на звезд АПЛ , которые мало играют, но получают сумасшедшие зарплаты.

Гиорги Мамардашвили — «Ливерпуль» (85 тысяч фунтов в неделю)

Грузин сидит на скамейке запасных «Ливерпуля» постоянно, если только это не один из тех периодов, когда Алиссон травмирован. У Мамардашвили есть потенциал, но в своем дебютном сезоне на «Энфилде» он не смог навязать борьбу бразильцу, хотя получает немалую для голкипера зарплату.

Бен Уайт — «Арсенал» (150 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

В 2022 году этот защитник стал настоящим открытием после перехода на позицию правого защитника, когда «Арсенал» впервые под руководством Артеты боролся за титул. Спустя четыре года он в лучшем случае является игроком ротации. У Микеля Артеты есть еще пара игроков, которые могут выполнять те же функции. Уайт, чей контракт действует до 2028 года, в прошлом сезоне сыграл в лиге всего 12 матчей. Этого явно недостаточно, чтобы оправдать его зарплату, не так ли?

Уэсли Фофана — «Челси» (200 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

Потенциал Фофана всегда был неоспорим, но травмы серьезно его подкосили с тех пор, как Уэсли перешел из «Лестера» в «Челси» в 2022 году. Зарабатывая 200 000 фунтов стерлингов в неделю на «Стэмфорд Бридж», защитник некоторое время был одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба. 25 матчей в лиге в прошлом сезоне – это неплохо, но игра Фофана все еще оставляет желать лучшего. Под руководством Хаби Алонсо ему уж точно нужно играть лучше.

Тосин Адарабиойо — «Челси» (120 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

Такая высокая зарплата для защитника среднего уровня свидетельствует о том, что в «Челси» что-то не так. Иногда кажется, что лондонцы просто не умеют работать на трансферном рынке.

Люк Шоу — «Манчестер Юнайтед» (150 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

Шоу — один из самых высокооплачиваемых футболистов «Манчестер Юнайтед», но за 12 лет, проведенных на «Олд Траффорд», он часто оставался вне игры. Травмы… Даже с учетом улучшения его здоровья в прошлом году, 150 000 фунтов стерлингов в неделю для человека, который так часто бывает в лазарете — это очень много. Ходят слухи, что «Юнайтед» намерен снизить зарплату Шоу, если стороны продлят контракт.

Калвин Филлипс — «Манчестер Сити» (150 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

С момента перехода в «Манчестер Сити» в 2022 году Филлипс выходил в стартовом составе в двух матчах Премьер-лиги за «горожан». За это время он заработал около 25 миллионов фунтов стерлингов только на зарплате и до сих пор связан контрактом с «Манчестер Сити» до лета 2028 года. Поистине ужасная сделка для клуба и шикарная – для футболиста.

Тиджани Рейндерс — «Манчестер Сити» (230 тысяч фунтов в неделю)

Дебютный сезон Рейндерса в «Манчестер Сити» был, мягко говоря, посредственным, особенно после хорошего дебюта. Впрочем, нидерландец еще способен побороться за место в составе под руководством Энцо Марески. В любом случае, 230 тысяч фунтов стерлингов в неделю — это многовато на данный момент.

Конор Галлахер — «Тоттенхэм» (160 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

В январе «Тоттенхэм» подписал Галлахера из «Атлетико», но это не помогло спасти сезон. Впрочем, сохранить прописку в АПЛ в такой ситуации – может, это и есть спасение? Галлахер – типичный английский футболист, предпочитающий играть просто и понятно, но это не оправдывает зарплату в 165 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Омар Мармуш — «Манчестер Сити» (295 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

В настоящее время Мармуш является седьмым по зарплате в лиге, несмотря на то, что в прошлом сезоне он вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» всего в восьми матчах чемпионата. Логично, что он находится ниже Эрлинга Холанда в зарплатной иерархии, но то, что «Манчестер Сити» тратит почти 300 000 фунтов стерлингов в неделю на игрока, который большую часть времени сидит на скамейке запасных, кажется немного безумным. Ситуация с Мармушем вызывает разочарование, потому что египтянин, безусловно, талантлив. Это он показывает на поле и на тренировках, но не факт, что останется на «Этихад Стэдиум» в следующем сезоне.

Джек Грилиш — «Манчестер Сити» (300 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

Грилиш был ключевым игроком в составе «Манчестер Сити», завоевавшего требл в 2023 году, но его зарплата в 300 000 фунтов стерлингов в неделю кажется совершенно несоразмерной его игре. В прошлом сезоне основную часть зарплаты полузащитника оплачивал «Эвертон», но сейчас Грилиш вернулся в «Манчестер Сити» и, судя по всему, его судьба в клубе висит на волоске.

Габриэл Жезус — «Арсенал» (265 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

За последние три сезона Жезус забил 10 голов в Премьер-лиге, при этом его еженедельная зарплата составляла 265 000 фунтов стерлингов. Технически, он один из самых талантливых игроков в составе «Арсенала», но, учитывая его травмы и недостаток голов, можно сказать, что сейчас ему переплачивают. Этим летом может переехать в Испанию.

Как вы думаете, кто из этих футболистов может еще стать лидером в своей команде?